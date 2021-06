Phim Hong Kong đầu tiên ca hát, nhảy múa theo phong cách Ấn Độ

Tác phẩm nhan đề “My Indian Boyfriend” xoay quanh chuyện tình của một chàng trai Ấn Độ và cô gái Hong Kong cũng như những khác biệt văn hóa ngăn cách họ.

Hket đưa tin My Indian Boyfriend là tác phẩm điện ảnh Hong Kong đầu tiên làm theo phong cách Bollywood. Phim My Indian Boyfriend do Sri Kishori đạo diễn, với sự góp mặt của nam diễn viên gốc Ấn Độ Karan Cholia và nữ diễn viên Hong Kong Trần Hân Nghiên. Phim khởi chiếu tại Hong Kong từ 27/5.

Phim Bollywood đầu tiên của Hong Kong

My Indian Boyfriend sử dụng song song tiếng Quảng Đông và Hindi, kết hợp phong cách làm phim tình cảm, hài Hong Kong với những đặc trưng của điện ảnh Ấn Độ cũng như sự xuất hiện dày đặc các ca khúc bắt tai và đại cảnh ca vũ hoành tráng.

My Indian Boyfriend có nhiều cảnh nhân vật ca hát, nhảy múa trên đường phố. Ảnh: Milk Chocolate Productions.

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của một chàng trai Ấn Độ (Karan Cholia) và cô gái Hong Kong (Trần Hân Nghiên). Tình yêu là thứ kéo hai con người trẻ tuổi xích lại với nhau, nhưng những khác biệt trong hai nền văn hóa Hoa - Ấn đã trở thành trở ngại thử thách mối quan hệ của hai người.

Đạo diễn Sri Kishori cho biết mình đã đưa vào phim nhiều trải nghiệm của bản thân, đúc kết từ khoảng thời gian sinh sống tại Hong Kong. Bên cạnh câu chuyện tình yêu trẻ trung, sôi động, My Indian Boyfriend cũng được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn về cuộc sống của các cộng đồng thiểu số tại xứ Cảng Thơm.

Thử thách với các diễn viên chính

My Indian Boyfriend đánh dấu lần đầu hai gương mặt trẻ Karan Cholia và Trần Hân Nghiên đảm nhận vai chính trong một tác phẩm điện ảnh. Chia sẻ với báo chí, họ cho hay tác phẩm mở ra cho mình nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, cả hai cũng thừa nhận việc ghi hình mang lại không ít khó khăn.

Karan Cholia và Trần Hân Nghiên tại sự kiện quảng bá bộ phim. Ảnh: Hket.

Nữ diễn viên Trần Hân Nghiên chia sẻ thử thách lớn nhất với mình khi quay phim là sự bất đồng ngôn ngữ. Cô nói: “Kịch bản phim ban đầu được viết bằng tiếng Hindi, sau đó dịch sang tiếng Anh và cuối cùng là tiếng Quảng Đông.

Phương pháp diễn xuất và lời thoại trong tác phẩm cũng khác xa với điện ảnh Hong Kong. Trước khi phim bấm máy, chúng tôi đã phải trao đổi rất hiều về việc làm thế nào để đưa câu chuyện lên màn ảnh một cách tự nhiên nhất”.

Về phần nam chính Karan Cholia, dù sinh ra và lớn lên ở Hong Kong, anh không thể đọc hiểu tiếng Trung. Do đó, nam diễn viên gặp nhiều khó khăn khi phải thoại bằng tiếng Quảng. “Tôi đã nhờ những người bạn Hong Kong đọc kịch bản cho mình, rồi viết lại phiên âm từng từ”, Cholia chia sẻ.

Dù My Indian Boyfriend có khá nhiều cảnh ca vũ, Trần Hân Nghiên cho hay cô thấy tiếc khi mình không có cảnh nhảy múa nào. Ngược lại, Cholia có mặt trong mọi cảnh ca vũ trên màn ảnh. “Tôi phải luyện tập mỗi ngày, trong suốt một năm để chuẩn bị cho vai diễn này”, anh nói.

Nam diễn viên gốc Ấn cũng bị bạn diễn chỉ ra thói quen soi gương mọi lúc mọi nơi. Cholia giải thích vì không có chuyên viên trang điểm đi cùng, nên việc tự kiểm tra lại diện mạo mọi nơi mọi lúc đã trở thành thói quen bắt buộc.

Tương lai rộng mở cho hai tài năng trẻ

Không chỉ chiếu tại Hong Kong, My Indian Boyfriend cũng được quảng bá tại Ấn Độ. Sức hút của bộ phim giúp Trần Hân Nghiên nhận được không ít lời mời tới Ấn Độ đóng phim. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch, nữ diễn viên không thể đi khỏi Hong Kong. “Tôi có kế hoạch ghi hình một số cảnh phim ở Ấn Độ. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải thay đổi vì đại dịch”.

My Indian Boyfriend mở ra nhiều cơ hội diễn xuất cho hai diễn viên chính. Ảnh: Milk Chocolate Productions.

Về phần Karan Cholia, anh hy vọng có thể phát triển sự nghiệp tại Hong Kong. Nam diễn viên cũng cởi mở với những cơ hội nghề nghiệp đến từ Ấn Độ. Anh chỉ ra những diễn viên gốc Ấn làm việc tại Hong Kong luôn bị đóng khung trong một kiểu vai, dẫn đến những thiên kiến tiêu cực về cộng đồng mình.

“Tôi muốn thay đổi cách nhìn về chủng tộc mình trên màn ảnh. Nếu có cơ hội phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, tôi rất sẵn lòng được thử sức trong những dự án mới. Không chỉ khẳng định năng lực diễn xuất, tôi hy vọng các vai diễn mới có thể giúp mình đại diện cho cộng đồng người Ấn Độ trên màn ảnh Hong Kong”, Cholia chia sẻ.