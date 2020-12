Gặp nhiều khó khăn vì tình hình dịch bệnh nhưng ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc vẫn có những điểm sáng đáng kể trong năm 2020.

Ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc mở đầu năm 2020 với thành công rực rỡ của Hạ cánh nơi anh (Crash Landing On You), tiếp đó là sức hút ngoài dự kiến đối với khán giả nước ngoài của Điên thì có sao và kết năm bằng bộ phim về góc tối giới thượng lưu Penthouse.

Xen giữa những tác phẩm truyền hình gây tiếng vang, đời sống ngôi sao, như thường lệ, vẫn là một trong những điều thu hút khán giả nhất. Năm qua, có không ít chủ đề hấp dẫn sự chú ý của khán giả châu Á, chẳng hạn Kim Soo Hyun và Lee Min Ho đều trở lại màn ảnh sau thời gian phục vụ quân ngũ, Song Hye Kyo và Song Joong Ki làm gì sau một năm ly hôn...

Điên thì có sao là tác phẩm đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi trong năm 2020.

Lý giải thành công của "Hạ cánh nơi anh"

Hạ cánh nơi anh đã phá kỷ lục rating của kênh truyền hình cáp tvN, đạt mốc 24,1% cho tập cuối, tỷ lệ người xem trung bình cả bộ phim là 21,7%. Thành tích trên đã vượt qua Goblin, trở thành bộ phim đài truyền hình cáp có tỷ suất người xem cao thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau SKY Castle (2018).

Thành công của Hạ cánh nơi anh được cho là có công lớn của hai ngôi sao Hallyu Hyun Bin - Son Ye Jin. Hai người được khen xứng đôi vừa lứa cả về độ tuổi, vẻ ngoài, kỹ năng diễn xuất và danh tiếng. Bên cạnh đó, cặp sao từng đóng chung tác phẩm điện ảnh The Negotiation (2018) nên đã có sự thấu hiểu, ăn ý trong diễn xuất.

Chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính trong Hạ cánh nơi anh được ví như hoàng tử và công chúa thời điện đại.

Nhân vật của Hyun Bin và Son Ye Jin trong phim không phải là kiểu nhân vật mới lạ, nhưng sự kết hợp của một tiểu thư tài phiệt và quân nhân có gia thế "khủng" lại là điều ít thấy trong ngành công nghiệp phim ảnh chuộng mô-típ hoàng tử - lọ lem như Hàn Quốc.

Trong Hạ cánh nơi anh, cả hai nhân vật chính đều giàu có và quyền lực. Nói cách khác, nhân vật Yoon Seri của Son Ye Jin là nàng công chúa thời hiện đại và đại úy Ri (Hyun Bin) là chàng hoàng tử của riêng cô. Mô-típ "môn đăng hộ đối" trên được cho là chiêu bài thu hút sự chú ý hiệu quả, đặc biệt khi khán giả có xu hướng "ngấy" các bộ phim công tử giàu có yêu một cô gái nhà nghèo.

Chuyện tình yêu phi thực tế giữa hai nhân vật chính cũng được xem là yếu tố khiến tác phẩm thành công. Hạ cánh nơi anh không phải kiểu phim xuất hiện yêu tinh, nàng tiên cá, người ngoài hành tinh hay hoán đổi thân xác, nhưng chuyện tình yêu vượt biên giới hai miền Triều Tiên cũng là điều không tưởng với khán giả. Chính sự lãng mạn, ngọt ngào vượt xa thực tế trên khiến khán giả thích thú.

Hạ cánh nơi anh còn là tác phẩm kết hợp nhiều thể loại, từ romcom lãng mạn đến phim hành động và "gia vị" thêm chút tranh đấu quyền lực của giới nhà giàu. Không ít khán giả "phát cuồng" vì đại úy Ri phút trước có thể ở bên Seri nói những điều ngọt ngào, phút sau đã mạnh mẽ, quyết đoán rút súng bắn vào kẻ thù để bảo vệ người mình yêu. Một bộ phim lãng mạn kết hợp hành động tương tự là City Hunter cũng có thành công vang dội vào năm 2011.

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ trong phim cũng là yếu tố quan trọng làm nên thành công của tác phẩm. Từ các bà thím ở Bắc Triều Tiên tới nhóm lính đi theo đại úy Ri, kẻ lừa đảo Goo Seung Jun hay cô tiểu thư kiêu kỳ Seo Dan... tất cả đều được xem là điểm nhấn đáng nhớ của tác phẩm.

Diễn viên phụ của Hạ cánh nơi anh gây ấn tượng với khán giả.

Dàn tài tử hạng A tái xuất màn ảnh

Năm 2020 đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho và Kim Soo Hyun sau hơn hai năm vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quân vương bất diệt và Điên thì có sao đều trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng ngay từ giai đoạn công bố diễn viên vì sự xuất hiện của hai tài tử hạng A trên.

Lee Min Ho bước lên hàng ngũ sao hạng A sau Boys Over Flowers (2009), vươn tầm châu Á với City Hunter (2011) và một lần nữa bùng nổ danh tiếng với Người thừa kế (2013). Năm 2016, anh trở lại màn ảnh với Chuyện tình biển xanh, đóng cùng Jun Ji Hyun. Các sản phẩm của Lee Min Ho đều trở thành hit truyền hình. Vì vậy, nhiều người đặt kỳ vọng vào Quân vương bất diệt. Nhưng trái với trông đợi của khán giả, tác phẩm của Lee Min Ho và Kim Go Eun trở thành bom xịt chỉ sau vài tập lên sóng.

Lee Min Ho trở lại màn ảnh sau hơn hai năm vắng bóng với Quân vương bất diệt.

Kim Soo Hyun lựa chọn Điên thì có sao để trở lại màn ảnh sau thời gian nhập ngũ. Có ý kiến cho rằng bộ phim mới không được tính là thành công nếu so với Dream High (2011), Mặt trăng ôm mặt trời (2012) hay Vì sao đưa anh tới (2014). Nhưng rõ ràng, so với Lee Min Ho và Quân vương bất diệt, màn trở lại của Kim Soo Hyun vẫn tạo được sức hút nhất định và nhận không ít lời khen từ khán giả cho mạch truyện cũng như diễn xuất của cặp diễn viên chính.

Ngoài ra, năm 2020 còn chứng kiến màn đổ bộ của loạt tài tử danh tiếng như Hyun Bin (Hạ cánh nơi anh), Joo Ji Hoon (Hyena, Kingdom), Jo Jung Suk (Hospital Playlist), Park Seo Joon (Itaewon Class), Ji Chang Wook (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul), Lee Dong Wook (The Story Of Gumiho).

Song Hye Kyo im ắng, Song Joong Ki hoạt động hết công suất sau ly hôn

Vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn là một trong những tin tức gây xôn xao nhất ngành giải trí dù đã hơn một năm trôi qua.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Song Joong Ki dồn sức làm việc, liên tục nhận lời đóng phim. Hồi tháng 8, tài tử 35 tuổi có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Space Sweepers sau thời gian quay phim ở nước ngoài. Trước đó, Song Joong Ki và đoàn phim Bogota phải tạm dừng quay phim do dịch Covid-19 bùng phát ở Colombia - nơi đặt bối cảnh tác phẩm.

Trong thời gian nghỉ ngơi và chờ dịch Covid-19 được kiểm soát, Song Joong Ki dự định tham gia dự án điện ảnh Season of You and Me - tác phẩm dựa trên chuyện đời thật của của nhạc sĩ nổi tiếng Yoo Jae Ha. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nam diễn viên tuyên bố rút khỏi dự án vì vướng lịch làm việc.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho hay Song Joong Ki đã cho xây dựng lại biệt thự từng sống cùng Song Hye Kyo. Nguồn tin của International Business Times khẳng định căn biệt thự ở Itaewon vẫn thuộc quyền sở hữu của nam diễn viên Hậu duệ mặt trời, nhưng anh đã ủy quyền cho bên thứ ba xây dựng, sửa chữa. Theo SCMP, việc xây dựng vốn được lên kế hoạch từ lâu nhưng phải trì hoãn vì Song - Song chưa hoàn tất thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn.

Ngoài ra, truyền thông đưa tin Song Joong Ki đã mua một căn hộ sang trọng ở Hawaii, gần bãi biển Ala Moana. Giá trị căn hộ được ước tính là 2,8 triệu USD . Đây được cho là nơi nghỉ dưỡng mới của ngôi sao người Hàn.

Song Joong Ki làm việc chăm chỉ, Song Hye Kyo tạm ngừng đóng phim sau khi ly hôn.

Trái với Song Joong Ki, Song Hye Kyo không có bất kỳ dự án nghệ thuật nào trong năm qua. Trong bài phỏng vấn hồi tháng 9/2019, minh tinh 39 tuổi cũng tuyên bố sẽ ngừng đóng phim hết năm 2020 để chuyên tâm theo học về nghệ thuật ở Mỹ.

Từ thời điểm ly hôn, Song Hye Kyo chỉ nhận lời chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo và xuất hiện tại một số sự kiện thương mại do nhãn hàng tổ chức. Vào tháng 2, nữ diễn viên tham gia Tuần lễ thời giang Milan và gây chú ý nhờ vẻ ngoài sắc sảo, cá tính.

Song Hye Kyo sở hữu 31 triệu USD dù không đóng phim cả năm

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo vẫn là minh tinh được săn đón bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Cô luôn nằm trong top diễn viên nữ được trả cát-xê hậu hĩnh nhất. Theo thống kê của Trendrr, ngôi sao Hậu duệ mặt trời nhận 42.000 USD /tập phim.

Hồi tháng 6, thống kế của tạp chí On cho thấy mỹ nhân sinh năm 1981 đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng ngôi sao quảng cáo 2020 ở Hàn Quốc.

Tờ SCMP cho biết nhờ cát-xê đóng phim và nguồn thu lớn từ hợp đồng quảng cáo, Song Hye Kyo tích lũy được khối tài sản 31 triệu USD . Nữ diễn viên chủ yếu đầu tư tiền bạc vào bất động sản.

Tài tử được trả cát-xê cao nhất năm 2020

Theo số liệu từ Trendrr, Kim Soo Hyun là tài tử được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc năm 2020. Trendrr tiết lộ nam diễn viên được trả 165.000 USD /tập cho bộ phim Điên thì có sao, gấp đôi người ở vị trí thứ hai là Hyun Bin ( 84.000 USD /tập).

Trước khi xuất ngũ, cát-xê của Kim Soo Hyun cũng rơi vào mức 83.000- 84.000 USD /tập. Tuy nhiên, trở lại màn ảnh sau hai năm vắng bóng, thù lao của tài tử 32 tuổi đã tăng gấp đôi. Điên thì có sao dài 16 tập, ước tính Kim Soo Hyun nhận khoảng 2,6 triệu USD .

Trendrr tiết lộ Kim Soo Hyun nhận khoảng 2,6 triệu USD khi đóng Điên thì có sao.

Thông tin trên gây xôn xao dư luận Hàn Quốc vì mức thù lao trả cho tài tử Mặt trăng ôm mặt trời đang ở mức quá cao. Tuy nhiên, phía Kim Soo Hyun cũng như đơn vị sản xuất vẫn giữ im lặng, không lên tiếng về con số "khủng" trên.

Thực tế, Kim Soo Hyun vẫn luôn ở trong top 5 ngôi sao được trả thù lao cao nhất showbiz trong nhiều năm qua. Anh còn được xem là ông vua quảng cáo từ sau thành công vang dội của Vì sao đưa anh tới (2014).