Phim kinh dị 'Đảo tội ác' của Malaysia còn nhiều hạn chế

Genre: Kinh dị, Giật gân

Director: Eu Ho

Cast: Alif Satar, Amelia Henderson, Ikmal Amry, Evie Feroz,…

Rating: 5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Chuyện phim Pulau (tựa Việt: Đảo tội ác) kể về một nhóm bạn trẻ lên đường tận hưởng kỳ nghỉ tại một quần đảo ngoài khơi Malaysia. Trong lúc du ngoạn trên biển, họ phát hiện một hoang đảo đầy bí ẩn. Người hướng dẫn viên đã cảnh báo về sự nguy hiểm của những lời nguyền tại nơi này. Tuy nhiên, điều đó càng khiến cả nhóm thêm tò mò.

Thua cược trong một trò chơi, họ chấp nhận thử thách qua đêm tại hoang đảo. Bất chấp những cảnh báo, nhóm bạn trẻ vô tình phá bỏ phong ấn, khiến con quái vật được giải thoát. Kể từ đó, nó gieo rắc cơn ác mộng lên từng con người dám đặt chân đến nơi này.

Ấn tượng đầu tiên về Pulau là motif khá cũ kỹ, có thể bắt gặp ở bất kỳ dự án kinh dị nào trước đó. Vẫn là câu chuyện đơn giản xoay quanh một nhóm bạn sinh tồn nơi đảo hoang. Họ liều lĩnh bước qua giới hạn và phải trả giá bằng cả tính mạng.

Dễ thấy, Pulau có nhiều điểm tương đồng với Đảo độc đắc, một bộ phim kinh dị của Lê Bình Giang ra mắt hồi cuối năm 2022.

Vậy nên, với những “mọt phim” kinh dị, không khó để đoán được điều gì xảy ra trong phim.

Xuyên suốt 112 phút thời lượng, đạo diễn thuật lại hành trình cả nhóm khám phá và đối mặt với thực thể ma quỷ. Điểm thú vị nằm ở sự xuất hiện của màu sắc siêu nhiên, liên quan những truyền thuyết địa phương. Đây luôn là một trong những yếu tố thu hút khán giả, đặc biệt ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, nó lại chưa được đạo diễn Eu Ho khắc họa rõ nét.

Pulau xoay quanh hành trình sinh tồn của nhóm bạn trên đảo hoang. Ảnh: The Star.

Hồi đầu của phim được xây dựng khá an toàn. Nhưng cách đạo diễn giới thiệu nhân vật, bối cảnh sự kiện còn khá non nớt và nhàm chán. Chính vì vậy, Pulau nhiều phen sa đà vào kể lể, với những thước phim lê thê, chưa lôi cuốn người xem.

Kế đến, sự xuất hiện của đông đảo nhân vật là điều không cần thiết. Nó khiến chuyện phim mất đi tính cô đọng, chắt lọc, nhất là khi biên kịch không chắc tay trong việc phát triển nhân vật.

Nổi bật nhất trong phim là Kat (Amelia Henderson thủ vai) - một cô gái trẻ có giác quan thứ sáu. Năng lực đặc biệt này giúp cô giao tiếp được với những người đã khuất. Cũng nhờ vậy, Kat có thể nhận thấy mối nguy hiểm rình rập quanh mình, hay khám phá câu chuyện về lời nguyền trên hoang đảo.

Tuy nhiên, diễn biến tâm lý nhân vật còn nhiều điểm bất thường. Ví như, cô biết được bí mật về thực thể bí ẩn, nhưng vẫn muốn giấu kín. Hay sau khi đã có những chiêm bao về thế lực ma quỷ, cộng thêm việc người bạn bị nó bắt đi, Kat vẫn thoại ngớ ngẩn theo kiểu: “Mình thấy có gì đó kỳ lạ đằng sau sự mất tích của Dauz”.

Chẳng riêng Kat, các bạn của cô cũng thường xuyên có những hành động hết sức khó hiểu. Dường như, việc biên kịch “giật dây” quá nhiều khiến nhân vật trở nên bị động, dẫn đến chuỗi phản ứng rất kịch hoặc sáo rỗng. Chẳng hạn, dù biết nguy hiểm, nhân vật vẫn một mình tiến vào rừng sâu chỉ vì nghe thấy tiếng động. Hay việc đối diện với ma quỷ, họ chỉ biết đứng nhìn và đợi tới lượt nó tấn công mình.

Những tình tiết ngớ ngẩn như vậy góp phần làm giảm chất lượng phim. Ngoài ra, nó dễ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và ức chế.

Bàn về diễn xuất, màn thể hiện của các diễn viên trẻ còn khá nhạt nhòa. Đạo diễn biết cách thu hút khán giả bằng những gương mặt sáng, dễ tạo thiện cảm. Thế nhưng, thứ họ còn thiếu là kinh nghiệm, khả năng ứng biến. Thậm chí, vì số lượng nhân vật đông đảo, lại không được biên kịch phát triển chiều sâu, các diễn viên cũng không có nhiều đất diễn.

Amelia Henderson và Alif Satar (trong vai Ben) là bộ đôi được ưu ái hơn cả. Cả hai ghi điểm vì nét diễn tự nhiên, nên không khó hiểu khi họ được đạo diễn giao vai chính.

Bên cạnh kịch bản, Pulau còn nhiều hạn chế trong việc khai thác yếu tố kinh dị. Vì lẽ đó, phim chưa tạo được cảm giác hồi hộp, căng thẳng cần có.

Theo Declan McKenna, về cơ bản, khán giả tìm kiếm “thú vui ngắn ngủi” trong khi xem một bộ phim kinh dị. Giống khi đi tàu lượn siêu tốc, chúng cho phép họ trải nghiệm thứ cảm giác sợ hãi dù nhận thức được sự an toàn. Sự kích thích đó tới từ 4 yếu tố: những gì chúng ta chứng kiến, nghe, tôn sùng và cuối cùng là sợ hãi.

Thế nhưng, các yếu tố này đều được xây dựng rất hời hợt trong bộ phim của Eu Ho.

Jumpscare (kỹ thuật thường được sử dụng trong phim kinh dị) - vốn là đặc sản của thể loại phim kinh dị - lại xuất hiện rất hiếm hoi. Nếu có, nó cũng chưa tạo được hiệu quả như mong muốn. Chủ yếu, ê-kíp làm phim sử dụng âm thanh để hù dọa mà bỏ qua mặt hình ảnh.

Âm thanh trong Pulau tạo cảm giác ồn ào, sắp đặt, mồi chài cảm xúc người xem một cách lộ liễu. Ở nhiều cảnh phim, âm lượng đẩy vọt thiếu tiết chế dễ khiến khán giả khó chịu.

Trong khi đó, phần hình ảnh ít nhiều tạo được thiện cảm vì sáng sủa và nịnh mắt. Phim không cố gắng lạm dụng những thước phim mờ mịt để tạo cảm giác căng thẳng. Ngoài ra, đạo diễn khá thông minh khi biết lợi dụng bóng tối để che lấp kỹ xảo còn nhiều hạn chế.

Thế nhưng, điểm đáng tiếc mà Pulau gặp phải là “bỏ quên” tuyến phản diện và mối liên hệ với nữ chính - người có năng lực đặc biệt. Nguồn gốc của thế lực ma quỷ trong phim đã được giải thích, nhưng cũng bị khép lại nhanh chóng. Chính vì vậy, phản diện trong phim có động cơ, nhưng vẫn thiếu chiều sâu.

Lẽ ra, Eu Ho nên khai thác nhiều hơn về hành trình bị biến chất của phản diện. Cùng với đó, màn đối đầu giữa hai tuyến nhân vật tại hồi cuối nên được phát triển chi tiết hơn. Bởi lẽ, việc Kat cùng những người bạn lao vào hang ổ của ma quỷ mà không có bất cứ tính toán gì tỏ ra phi lý. Chính vì vậy, cao trào phim chưa thực sự hiệu quả, nút thắt vấn đề cũng bị tháo gỡ quá vội vã.

Chung quy, câu chuyện về hòn đảo tội ác được kể tương đối mạch lạc, dễ xem. Tuy nhiên, nội dung phim còn nhạt nhẽo vì thiếu chiều sâu, yếu tố kinh dị cũng chưa thực sự được đầu tư. Với chất lượng trung bình, phim khó lòng thỏa mãn trải nghiệm của những khán giả khó tính.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn Stephen King: A Complete Exploration of His Work, Life and Influences. Cuốn sách là những điều ít biết về Stephen King. Không chỉ điểm lại gần 50 năm văn nghiệp của "ông hoàng truyện kinh dị" với những thời điểm và bước ngoặt thay đổi cuộc đời, mà còn mang tới nhiều tư liệu quý như những bức ảnh và tài liệu từ bộ sưu tập cá nhân của ông với một góc nhìn thú vị.