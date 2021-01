Phim Hàn Quốc vượt Hong Kong, Đài Loan như thế nào?

Với sự nhanh nhạy trong tư duy của các nhà sản xuất, cộng thêm khả năng đầu tư mạnh tay và dàn diễn viên hùng hậu, phim Hàn Quốc đang vươn tầm quốc tế.

Khoảng 20 năm trở lại đây, điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến sự "thay da đổi thịt", không chỉ chinh phục thị trường nội địa mà còn lớn mạnh vươn tầm thế giới. Khởi điểm khá chậm so với các quốc gia châu Á song điện ảnh Hàn Quốc lại có sự tăng tốc ngoạn mục. Chỉ trong 2 thập niên, phim ảnh xứ kim chi đã vượt qua Hong Kong, Đài Loan để giành vị thế cao trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đa dạng thể loại từ hành động, hình sự đến tâm lý gia đình, khoa học viên tưởng... được sản xuất tại Hàn Quốc đều tạo nên sức hút với khán giả quốc tế, thậm chí lấn át nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood. Không chỉ có kho nội dung dồi dào, Hàn Quốc còn là nơi sản sinh ra nhiều tài năng từ những người làm sản xuất, từ đạo diễn, biên kịch đến dàn diễn viên qua từng thế hệ.

Vị thế được nâng tầm của phim Hàn Quốc trên trường quốc tế

Tờ Washington Post viết: “ Từng yếu thế trước Trung Quốc và Hollywood, điện ảnh Hàn Quốc đang chứng minh họ có một vị thế riêng, hoàn toàn không lép vế”.

Chiến thắng của Parasite làm nên tiếng vang lớn cho phim ảnh Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Cũng trong bài viết này, tác giả đánh giá: “Điện ảnh Hàn Quốc là đối thủ đáng gờm mà Hollywood cần phải dè chừng. Đặc biệt, sau khi đạo diễn Bong Joon Ho và Parasite tạo được tiếng vang lớn với hàng loạt giải thưởng danh giá quốc tế, trong đó có Oscar 2020”.

Chiến thắng của Parasite đã nâng tầm vị thế của làng phim Hàn Quốc trên trường quốc tế, mở ra sự hợp tác giữa Hàn và Hollywood - kinh đô điện ảnh và giải trí của thế giới. Nhà phê bình phim của Guardian - Steve Rose - chia sẻ, điện ảnh Hàn làm tốt hơn Hollywood ở một số yếu tố.

Trong đó, ông nhấn mạnh rằng điện ảnh Hàn không thật sự ràng buộc về mặt thể loại, cốt truyện. So với Hollywood, các nhà làm phim Hàn cho thấy sự nhanh nhạy, tinh tế trong việc xoay chuyển thể loại, cốt truyện. Nhờ vậy, phim tạo được tính bất ngờ.

Steve Rose nói thêm, giữa hàng loạt tác phẩm khuôn mẫu của Hollywood, phim Hàn Quốc với cách khai thác mới mẻ đã có bước đi đột phá tại thị trường Mỹ. Nhiều nhà sản xuất tại Hollywood đã nhận ra tiềm năng của điện ảnh Hàn từ nhiều năm trước. Bởi vậy, có một số phim Mỹ làm lại từ kịch bản Hàn nhưng đáng tiếc không vượt qua bản gốc.

Điển hình như A Tale of Two Sisters (2003), được đánh giá là tác phẩm kinh điển thể loại phim kinh dị Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở phiên bản làm lại của đạo diễn người Mỹ với tên gọi The Uninvited, bộ phim lại gây ra nhiều tranh cãi.

Phim Hàn ngày càng được khán giả quốc tế yêu thích.

Nếu trong quá khứ, chính phủ xứ kim chi giới hạn nhập phim ngoại thì đến nay, khi điện ảnh đã có sức ảnh hưởng lớn, quy định này dần được nới lỏng nhằm đẩy mạnh việc đưa các tác phẩm truyền hình tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế. Theo giới chuyên gia, cách để khuếch trương sức mạnh phim Hàn những năm gần đây chính là nền tảng trực tuyến.

Trong đó, sự xuất hiện của Netflix - một trong những nền tảng xem phim trực tuyến phổ biến nhất thế giới với mạng lưới phủ sóng ở 190 quốc gia, đã góp phần đưa truyền hình Hàn Quốc nối gót điện ảnh để vươn ra thế giới.

Đại diện của Netflix tại Seoul, Minyoung Kim cho biết không chỉ châu Á, khán giả tại nhiều quốc gia trên thế giới đều dành sự quan tâm cho phim Hàn. Dù việc làm giàu kho phim Hàn chỉ với mục đích phục vụ khán giả châu Á song Netflix khẳng định, cả điện ảnh và truyền hình xứ kim chi đang có sức ảnh hưởng đến nhiều quốc gia Âu - Mỹ.

Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ, không chỉ đóng vai trò là đối tác, Netflix sẵn sàng đầu tư chi phí sản xuất cho nhiều dự án phim truyền hình Hàn Quốc, đáng chú ý là Kingdom với 1,8 triệu USD /tập hay Mr. Sunshine là 1,2 triệu USD /tập... Cũng nhờ có sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư mà phim truyền hình Hàn Quốc giờ đây không chỉ mạnh về nội dung mà còn khiến khán giả mãn nhãn với kỹ xảo công phu không thua kém những tác phẩm chiếu rạp.

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, đại diện Madman - công ty đảm nhiệm phần hình ảnh của Kingdom 2 - tiết lộ có một đội ngũ hơn 70 người chia làm 8 nhóm làm việc liên tục trong vòng 5 tháng để tạo nên những hiệu ứng đặc biệt. Tuy là tác phẩm truyền hình song hiệu ứng, kỹ xảo chiếm đến 40% thời lượng phim. Đây cũng được coi là một trong những yếu tố giúp Kingdom 2 trở thành một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến ở hầu hết quốc gia.

Theo Korea Times, khán giả quốc tế cũng đánh giá cao thế mạnh về nghệ thuật kể chuyện cũng như văn hóa bản địa đặc trưng của xứ sở kim chi. Những màu sắc văn hóa riêng biệt của Hàn đã được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh một cách khéo léo, tinh tế, tạo được ấn tượng với khán giả các quốc gia châu Á cũng như thế giới.

Không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn thể loại

Thành công của điện ảnh Hàn Quốc có được phần lớn nhờ chất lượng và sự sáng tạo của kịch bản. Hầu hết bộ phim gây tiếng vang lớn đều có kịch bản hấp dẫn, giàu sức lay động. Điện ảnh Hàn bắt kịp xu hướng làm phim quốc tế song vẫn có sáng tạo riêng, đặc biệt là việc đề cao yếu tố bản địa.

Ở mảng truyền hình, không chỉ dừng lại ở những nội dung tình cảm đơn thuần, phim Hàn giờ đây sẵn sàng phơi bày những mảng tối trong xã hội, đi sâu khai thác những khía cạnh đời thường với mục tiêu đem đến cái nhìn đa chiều cho khán giả. Những tựa phim 19+ từng chỉ phổ biến trên màn ảnh rộng nay lại được đông đảo khán giả truyền hình đón nhận, điển hình như bom tấn Penthouse - phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách vừa khép sóng phần 1.

Nếu trước đây, làn sóng phim Hàn tạo ra sức lan tỏa rộng khắp nhờ kịch bản khai thác đề tài xoay quanh những căn bệnh hiểm nghèo. Thì giờ đây, vấn đề tâm lý bất ổn như trầm cảm, rối loạn nhân cách… lại trở thành yếu tố trọng tâm được các nhà làm phim đưa vào để xây dựng tuyến nhân vật chính.

Xu hướng làm phim phản ánh hiện thực thúc đẩy việc biên kịch hạn chế các hình mẫu hoàn hảo, đề tài tình cảm, lãng mạn vốn quen thuộc trước đây. Thay vào đó, họ hướng đến những chủ đề mang tính xã hội. Ở đó, các nhân vật chính cũng được xây dựng gần hơn với thực tế.

Phim về đề tài xã hội được các nhà sản xuất tập trung khai thác.

Trước kia, phim truyền hình Hàn ưa chuộng kiểu nữ chính mong manh, yếu đuối. Thế nhưng, khi thời thế thay đổi, hình tượng nữ chính mang cá tính mạnh mẽ và độc lập ngày càng phổ biến trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Theo South China Morning Post, sự thay đổi nói trên là hệ quả tất yếu từ những trào lưu đang thịnh hành và phong trào đấu tranh vì nữ quyền trong thời đại mới.

Để khắc họa chân thực nhân vật mang tâm lý bất ổn không chỉ chứng tỏ sự nhạy bén, tinh tế của đạo diễn mà còn cho thấy khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của diễn viên. Bởi vậy, dù đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm cũng như được công nhận về thực lực diễn xuất song phải đến vai Jo Yi Seo hay Go Moon Young, họ mới thật sự gặt hái được thành công xứng đáng.

Với thể loại tình cảm vốn là thế mạnh, phim truyền hình Hàn Quốc giờ đây không chỉ đơn giản là kể câu chuyện về tình yêu đôi lứa mà lồng ghép vào đó là những thông điệp, ý nghĩa sâu sắc, điển hình như Hạ Cánh Nơi Anh, bộ phim làm mưa làm gió tại cả ở trong lẫn ngoài nước năm 2020.

Qua câu chuyện tình xuyên biên giới của ái nữ Yoon Se Ri và quân nhân Ri Jung Hyuk, bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn về tình đồng chí, đồng đội, nói lên những khó khăn của người quân nhân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, việc đầu tư kỹ xảo, hình ảnh chất lượng nay cũng được các nhà sản xuất đưa vào thể loại tình cảm làm tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm.

Phim Hàn liên tục làm mới nội dung, thể loại cũng như sáng tạo ra những hình tượng nhân vật khác biệt.

Theo tờ Yonhap, những năm gần đây, phim Hàn có nhiều cơ hội tiếp cận với văn hóa thế giới. Theo đó, sự gia tăng các bộ phim được lấy kịch bản từ phương Tây cũng là một trong những chiến lược mở rộng của nền giải trí Hàn Quốc. Điều đó cũng giúp các nhà làm phim cũng như người điều hành nền tảng trực tuyến tại Hàn Quốc sẽ dễ dàng hơn trong việc quảng bá sản phẩm dựa trên các kịch bản nổi tiếng châu Âu hoặc Mỹ đến người xem toàn cầu.

Sau thành công của các tác phẩm dựa trên bản gốc nổi tiếng phương Tây như Thế giới hôn nhân... một số dự án khác như That night được làm lại từ series phim nổi tiếng Criminal Justice của đài BBC (Anh) hay phiên bản Hàn của series phim đình đám Tây Ban Nha - Money Heist cũng sẽ được lên sóng trong thời gian tới.