Phim kinh dị đáng xem của Thái Lan, Hàn Quốc

Hồi tháng 10, tác phẩm kinh dị The Medium do Thái Lan và Hàn Quốc hợp tác sản xuất gây chú ý khán giả toàn cầu. Bộ phim được dàn dựng dưới hình thức phim tài liệu, kể về đoàn phim đối mặt những sự kiện kỳ lạ khi đi du lịch, trong đó có việc bà đồng phát hiện cháu gái bị ma nhập và tìm cách chữa trị. Theo Insider, phim có doanh thu cao thứ sáu trong năm tại Hàn Quốc sau khi ra rạp. Nếu là người hâm mộ của dòng phim kinh dị theo phong cách phim tài liệu, The Medium là bộ phim không thể bỏ qua. Ảnh: GDH 559.