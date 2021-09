Phim hài đen của Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence

Bộ phim “Don’t Look Up” với sự góp mặt của DiCaprio, Lawrence và hàng loạt tài tử, minh tinh Hollywood đã tung đoạn giới thiệu đầu tiên.

Phim mới của Leonardo DiCaprio cùng hàng chục ngôi sao Hollywood Trailer của "Don't Look Up", tác phẩm hài, giả tưởng quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood đã ra mắt. Phim xoay quanh các nhà khoa học cố cảnh báo nhân loại một hiểm họa từ vũ trụ.

ABS-CBN News đưa tin ngày 8/9, Netflix đã đăng tải đoạn giới thiệu đầu tiên cho tác phẩm hài đen Don’t Look Up. Tác phẩm giả tưởng là một trong những dự án quan trọng của Netflix, sẽ phát hành vào dịp Giáng sinh.

Trong phim, Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) cùng thầy của cô - giáo sư Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) - đã phát hiện ra một thiên thạch vừa đi vào hệ Mặt Trời và còn 6 tháng nữa trước khi đâm trúng Trái Đất. Quy mô vụ va chạm đủ sức quét sạch sự sống trên hành tinh xanh. Tuy nhiên, nỗ lực cảnh báo nhân loại về hiểm nguy cận kề của hai thầy trò không được ai quan tâm.

Với sự trợ giúp của giáo sư Oglethorpe (Rob Morgan), Kate và Randall đã tiến hành một chiến dịch truyền thông rầm rộ, tiếp xúc với nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội. Hai thầy trò đã gặp Tổng thống Orlean (Meryl Streep) cùng tay tham mưu trưởng ưa nịnh Jason (Jonah Hill), trở thành khách mời trong chương trình thời sự sáng The Daily Rip của Brie (Cate Blanchett) và Jack (Tyler Perry)…

Hai thầy trò Kate và Randall là niềm hy vọng cho an nguy của thế giới. Ảnh: Netflix.

Trailer Don’t Look Up bắt đầu bằng cảnh Randall bồn chồn đứng trong nhà vệ sinh, cố trấn an cơn lo lắng và hồi hộp trước khi tới gặp nữ tổng thống. Cảnh tiếp theo, ta thấy thái độ mất bình tĩnh của anh đã bị Orlean và Jason lợi dụng. Thay vì tập trung vào hiểm họa thiên thạch, hai chính khách cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện bằng cách đổ lỗi cho sự lo lắng của Jason khiến mình bối rối theo.

Don’t Look Up do Adam McKay biên kịch và đạo diễn. Anh là nhà phim từng giành tượng vàng Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Phim có sự góp mặt của nhiều tài tử, minh tinh hàng đầu Hollywood trong các vai từ chính đến phụ như DiCaprio, Lawrence, Streep, Hill, Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley...