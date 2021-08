Phim Hàn Quốc được dịch sang 20 ngôn ngữ

Sau thành công của "Parasite", phim Hàn Quốc càng nổi tiếng tại Mỹ. Một bộ phim có thể được dịch sang 20 ngôn ngữ khác nhau trong 24 giờ.

“Không chỉ Kpop, các chương trình truyền hình Hàn Quốc đang trở nên phổ biến ở Mỹ”, đó là tiêu đề bài viết đăng ngày 21/8 của The Korea Times.

Bài viết chỉ ra lượng phim Hàn Quốc được yêu thích tại Mỹ tăng đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Parasite đoạt giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2020.

Một phim Hàn được dịch sang 20 ngôn ngữ trong 24 giờ

Khoảng 22h mỗi ngày khi cả gia đình đã đi ngủ, Carol Holaday đăng nhập vào máy tính và đăng ký dịch phụ đề cho các chương trình truyền hình Hàn Quốc - thường được gọi là Kdrama - trên nền tảng phát trực tuyến.

Carol Holaday đã làm phụ đề cho khoảng 200 chương trình và coi đó là một “món ăn tinh thần”.

Cô chia sẻ với The Korea Times: “Nền tảng phát trực tuyến có cả nội dung gốc lẫn được cấp phép từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và những người đăng ký trên toàn cầu. Khán giả lớn nhất là từ Mỹ. 75% trong số người đăng ký trên nền tảng phát trực tiếp không đến từ châu Á. Nó cung cấp chế độ đăng ký theo từng cấp độ. Nội dung miễn phí sẽ kèm theo quảng cáo”.

Carol Holaday cho biết công việc phiên dịch trên nền tảng thu hút nhiều tình nguyện viên. Họ có thể là những người mới bắt đầu hoặc đã đạt đến cấp độ vàng dựa trên chất lượng bản dịch và công sức đóng góp.

Parasite giành chiến thắng ở Oscar.

Công việc của Carol Holaday là biên tập viên phụ đề. Cô xem các video đã được dịch sang tiếng Anh và kiểm tra ngữ pháp, cách đặt từ, chính tả. Bên cạnh người dịch và biên tập viên, ê-kíp của cô còn có những người phân đoạn. Vai trò của người phân đoạn là tách các phần của video để làm phụ đề. Vì vậy một người không dịch toàn bộ tập.

Một người khác có đóng góp lớn và luôn tự hào về công việc dịch phim là luật sư về hưu Connie Meredith. Cô thậm chí đăng ký học tiếng Hàn tại Đại học Hawaii để trở thành một phiên dịch viên giỏi.

Meredith đã góp phần hoàn thành 500 chương trình, chia sẻ với The Korea Times, cô nói: ''Cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Hàn khác với tiếng Anh. Nó rất khó và việc dịch một phân đoạn dài 10 phút có thể khiến tôi mất tới 2 giờ”.

''Việc này như một sở thích đối với tôi. Mọi người thắc mắc tại sao tôi dịch miễn phí nhưng tôi trả lời: 'Tại sao không?'. Đây là việc tốt nhất tôi có thể làm trong thời gian rảnh, giống như giải đáp các câu đố về ngôn ngữ của New York Times vậy”, Connie Meredith cho biết.

Theo Joan MacDonald - một cộng tác viên của Forbes, phụ trách mảng truyền thông Hàn Quốc - cho biết một bộ phim truyền hình có thể được dịch sang 20 ngôn ngữ khác nhau trong vòng 24 giờ. Một số ít người dịch được trả tiền nếu chương trình đó không có tình nguyện viên.

Joan MacDonald chỉ ra sự phổ biến của phim truyền hình Hàn Quốc ở Mỹ trong một năm qua đã tăng lên. Joan MacDonald nhận thấy điều đó thông qua số lượng người liên hệ với ông để yêu cầu giới thiệu một bộ phim Hàn Quốc.

Hyun Bin và Son Ye Jin nên duyên từ Hạ cánh nơi anh. Ảnh: tvN.

Lý do khiến phim Hàn ngày càng nổi tiếng

Các trang web trực tuyến cũng đang bổ sung nhiều nội dung Hàn Quốc để làm đa dạng dịch vụ của họ. Apple TV + có 2 dự án tiếng Hàn là phim hoạt hình Dr. Brain và dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Pachinko của Min Jin Lee kể về 4 thế hệ của một gia đình nhập cư Hàn Quốc. Bộ tiểu thuyết đã có sẵn bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Netflix đang đầu tư gần 500 triệu USD để sản xuất nội dung Hàn Quốc và hợp tác với các hãng phim lớn bao gồm Studio Dragon, JTBC.

Một số phim nổi tiếng năm 2020 của Netflix bao gồm Start-Up, It’s Okay to Not Be Okay, What's Wrong With Secretary Kim?.

Hạ cánh nơi anh - Crash Landing on You với sự tham gia của 2 diễn viên hạng A là Hyun Bin và Son Ye Jin có vai trò quan trọng trong việc đưa làn sóng Hallyu tới thị trường quốc tế. Bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn được phát sóng trên kênh trả phí tvN ở Hàn Quốc và Netflix. Người hâm mộ yêu thích tương tác ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên của hai nhân vật chính. Đầu năm, Hyun Bin và Son Ye Jin xác nhận hẹn hò.

MacDonald cười nhớ lại cảm xúc khi nghe tin tức hẹn hò của hai diễn viên. Ông cho biết bản thân rất phấn khởi khi đọc tin. ''Dịch vụ streaming đã toàn cầu hóa truyền hình và khiến nhiều nơi thật dễ dàng để xem một chương trình từ nước khác”, ông nói. Tuy nhiên, MacDonald tin có một lý do khác dẫn đến sự phổ biến của truyền hình Hàn Quốc, đó chính là đa dạng thể loại.

Suzy đảm nhận vai nữ chính trong phim Start-Up. Ảnh: Soompi.

''Bạn có thể tìm được một bộ phim kinh dị, rom-com, xã hội đen hấp dẫn ở Kdrama. Quan trọng, mỗi bộ phim có thể thay đổi thể loại liên tục”, ông nhấn mạnh.

MacDonald nói Kpop fan cũng góp phần giúp phim Hàn Quốc nổi tiếng hơn bởi có nhiều thần lượng diễn xuất trong phim truyền hình.

''Có một nhóm nhạc nổi tiếng, đó là Astro và thành viên trong nhóm là Cha Eun Woo đã tham gia bộ phim truyền hình phát sóng đầu năm True Beauty. Tôi đã xem True Beauty và nghĩ: ‘Chà, anh ấy thật tuyệt và tôi phải theo dõi nhóm nhạc của anh ấy”, MacDonald nói. Một ví dụ khác được nhắc đến là Bae Suzy. Cô từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ miss A và gần đây đóng vai chính trong Start-Up.

Sara Wagner ở Nam Lyon, Michigan, lớn lên với văn hóa Hallyu vì người bạn thân hơn 40 năm của cô là người Hàn Quốc.

Wagner tin Parasite - phim đoạt giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2020 - đã làm tăng sự quan tâm của khán giả quốc tế đến điện ảnh Hàn Quốc. “Mọi người thường yêu cầu tôi giới thiệu phim Hàn Quốc và tôi đề xuất Train To Busan”.

Wagner thậm chí lập một bảng tính Excel về các cốt truyện, chủ đề, tình tiết hấp dẫn, thực phẩm, thời tiết trong các phim Hàn Quốc sau đó giới thiệu cho khán giả khác.