Phim kinh dị ‘Suspiria’ khó có hậu truyện do thua lỗ nặng nề

Đạo diễn Luca Guadagnino cho rằng kết quả bết bát tại phòng vé khiến kế hoạch sản xuất hậu truyện cho “Suspiria” khó lòng có thể xảy ra.

IndieWire đưa tin đạo diễn Luca Guadagnino hiểu rõ Suspiria, bộ phim do ông làm đạo diễn cách đây hai năm, “gần như không thu về đồng nào” tại phòng vé.

Từ trước thời điểm Amazon Studios phát hành bản phim làm lại Suspiria (2018) Guadagnino thực hiện tại các cụm rạp, vị đạo diễn từng công khai chia sẻ kế hoạch thực hiện phần hậu truyện cho tác phẩm.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Venice 2018, ông tiết lộ nhan đề ban đầu của bộ phim là Suspiria: Part One, và trong tương lai sẽ có thêm Suspiria: Part Two. Nội dung hậu truyện sẽ đào sâu quá khứ của nhân vật Madame Blanc và Helena Markos (đều do Tilda Swinton thủ vai), cũng như tương lai của Suzy Bannion (Dakota Johnson).

Chính cha đẻ của Suspiria (2018) cũng phải thừa nhận tác phẩm là một thảm họa phòng vé. Ảnh: IMDb.

Gần đây, khi được The Film Stage đặt câu hỏi về khả năng tiếp tục thực hiện hậu truyện cho Suspiria, Guadagnino tỏ ra phiền muộn về những thành tựu nhỏ nhoi mà phần phim đầu tiên gặt hái.

“Bằng cách nào? Bằng cách nào đây, bạn tôi? Bộ phim gần như không thu về đồng nào. Nó là một thảm họa phòng vé. Tôi biết khán giả giờ dành nhiều thiện cảm hơn cho bộ phim. Tôi mãn nguyện vì đã thực hiện Suspiria và yêu mến nó vô cùng. Biên kịch David Kajganich và tôi xây dựng bộ phim như một mảnh ghép tạo nên bức tranh lớn hơn”, vị đạo diễn chia sẻ.

Ông tiếp tục: “Các phần hậu truyện thể hiện sự khao khát của tâm hồn nhà làm phim. Bạn thực hiện chúng bởi muốn dành thêm thời gian bên những nhân vật, diễn viên và các biên kịch mình yêu mến…

Với Suspiria, tôi có thể khẳng định phần hai của bộ phim sẽ trải dài trên năm vùng không gian - thời gian khác nhau. Một trong số đó là quá khứ hành nghề lang băm của Helena Markos từ những năm 1200 ở Scotland, cũng như bí quyết giúp bà ta trường sinh”.

Suspiria khởi đầu thành công khi được phát hành giới hạn theo cách truyền thống, với 89.903 USD từ hai cụm rạp trong tuần đầu công chiếu.

Tuy nhiên, sau khởi đầu thuận lợi, phim gặp khó khăn khi mở rộng tầm ảnh hưởng và rời rạp chỉ với 2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Doanh thu toàn cầu của phim cũng chỉ vỏn vẹn 7,7 triệu USD .