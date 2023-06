Phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' tăng thêm 14 tập dù bị chê bai

Theo thông tin cập nhật từ phía nhà sản xuất, bộ phim giờ vàng Gia đình mình vui bất thình lình tăng số tập phát sóng từ 26 lên 40 tập. Nền tảng số phát lại các bộ phim của nhà đài cũng hiển thị tổng 40 tập của Gia đình mình vui bất thình lình.

Chuyện phim giờ vàng thay đổi số tập phát sóng so với dự kiến không phải chuyện hiếm. Đó là do nhà đài vừa sản xuất vừa chạy sóng, dẫn đến nhiều tình huống phát sinh hơn so với kịch bản dự kiến.

Ga-ra hạnh phúc tăng từ 24 lên 27 tập, Thương ngày nắng về phần 2 cũng kéo dài 54 tập thay vì 45 tập như kế hoạch ban đầu. Mới nhất, nhà sản xuất phim Cuộc đời vẫn đẹp sao bất ngờ công bố phim sẽ tăng từ 24 tập lên 30 tập.