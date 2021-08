Phim giá rẻ cứu Hollywood như thế nào?

Ngoài “Fast & Furious 9”, “Black Widow”, các phim kinh phí từ 100 triệu USD đang khiến Hollywood đau đầu. Nhưng bài toán lỗ lãi phần nào được giải quyết bằng phim kinh dị giá rẻ.

Với doanh thu 195 triệu USD toàn cầu sau hai tháng, The Conjuring: The Devil Made Me Do It mới là cú hit đáng chú ý của Warner Bros. và New Line trong mùa hè năm nay, bất chấp chất lượng tác phẩm còn nhiều bàn cãi nếu so với hai phần trước do James Wan đích thân thực hiện.

Trên thực tế, thành tích của The Conjuring 3 còn thua cả Annabelle Comes Home (2019) - phần ngoại truyện về búp bê ma Annabelle - với 228 triệu USD ; hay kém xa cột mốc 300 triệu USD mà các tác phẩm thuộc Vũ trụ kinh dị The Conjuring từng đạt được.

Tuy nhiên, The Conjuring: The Devil Made Me Do It vẫn là dự án ăn nên làm ra đáng khen ngợi, Phim phát hành giữa bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến khó lường, cũng như Warner Bros. theo đuổi chiến lược phát hành song song trong năm 2021, bởi tác phẩm chỉ tiêu tốn khoảng 40 triệu USD để sản xuất.

Mùa hè đáng quên của các dự án bom tấn

Câu chuyện điện ảnh đáng chú ý nhất những ngày qua là việc The Suicide Squad thu chưa đầy 30 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày đầu trình chiếu. Với kinh phí sản xuất lên tới 185 triệu USD , bộ phim gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) về Biệt đội Cảm tử thuộc DCEU gần như chắc cửa thua lỗ tại phòng vé.

Dù bị chê bai về chất lượng, Fast & Furious 9 vẫn là bộ phim ăn nên làm ra nhất mùa phim hè 2021. Ảnh: Universal Pictures.

Có nhiều yếu tố dẫn đến thất bại của The Suicide Squad, bất chấp việc bộ phim nhận được hơn 90% bài bình luận tích cực trên mặt báo theo thống kê của Rotten Tomatoes: biến chủng Delta của Covid-19 khiến người dân Mỹ ngại ra rạp, Idris Elba không phải là ngôi sao phòng vé như Will Smith, sự thiếu định danh với cái tít dễ gây nhầm lẫn...

Nhưng trên hết, ngay cả khi đại dịch không xảy ra, The Suicide Squad luôn là một canh bạc lớn. Từng có những bộ phim thể loại siêu anh hùng bị gắn nhãn R đạt doanh thu cao, như Deadpool ( 863 triệu USD ), Deadpool 2 ( 865 triệu USD ) hay Joker ( 1,07 tỷ USD ). Nhưng chúng chỉ tiêu tốn từ 60 tới 110 triệu USD cho khâu sản xuất.

Dịch bệnh càng khiến chuyện kiếm tiền đối với các thương hiệu điện ảnh trở nên khó khăn hơn. Cũng đến từ Warner Bros., bộ phim kết hợp hoạt hình với người đóng Space Jam: A New Legacy với LeBron James ở vị trí trung tâm đã tiêu tốn của hãng tới 150 triệu USD để sản xuất.

Một thương hiệu “cấp thấp” như The Hitman’s Bodyguard của Lionsgate cũng tăng tiền sản xuất từ 40 triệu USD lên 70 triệu USD . Nhưng giờ thì The Hitman’s Wife’s Bodyguard mới kiếm chưa đầy 70 triệu USD toàn cầu.

Jungle Cruise của Dwayne “The Rock” Johnson và Emily Blunt không dựa trên nguyên tác có sẵn, mà kịch bản phim lấy cảm hứng từ một chủ đề công viên (theme park) tại Disneyland. Nhưng phải tung ra một bom tấn trị giá 200 triệu USD giữa thời dịch quả là điều không dễ dàng gì.

35 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày đầu khởi chiếu là con số không tệ giữa bối cảnh dịch bệnh. Nhưng Jungle Cruise đến giờ còn chưa vượt qua mốc 100 triệu USD toàn cầu. Ngay cả khi tính thêm doanh thu từ Disney+, “đường về bờ” của dự án vẫn còn rất xa xôi.

Doanh thu toàn cầu hiện tại của Black Widow chưa bằng một nửa mặt bằng chung, rơi vào khoảng 900 triệu USD , của các phim điện ảnh thuộc MCU. Ảnh: Disney.

Cũng không thể quên Snake Eyes - dự án ngoại truyện của G.I. Joe. Trong tuần ra mắt, tác phẩm hành động thậm chí đứng dưới Old của M. Night Shyamalan tại phòng vé Bắc Mỹ. Dự án 100 triệu USD của Paramount nhằm phục hồi thương hiệu coi như đổ bể khi tới giờ thu chưa nổi 40 triệu USD toàn cầu.

Ngoại trừ Fast & Furious 9 (hơn 660 triệu USD ) và Black Widow (hơn 360 triệu USD ), các dự án bom tấn của Hollywood đều đi qua mùa phim hè một cách đầy nhọc nhằn. Dĩ nhiên, nếu so thành tích của hai bộ phim trên với các tác phẩm khác cùng thương hiệu, chúng vẫn còn kém một khoảng rất xa vì dịch bệnh.

Có lẽ những rủi ro tiềm ẩn đã khiến Paramount đổi ngày phát hành của Top Gun: Maverick với Snake Eyes, Sony đẩy Hotel Transylvania: Transformania tới tháng 10, còn Universal đưa Jurassic World: Dominion cùng Minions: The Rise of Gru sang năm 2022.

“Liều thuốc” đến từ dòng phim kinh dị

Không phải bộ phim kinh dị nào cũng gặt hái thành công trong mùa hè năm nay. Spiral - phần phim mới nhất của loạt Saw - mới thu được 36 triệu USD so với kinh phí sản xuất 20 triệu USD . Tuy nhiên, hãng Lionsgate hoàn toàn có thể hòa vốn nhờ bản quyền truyền hình, phí trực tuyến... trong thời gian tới. Dù thế nào, 20 triệu USD cũng không phải là một thách thức quá lớn đối với nhà sản xuất.

Trở lại đầu mùa hè năm nay, A Quiet Place Part II giúp Paramount có chiến thắng rực rỡ với doanh thu đến nay đạt gần 300 triệu USD toàn cầu. Con số này không hề thua kém 341 triệu USD doanh thu của A Quiet Place (2018). Giữa thời dịch, phần hậu truyện vẫn kiếm tới 57 triệu USD nội địa trong bốn ngày đầu ra mắt nhờ kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ Trận vong tại Mỹ.

Thành tích phòng vé của A Quiet Place Part II không hề thua kém phần tiền truyện phát hành gần hai năm trước đại dịch. Ảnh: Paramount Pictures.

Chỉ một tuần sau A Quiet Place Part II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It tiếp tục viết nên câu chuyện thành công tại phòng vé. Khi không tính The Curse of La Llorona (2019) theo như hãng New Line thường chia sẻ, đây mới chính là tác phẩm giúp Vũ trụ kinh dị The Conjuring cán mốc 2 tỷ USD toàn cầu.

Hay một thương hiệu kinh dị khác là The Purge cũng mang về chiến thắng cho Universal. The Forever Purge đến nay thu 68 triệu USD , gần gấp ba khoản kinh phí 25 triệu USD . Escape Room: Tournament of Champions âm thầm mang về cho Sony 32 triệu USD , tức đã gấp đôi con số 15 triệu USD cho khâu sản xuất. Còn tác phẩm đánh bại Snake Eyes - Old của M. Night Shyamalan - cũng sắp sửa cán mốc 70 triệu USD , so với khoản đầu tư ban đầu chỉ 18 triệu USD .

Trong tháng 8, một bộ phim hậu truyện thuộc dòng kinh dị cũng đang được chờ đợi là Don’t Breathe 2. Phim khó lòng mang về 156 triệu USD như phần đầu, nhưng áp lực dành cho tác phẩm không quá lớn nhờ kinh phí sản xuất thuộc hàng giá rẻ. Và Candyman của Nia DaCosta khép lại mùa phim hè năm nay vào ngày 27/8 cũng là một “bài toán dễ chịu” khi chỉ tiêu tốn 15- 20 triệu USD để sản xuất.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It là một trong những điểm sáng doanh thu hiếm hoi của mùa phim hè 2021. Ảnh: Warner Bros.

Chắc chắn rằng những bộ phim kinh dị đã ra mắt trong mùa hè năm nay sẽ còn thắng lớn hơn nếu như đại dịch Covid-19 không xảy ra hoặc đã được kiểm soát. Nhưng giữa thực tế đầy khó khăn, đây chính là thể loại giúp Hollywood có thể nguôi ngoai phần nào khi các dự án bom tấn đang chật vật trong mục tiêu hòa vốn.

Đến mùa thu, một bài thử thực sự sẽ xảy ra. Bộ phim Malignant đánh dấu sự trở lại của James Wan trong thể loại kinh dị. Dự án này tiêu tốn 40 triệu USD để sản xuất - con số cao hơn mặt bằng chung của dòng phim. Nhưng kể cả khi tác phẩm thua lỗ, Warner Bros. vẫn có thể mong chờ Wan “gỡ điểm” với Aquaman and the Lost Kingdom trong tương lai xa hơn vào năm 2022.

Hồi tháng 3, Godzilla vs. Kong mang về 460 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Khi ấy, nhiều người đã kỳ vọng vào sự hồi sinh của phòng vé sau một năm dài bết bát vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chặng đường trở lại của kinh đô điện ảnh thực tế mới chỉ bắt đầu. Và những bộ phim kinh dị giá rẻ xem ra đang là “liều thuốc” cần thiết cho các nhà đầu tư, chứ không phải những dự án bom tấn tiêu tốn hơn 100 triệu USD .

Còn để trả lời cho câu hỏi “bao giờ cho đến ngày xưa”, tạp chí Forbes và nhiều nhà phân tích phòng vé đã đưa ra dự đoán rằng đó là mùa hè năm 2024.