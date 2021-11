Phim kinh dị thất thu tại Bắc Mỹ dịp Halloween

Trong ba ngày cuối tháng 10, “Dune” tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ. Phim bỏ xa chùm tác phẩm kinh dị, giật gân mới phát hành dịp Halloween.

Variety đưa tin cuối tuần qua, hai phim kinh dị Antlers và Last Night in Soho đã chính thức khởi chiếu tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, doanh thu mở màn cả hai phim đều kém khả quan, để lọt ngôi quán quân phòng vé nội địa dịp Halloween vào tay Dune.

Top 5 Bắc Mỹ ghi nhận các gương mặt cũ

Sau 10 ngày phát hành ở Bắc Mỹ song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max, doanh thu nội địa của Dune cán mốc 69,4 triệu USD . 15,5 triệu USD trong số này có được từ ba ngày cuối tuần vừa qua. Con số giảm 62% so với dịp cuối tuần trước, nhưng khả quan hơn mặt bằng chung một số phim do Warner Bros. phát hành thời gian qua (gồm Mortal Kombat, The Suicide Squad và Space Jam: A New Legacy).

Ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween 2021 thuộc về một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Ảnh: Warner Bros.

Trên toàn thế giới, Dune đã kiếm được 300 triệu USD với 222 triệu USD đến từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ. Mới đây, hãng Legendary Pictures và Warner Bros. đã công bố kế hoạch sản xuất hậu truyện cho Dune. Đạo diễn Denis Villeneuve tiếp tục ngồi ghế đạo diễn, đưa trở lại màn ảnh dàn nhân vật do Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac and Zendaya thủ vai.

Đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là tác phẩm Halloween Kills. Dù giới phê bình không đánh giá cao, phần hậu truyện của thương hiệu kinh dị Halloween vẫn được khán giả đón nhận. Phim thu thêm 8,5 triệu USD từ 3.616 rạp chiếu Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua. Sau ba tuần trụ rạp, Halloween Kills đã bỏ túi 85,6 triệu USD tại thị trường nội địa. Đây là kết quả đáng mừng, nhất là khi phim được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến Peacock.

Xếp các vị trí từ 3 tới 5 trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé Bắc Mỹ lần lượt là No Time to Die (kiếm thêm 7,8 triệu USD , nâng doanh thu nội địa lên 133 triệu USD ), anime Nhật My Hero Academia: World Heroes’ Mission ( 6,4 triệu USD ) và Venom: Let There Be Carnage (bán thêm 5,7 triệu USD tiền vé, đưa doanh thu nội địa cán mốc 190 triệu USD ).

Ngoại trừ My Hero Academia: World Heroes’ Mission, bốn tác phẩm còn lại trong top 5 phim ăn khách Bắc Mỹ cuối tuần qua đều là phim cũ. Venom: Let There Be Carnage đã phát hành được một tháng, No Time to Die trụ rạp ba tuần, Halloween Kills và Dune là hai tuần.

Các tựa phim kinh dị mới mở màn trầm lặng

Cùng cạnh tranh vị trí thứ 6 là các tác phẩm kinh dị mới phát hành Last Night in Soho và Antlers. Hai bộ phim cùng thu 4,2 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Đây là kết quả đáng lo ngại với hai bộ phim kinh dị ra mắt trong ngày Halloween.

Last Night in Soho do Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead) đạo diễn, Focus Features phát hành. Phim xoay quanh một nhà thiết kế thời trang tài năng bị xuyên không về London thập niên 1960. Tại đây, linh hồn cô nhập vào thân xác một ca sĩ hộp đêm.

Dù tác phẩm với Thomasin McKenzie và Anya Taylor-Joy trong vai chính được giới phê bình ngợi khen trước khi ra mắt, phim khiến người xem chia phe yêu ghét rõ ràng. Khán giả CinemaScores chấm phim điểm B- trong khi 92% người dùng Rotten Tomatoes đưa bình luận tích cực về phim.

Anya Taylor-Joy, ngôi sao mới của dòng phim kinh dị, vào vai một ca sĩ sống ở London thập niên 1960 trong Last Night in Soho. Ảnh: Focus Features.

Tác phẩm còn lại, Antlers, đưa tác giả đến vùng quê hẻo lánh, nơi cô giáo Julia (Keri Russell) cùng người anh trai làm cảnh sát (Jesse Plemons) khám phá bí ẩn xoay quanh một trong các học sinh của mình (Jeremy T Thomas). Họ nghi ngờ cậu bé đang bí mật nuôi dưỡng một sinh vật huyền bí.

Được Guillermo del Toro (The Shape of Water, Pacific Rim, Hell Boy) sản xuất và Scott Cooper đạo diễn, tác phẩm do Seachlight phát hành chỉ chạm mức điểm trung bình. Trên các trang chấm điểm phim, khán giả không quá hào hứng với Antlers. Phim nhận 71% đánh giá tích cực từ khán giả Rotten Tomatoes, điểm 6,5/10 từ người dùng Metacritic và C- từ CinemaScore.

Cây bút Rebecca Rubin từ Variety nhận xét người dân Bắc Mỹ có xu hướng dành thời gian gặp mặt bạn bè và tiệc tùng trong dịp Halloween năm nay thay vì tới rạp xem phim. Do đó, doanh thu các tác phẩm kinh dị mới ra mắt không cao như kỳ vọng.

David A. Gross, lãnh đạo Franchise Entertainment Research, không quá băn khoăn về kết quả kinh doanh của Last Night in Soho và Antlers. “Dòng phim kinh dị tâm lý thường không ăn khách bằng các tác phẩm giật gân, máu me. Halloween năm nay rơi vào dịp cuối tuần. Các sự kiện cộng đồng và hoạt động ăn mừng lễ hội đã khiến thói quen đến rạp xem phim bị gián đoạn”, Gross nói.