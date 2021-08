Phim kinh dị 'Candyman' thu hơn 27 triệu USD sau 72 giờ

Bộ phim “Candyman” của đạo diễn Nina DaCosta đã thu về 27,6 triệu USD. Tác phẩm đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua.

Variety đưa tin sau ba ngày khởi chiếu, bộ phim kinh dị Candyman đạt doanh thu ấn tượng 22,37 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ. Tác phẩm gắn nhãn R của đạo diễn Nina DaCosta, với kịch bản do Jordan Peele chấp bút được chiếu tại 3.569 rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ.

Candyman đã đánh bật Free Guy khỏi vị trí phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ mà tác phẩm nắm giữ suốt hai tuần. Đây là kết quả kinh doanh vượt ngoài kỳ vọng. Tại thị trường quốc tế, Candyman khởi đầu khá chậm tại 51 quốc gia. Phim bán được 5,23 triệu USD tiền vé, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 27,6 triệu USD .

Candyman 2021 là bộ phim kinh dị đầu tiên do nữ đạo diễn da màu thực hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: MGM.

Trong những tuần qua, biến chủng Delta lây lan nhanh đã khiến số ca mắc Covid-19 gia tăng. Diễn biến này khiến các nhà phát hành một lần nữa đau đầu vì bài toán phát hành loạt phim kinh phí lớn trong bốn tháng cuối năm.

Dù vậy, thị trường điện ảnh chứng kiến đà tăng doanh thu ổn định của những bộ phim phát hành theo cách truyền thống so với loạt tác phẩm được tung song song ra rạp và lên dịch vụ trực tuyến. Thành công của Candyman và Free Guy so với doanh thu đìu hiu của The Suicide Squad và Reminiscence là các ví dụ.

Candyman chỉ tốn 25 triệu USD kinh phí sản xuất. Bộ phim - do MGM đầu tư sản xuất và Universal Pictures quảng bá, phát hành - đang trên đà trở thành một trong những phim hiếm hoi phát hành giữa đại dịch sinh lãi ngay trong thời gian trụ rạp.

Nội dung Candyman tiếp nối Candyman (1992) với Yahya Abdul-Mateen II trong vai chính. Phim được giới phê bình cùng khán giả đánh giá tích cực với số điểm 85% trên Rotten Tomatoes và B trên CinemaScore.

Free Guy mất vị trí dẫn đầu nhưng đang tiến rất gần đến điểm có lãi. Ảnh: 20th Century Studios.

Đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ là Free Guy với 13,6 triệu USD - giảm 27% so với tuần trước. Doanh thu toàn cầu của tác phẩm giả tưởng có Ryan Reynolds trong vai chính đang ở mốc 179 triệu USD . Đây là con số ấn tượng - ngay cả trong thời điểm trước đại dịch - với một bộ phim hài, hành động được làm từ kịch bản gốc.

Trong tuần thứ hai trụ rạp, phim hoạt hình Paw Patrol đã mất 50% đà tăng doanh thu. Phim bán được 6,6 triệu USD tiền vé tại quê nhà, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 24 triệu USD . Trên toàn thế giới, phim đã thu được 33 triệu USD tiền vé.

Ở vị trí thứ tư, Jungle Cruise kiếm thêm 5 triệu USD tại quê nhà. Sau 5 tuần trụ rạp, bom tấn phiêu lưu hành động trị giá 200 triệu USD thu 187 triệu USD toàn cầu, với 100,1 triệu USD đến từ Bắc Mỹ. Con số này chưa bao gồm khoản lợi nhuận khi phát hành trên Disney+.

Phim kinh dị Don’t Breathe 2 của Sony khép lại top 5 với 2,8 triệu USD doanh thu tại phòng vé Bắc Mỹ. Tới nay, phim đã thu 24,5 triệu USD từ quê nhà và 10,7 triệu USD tại các thị trường quốc tế. Tổng doanh thu của phim đang là 35,3 triệu USD .

Trong tuần tới, Disney sẽ tung Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ra rạp. Đây là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Marvel Studios phát hành độc quyền tại rạp trong hai năm qua. Kết quả kinh doanh của Shang-Chi sẽ ảnh hưởng lớn đến những tác phẩm còn lại thuộc MCU ra mắt trong năm nay.

“Việc tiêm chủng đang được triển khai nhanh, mạnh, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để tạo ra thay đổi mang tính toàn diện. Kết quả kinh doanh của các tựa phim phát hành tại rạp thời gian qua có thể coi là ấn tượng”, ông David A. Gross - chuyên gia phân tích thị trường đến từ Franchise Entertainment Research cho hay.