Phim hành động thảm họa của sao nam cơ bắp

“SAS: Rise of the Black Swan” là cái tên tiếp theo gia nhập hàng ngũ phim hành động kém hấp dẫn trên Netflix.

Thể loại: Hành động

Đạo diễn: Magnus Martens

Diễn viên: Sam Heughan, Ruby Rose, Andy Serkis

Đánh giá: 4/10

"SAS: Red Notice" là phim của hãng Sky Cinema nhưng được biết đến rộng rãi nhờ ra mắt trên nền tảng Netflix.

SAS: Red Notice là tựa phim thuần hành động ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua. Phim được đổi tên thành SAS: Rise of the Black Swan (tạm dịch: SAS: Thiên Nga Đen Trỗi Dậy) để khán giả khỏi nhầm lẫn với bộ phim Red Notice sắp ra mắt cũng trên nền tảng Netflix. Mạch phim nhàm chán, diễn xuất yếu cùng những sạn nội dung cơ bản khiến SAS: Rise of the Black Swan nối dài chuỗi phim hành động nhạt nhẽo trên Netflix.

Nội dung tầm thường thiếu logic

Bộ phim mở đầu bằng cảnh một nhóm lính đánh thuê đồ sát cả một ngôi làng tại Georgia chỉ vì dân làng không đồng ý đặt đường dẫn khí đốt đi qua. Ngay từ đây khán giả đã phải nhướng mày, thiếu gì cách để vận động, thuyết phục người dân nhưng khi họ phản kháng lại bằng súng, đội đánh thuê chuyên nghiệp chọn cách giải quyết ầm ĩ và ngớ ngẩn nhất.

Bộ phim có nội dung tương đối đơn giản, dễ đoán.

Nhân vật chính trong phim Tom Buckingham (Sam Heughan) là một thành viên lực lượng đặc biệt Anh quốc (SAS). Không may cho đội lính đánh thuê hung ác, con tàu mà chúng chọn để bắt cóc lại có cả Tom và bạn gái – tiến sĩ Sophie Hart (Hannah John-Kamen).

Kế hoạch du lịch bằng tàu hỏa từ London tới Paris để cầu hôn của Tom phải gác lại vì bạn gái bị bắt cóc. Sử dụng những kỹ năng quân đội thượng thừa, Buckingham quyết giải cứu người yêu và cả những người không quen biết trên tàu.

Tất cả những yếu tố trong kịch bản vốn dựa trên nguyên tác tiểu thuyết không có gì mới lạ với khán giả. Câu chuyện về khủng bố trên tàu, một kế hoạch lãng mạn bị tội phạm chen ngang, trùng hợp thay người yêu mình võ công đầy người, hay sự dính líu của chính phủ và những cái bắt tay với tập đoàn lớn. Đó đều là những chi tiết có thể dễ dàng tìm thấy trong thể loại hành động, nếu không muốn nói là sáo mòn.

Trận chiến cao trào xảy ra khá lộn xộn.

Đó là chưa kể, SAS: Rise of the Black Swan còn có nhiều tình tiết phi lý (plot hole) khiến khán giả xem chỉ biết phì cười. Ví dụ, các đường ống dẫn khí đều được theo dõi áp suất 24/7 nên chuyện di chuyển trong đường ống mà không bị phát hiện là bất khả thi.

Các nhân vật kích nổ kính an toàn của tàu nhưng không bị mất thính giác, chĩa thẳng mặt vào đám cháy phản ứng nhiệt nhôm nhưng không bị mất thị lực, chắc chắn chỉ có thể là siêu anh hùng mà thôi. Kỹ xảo của phim làm rất cẩu thả, nhiều đoạn giống như phim cổ trang Trung Quốc ngày nay vậy.

Diễn xuất nhạt nhòa của dàn diễn viên chính

Được biết tới nhờ vai nam thần tóc đỏ trong loạt xuyên không Âu Mỹ Outlander, có vẻ như ở mảng điện ảnh Sam Heughan đang bị chết vai trong thể loại hành động. The Spy Who Dumped Me, Bloodshot cho đến SAS, hình thể cao lớn và cơ bắp của nam diễn viên Scotland đáng ra có thể là điểm cộng để anh chinh phục Hollywood.

Tuy nhiên, năng lực diễn xuất hạn chế khiến anh chàng liên tục gây thất vọng mà Rise of the Black Swan là ví dụ gần nhất. Nhân vật Tom Buckingham một màu lúc nào cũng trơ trơ ra đó, ngay cả những khoảnh khắc đau đớn nhìn anh cứ bình thản như một ông thần.

Cho đến bây giờ, ngôi sao 41 tuổi vẫn chưa thoát khỏi vai diễn trong loạt "Outlander".

Ruby Rose cũng chẳng khá hơn. Thậm chí, các vai diễn của cô chỉ đọng lại với hình tượng đả nữ sát thủ máu lạnh mà cứ bước ra khỏi vòng an toàn này là nữ diễn viên này lại trở nên lạc lõng. Trong Rise of the Black Swan, vai diễn sát thủ/lính đánh thuê Grace Lewis luôn trưng bộ mặt xinh đẹp lì lợm. Chưa kể bộ phim có chỉ đạo hành động rất dở, thành ra phí phạm thế mạnh thể lực của Heughan lẫn khả năng biểu diễn chiến đấu của Ruby Rose.

Trong một kịch bản tắm máu mác R kiểu Die Hard, chẳng ai là anh hùng thực sự, không ai là phản diện rõ ràng, lại càng không có nhân vật nào đủ sâu sắc để khán giả đồng cảm.

Bộ phim cứ thế trôi qua hời hợt cho đến cái kết, lộ ra rằng đây hóa ra có thể mới chỉ là tập đầu tiên cho các phần tiếp theo.

Netflix vẫn hay câu kéo người xem bằng các tựa phim mới ra mắt “theo xu hướng” (trending) của họ. Tuy nhiên ngày càng nhiều phim, nhất là phim hành động ra mắt trên hệ thống trực tuyến gây thất vọng vì chất lượng không tương xứng với quảng cáo. Đó có thể là phim gốc, hoặc các phim của hãng khác được ông lớn này mua về.

Có thể kể đến The Last Days Of American Crime, 6 Underground với Ryan Reynolds cho đến Outside the Wire có Anthony Mackie và giờ là Rise of the Black Swan. Không phải là không có những ngoại lệ, dịp gần đây có Extraction hay The Old Guard là các phim có chất lượng trên mức trung bình.

Thế nhưng, số lượng phim hành động chất lượng kém đang tăng dần cùng với khối lượng nội dung khổng lồ được đưa lên kho phim Netflix đều đặn. Đây có lẽ là điều mà người dùng Netflix cần quan tâm khi lựa chọn một bộ phim để giải trí cuối ngày.