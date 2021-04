Phim hành động 18+ 'Becky' có gì hấp dẫn?

“Becky” xoay quanh hành trình cứu gia đình thoát khỏi nhóm tội phạm của cô bé 13 tuổi. Bộ phim ghi điểm nhờ nhiều cảnh hành động giật gân và dàn diễn viên nhập vai.

Becky (tựa Việt hóa: Kỳ nghỉ tồi tệ) là tác phẩm hành động giật gân của cặp đôi đạo diễn Jonathan Milott và Cary Murnion. Bộ phim được gắn mác 18+ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt truyện của Home alone và chất bạo lực của Sát thủ John Wick. Đặc biệt, nữ diễn viên 15 tuổi Lulu Wilson gây chú ý với diễn xuất đa dạng khi hóa thân vào vai nữ chính - cô bé Becky..

Chuyện phim bắt đầu khi cô bé Becky Spunky (Lulu Wilson thủ vai) cùng bố lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần tại một ngôi nhà ven hồ. Sau cái chết bất ngờ của mẹ vào năm ngoái, Becky và bố dần trở nên xa cách. Cô hy vọng đây sẽ là dịp để hai người trở nên thân thiết hơn. Thế nhưng, dự tính của Beck nhanh chóng sụp đổ khi bố quyết định mời người tình mới cùng tham dự chuyến đi.

Cô bé Becky phải tìm cách cứu gia đình khỏi đám côn đồ bí ẩn.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi nhà nghỉ của gia đình bị một nhóm tội phạm xâm nhập. Bốn tên côn đồ, cầm đầu là Dominick (Kevin James), đều là những kẻ theo Chủ nghĩa Quốc xã mới (neo-Nazi). Becky may mắn thoát khỏi vòng vây trong khi chúng dùng súng uy hiếp từng người trong nhà. Không còn cách nào khác, cô bé phải ra tay giải cứu gia đình lẫn chú chó thân thiết.

Gói trong thời lượng 90 phút, Kỳ nghỉ tồi tệ có không ít phân đoạn khiến người xem thót tim. Những cảnh hành động trong phim diễn ra tương đối nhanh gọn và dứt khoát, mang hơi hướm series nổi tiếng Sát thủ John Wick.

Càng về sau, bộ phim trở nên bạo lực hơn khi câu chuyện bắt đầu đi vào kịch tính. Tức giận trước cảnh bố bị đám côn đồ hành hạ, Becky trở nên cuồng loạn không thể kiểm soát.

Vai diễn Becky tiếp tục chứng tỏ Lulu Wilson là một gương mặt đầy triển vọng của điện ảnh. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 3 tuổi, Lulu sở hữu gia tài điện ảnh đáng ganh tị với những tác phẩm kinh dị nổi tiếng như Ouija: Origins of Evil (Trò chơi gọi hồn), Annabelle: Tạo vật quỷ dữ và Deliver Us from Evil (Linh hồn báo thù)...

Ngôi sao nhí Lulu Wilson được đánh giá là linh hồn của bộ phim.

Thoát khỏi hình ảnh “nhóc tì ma ám”, Lulu Wilson vào vai một bé gái thông minh, lanh lợi trong Becky. Điều này khiến khiến không ít khán giả liên tưởng đến Macaulay Culkin của Home alone. Nhưng điểm làm nên cá tính của cô là bản lĩnh diễn xuất trong Kỳ nghỉ tồi tệ, với những cảnh hành động chân thực mà ngay cả những diễn viên cứng nghề cũng phải chùn chân.

Becky đánh dấu lần hợp tác thứ ba của bộ đôi đạo diễn Cary Murnion và Jonathan Milott. Bộ đôi mong muốn tạo ra một bộ phim đậm tính giải trí, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn khi phải quay phim trong mùa Covid-19. Kế hoạch công chiếu Becky tại Liên hoan phim Tribeca năm 2020 cũng bị hủy bỏ vì dịch bệnh.

Giống như các tác phẩm kinh dị nhiều chiều sâu của James Wan (The Conjuring) hay Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), câu chuyện của cô bé Becky cũng nhấn mạnh về tình cảm gia đình.

Sau những màn hành động thót tim, Becky là câu chuyện về tình cảm gia đình.

Ở đầu phim, người xem không khỏi bùi ngùi khi Becky lặng lẽ ngồi xem đoạn clip cũ về người mẹ đã mất. Hình ảnh người mẹ nằm trong bệnh viện liên tục đan xen trong ký ức của cô bé 13 tuổi. Điều đó phần nào lý giải cho tâm lý nhiều thương tổn của Becky, cũng là động lực để cô quyết tâm cứu bố khỏi những tên ác nhân lạ mặt.

Bộ phim nhận được phản hồi khá tốt từ giới phê bình. Tác giả Dennis Harvey của tờ Variety nhận xét bộ phim đạt “đỉnh kinh dị với những cảnh giật gân hiệu quả”. Diễn xuất của Wilson được cho là chìa khóa của phim, được nâng tầm bởi dàn diễn viên phụ. Thành công của phim là đã tạo ra “những khoảnh khắc thực sự kinh hoàng, pha trộn với yếu tố hài hước và nghiệt ngã”.

Thành công phòng vé giúp Becky hứa hẹn trở thành tựa phim ăn khách.

Được sản xuất với kinh phí 5 triệu USD , nhưng Becky là một cơn sốt bất ngờ tại phòng vé khi thu về hơn 50 triệu USD , gấp 10 lần số vốn ban đầu. Doanh thu khả quan khiến các nhà sản xuất cũng bật đèn xanh dự án sequel (phần tiếp theo). Riêng Lulu Wilson đã xác nhận mình luôn sẵn sàng tham gia để kể tiếp câu chuyện về Becky. Nếu thành công, Becky có nhiều khả năng sẽ trở thành một series hành động hấp dẫn và ăn khách không kém gì Sát thủ John Wick.