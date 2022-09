Phim kinh dị 'đầu voi đuôi chuột'

Có mở đầu thú vị song "I Came By" sớm mất điểm do kịch bản lan man, khiến người xem khó phân định ai là nhân vật chính.

Faisal (Antonio Aakeel đóng) cùng bạn thân Jay (Percelle Ascott) là hai nghệ sĩ graffiti (vẽ tranh trên tường) nổi loạn, chuyên thâm nhập cơ ngơi của giới thượng lưu và phun dòng chữ "I Came By" (Tôi đã đến đây) lên tường nhà họ, nhằm tuyên truyền thông điệp phản đối sự phân hóa giàu - nghèo.

Phim có motif "kẻ cắp gặp bà già" quen thuộc.

Ngày nọ, Faisal quyết định đột nhập nhà của Hector Blake (Hugh Bonneville) - một thẩm phán địa phương đáng kính. Trước đó, Jay từ chối tham gia để toàn tâm chăm sóc cậu con trai mới ra đời. Khi xuống tầng hầm của tay thẩm phán, Faisal phát hiện gã đang giam một thanh niên. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bị Hector tấn công và giam cầm. Biết con mình gặp nguy song không cách nào chống lại kẻ có thế lực, Vanessa (Alicia Ambrose-Bayly) - mẹ Faisal - quyết định theo dõi hắn.

Kịch bản đột nhập "đầu voi đuôi chuột"

Thực chất, đường dây kịch bản I Came By không mới. Câu chuyện về lũ tội phạm vào nhầm nhà “thứ dữ” từng xuất hiện trong phim ly kỳ Don’t Breathe, hay tác phẩm kinh dị You’re Next (2011). Vốn dĩ ở thể loại đột nhập có sự biến tấu này, tình tiết con mồi trở thành thợ săn được tiết lộ từ sớm, nên khán giả có khuynh hướng truy cầu tình tiết hấp dẫn thay vì các twist (yếu tố gây sốc).

I Came By tạo tò mò qua pha đột nhập điệu nghệ đầu phim của hai tay tội phạm trẻ. Faisal được khắc họa giống Robin Hood, có lúc "lấy của người giàu chia cho người nghèo, đồng thời luôn lý tưởng hóa hành động của mình. Jay thực tế hơn do còn phải lo gánh nặng cơm áo, nhất là khi người yêu anh vừa sinh con.

Thông điệp bình đẳng giới và bình đẳng giai cấp được đề cập thoáng qua trong lời thoại của họ, song đáng tiếc không liên quan mấy tới các hồi quan trọng của tác phẩm.

20 phút đầu tiên xây dựng tương đối chỉn chu tính cách dàn nhân vật, trong đó vai phản diện Hector là điểm sáng. Từng được đề cử giải Emmy cho Nam chính Xuất sắc, loạt phim Downton Abbey, Hugh Bonneville lần này sở hữu vai diễn không quá tầm. Bằng lối diễn tự tin cùng các biểu cảm gương mặt đơn giản nhưng sắc sảo, tài tử nước Anh khắc họa trọn vẹn hình tượng ác nhân "sói đội lốt cừu".

Tuyến phản diện của Hugh Bonneville quyến rũ song cũng gây lạnh sóng lưng.

Kể cả ở nửa sau tác phẩm, khi kịch bản I Came By đuối dần, diễn xuất của Bonneville vẫn làm tốt vai trò "cứu cánh". Trang Guardian nhìn nhận "sao Downton Abbey cùng diễn xuất 'quỷ quyệt' của ông là lý do duy nhất khán giả kiên nhẫn xem hết phim".

Tinh thần "All Men Must Die" bị khai thác hời hợt

Đây là câu cửa miệng quen thuộc với fan của loạt phim Game of Thrones, nhằm ám chỉ một câu chuyện không có nhân vật chính và ai cũng có thể chết. Mạch phim liên tục thay đổi tuyến chính: Faisal, người mẹ Vanessa rồi đến Jay.

Ở thị trường phim kinh dị nói riêng, Cabin in the Wood (2011) và The Hunt (2020) từng có tuyến kịch bản tương tự và đánh giá tốt trên các trang phê bình quốc tế. Điều tương tự không xuất hiện ở I Came By, bởi mỗi vai chính diện có lối xây dựng quá mỏng, cùng những nỗi niềm gây khó hiểu cho người xem.

Mạch phim thiếu nhất quán khi liên tục thay đổi tuyến chính diện.

Khán giả sẽ không hiểu sao Faisal quá quan tâm đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, trong khi cậu sống no đủ với mẹ. Vanessa có lúc là bậc phụ huynh mờ nhạt, song bỗng bộc lộ khả năng thu thập thông tin chuyên nghiệp. Jay đóng vai trò quan trọng ở hồi cuối tác phẩm, song lại là "mắt xích yếu" trong bộ ba với diễn xuất khô cứng cùng những câu thoại ngớ ngẩn của Percelle Ascott.

Có lẽ vai ác của Hugh Bonneville giống nhân vật chính hơn, khi hắn có quá khứ được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu qua các đoạn hội thoại, cùng sự phát triển ở mức ổn tâm lý của một kẻ thái nhân cách.

Mạch phim gấp gáp, nhiều sạn

Có thời lượng hơn 1 tiếng 30 phút - tiêu chuẩn với dòng phim kinh dị/ly kỳ - song mạch phim I Came By lê thê ở đoạn đầu, vội vã ở đoạn kết. Số phận của Faisal hay các con mồi khác của Hector được thuật lại chủ yếu qua lời kể thay vì hình ảnh, dễ mang đến cảm giác hụt hẫng cho nhiều khán giả. Mâu thuẫn giữa phe chính diện và phản diện không rõ ràng, nên người xem khó hào hứng khi cuộc chiến cuối cùng của họ diễn ra.

I Came By còn mắc nhiều lỗi logic. Đành rằng Hector được khắc họa là kẻ có thế lực, thừa sức đổi trắng thay đen, song hắn tự tin đến ngu xuẩn, liên tục phạm sai lầm và để con mồi tẩu thoát. Kịch bản mang tính áp đặt khi phải lặp đi lặp lại sự nguy hiểm của nhân vật, song thiếu đi các tình tiết khắc họa cách gã thao túng chính quyền địa phương.

Từ một con cáo già, vai phản diện trở thành kẻ thường xuyên "ăn may" do sự yếu kém của kịch bản.

Giữa gã nhà giàu và phía nhân vật chính cũng không có các màn đấu trí hấp dẫn - vốn là đặc trưng của dòng phim đột nhập. Chưa kể, một kẻ thủ đoạn là thế mà lại để nhà mình không phòng bị, ai muốn vào cũng được, là chi tiết coi thường tư duy khán giả nhất phim.