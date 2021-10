Phim Hàn Quốc có thể bị cấm chiếu ở Iran

Theo tin từ SBS News, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố chính phủ Iran sẽ cấm chiếu phim Hàn nếu phía Hàn Quốc không dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền 7 tỷ USD.

Trang tin của đài SBS đưa tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố chính phủ nước này sẽ cấm chiếu phim Hàn nếu chính phủ Hàn Quốc không giải quyết vấn đề đóng băng ngân quỹ của Iran.

Theo hãng tin bán chính phủ ISNA, ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian đã có cuộc gặp với các quan chức Nga tại Moscow. Ông nói: "Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề đóng băng tài sản của Iran trong vòng ba năm, nhưng tới nay họ vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Nếu họ không thực hiện nghĩa vụ trên, chúng tôi có thể ra lệnh ngừng phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc trên các kênh quốc gia".

Bộ phim Nàng Dae Jang Geum đạt mốc rating 90% khi được chiếu tại Iran, theo SBS News. Ảnh: MBC.

Bộ trưởng Amir-Abdollahian cũng nhấn mạnh ông đã nêu rõ quan điểm và dự định ngừng chiếu phim trên trong cuộc điện đàm gần nhất với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jung Eui Yong.

Phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu nổi tiếng tại Iran từ hơn 10 năm trước nhờ hai tác phẩm Truyền thuyết Jumong và Nàng Dae Jang Geum. Đặc biệt, bộ phim Nàng Dae Jang Geum được chiếu trên sóng kênh truyền hình quốc gia IRIB trong giai đoạn 2006-2007 và đạt mốc rating gần 90%, theo báo cáo của SBS.

Bài báo cho biết các phim Hàn Quốc đang được phát sóng tại Iran trong thời gian gần đây gồm My Country: The New Age, Dream of the Emperor (Giấc mộng đế vương), The President, New Heart và Mặt trăng ôm mặt trời.

Năm 2010, Iran đã mở tài khoản tại Ngân hàng Công nghiệp IBK và Ngân hàng Woori dưới tên ngân hàng trung ương của Iran và nhận xuất khẩu dầu thô thông qua tài khoản này, theo SBS News. Theo bài viết, tổng số tiền có trong các tài khoản của Iran tại ngân hàng Hàn Quốc là 7 tỷ USD (8,3 nghìn tỷ won).

Mặt trăng ôm mặt trời đang được trình chiếu ở Iran dù đã ra mắt khán giả từ năm 2012. Ảnh: MBC.