Phim hoạt hình Hàn Quốc lọt nội dung người lớn

Một đoạn phim nhạy cảm bất ngờ được phát giữa tập phim hoạt hình "Pororo the Little Penguin". Vụ việc khiến nhiều khán giả Hàn Quốc bức xúc.

The Korea Times đưa tin ngày 1/2, một nền tảng chiếu phim do 3 đài truyền hình Hàn Quốc KBS, MBC và SBS ra mắt bị phát hiện phát nội dung khiêu dâm ở giữa tập phim hoạt hình Pororo the Little Penguin.

Sau khi phát hiện vụ việc, một số người dùng đăng lên cổng thông tin Naver và cảnh báo: "Tôi đang xem bộ phim hoạt hình Pororo the Little Penguin trên Wavve. Một video người lớn dài 3-5 giây bất ngờ xuất hiện giữa phim. Tôi đã rất sốc”.

Người này đăng kèm ảnh chụp màn hình cảnh nhạy cảm và kêu gọi những bậc phụ huynh khác gửi đơn khiếu nại. Lời kêu gọi nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh. Một khán giả bức xúc: “Thật không thể tin được những nội dung như vậy lại xuất hiện trong dịch vụ phát trực tuyến có trả phí chứ không phải trong một số video ngẫu nhiên”.

Đoạn video nhạy cảm bất ngờ xuất hiện giữa tập phim. Ảnh: The Korea Times.

Một người dùng khác bày tỏ sự lo lắng: "Giờ tôi sẽ không thể để con mình xem video trên Wavve một mình". Một số người dùng cho biết họ đã hủy đăng ký hàng tháng sau sự cố, trong khi số khác yêu cầu đơn vị này hoàn lại tiền.

Sau đó đại diện nền tảng gửi lời xin lỗi vì đã gây ra "sự xáo trộn và bất tiện" cho người dùng, đồng thời giải thích sự cố là do "lỗi kỹ thuật".

"Chúng tôi cho rằng các đoạn clip đã được đưa vào một cách tình cờ trong quá trình tải lên bộ phim. Chúng tôi sẽ xem xét thêm vấn đề để tìm ra nguyên nhân chi tiết", thông báo được đăng trên trang web chính thức của công ty.