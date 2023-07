Phim 'Flight to you' của Trung Quốc có hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Ở một cảnh phim của series "Flight to you" xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò. Tác phẩm chiếu trên Netflix và một số nền tảng trực tuyến khác ở Việt Nam.

Ở tập 30 của bộ phim Flight to you (tựa Việt: Hướng gió mà đi), hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ tại phút thứ 2. Cảnh quay phim xoay quanh sự việc trên máy bay có hành khách đột ngột đổ bệnh, chuyến bay 805 thuộc hãng hàng không Lộ Châu phải xin lệnh bay thẳng tới sân bay gần nhất.

Trên FPT Play, cảnh phim có hình ảnh đường lưỡi bò được làm mờ. Tuy nhiên, trên Netflix và một số nền tảng xem phim trực tuyến khác, hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò vẫn hiển thị.

Hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong một cảnh phim của Hướng gió mà đi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết Cục đang xác minh sự việc. Cục Điện ảnh sẽ có văn bản trong thời gian sớm nhất.

Đại diện của FPT Play cho biết: "Các nội dung trước khi phát hành trên FPT Play luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt của pháp luật. Đối với bộ phim Hướng gió mà đi – Flight to you, đây là bộ phim với nội dung về tình yêu, sự cố gắng trong sự nghiệp của các bạn thanh niên trẻ. Những hình ảnh không phù hợp với quy định và luật pháp Việt Nam trong bộ phim này đã được kiểm duyệt và xử lý (làm mờ, cắt bỏ)."

Hướng gió mà đi dài 39 tập do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính được phát sóng trên kênh CCTV1. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Phó giám đốc Sở Vận tải hành khách Cố Nam Đình (Vương Khải thủ vai). Nữ chính Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận đóng) vốn là nữ phi công nghịch ngợm, ương bướng.

Trước Flight to you, bộ phim Barbie cũng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh đường lưỡi bò.

Tháng 3/2022, Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò trong phim nên không cấp phép phát hành Uncharted ở Việt Nam.

Năm 2021, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim Pine Gap. Bộ phim đã có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong tập 2, và tập 3.

Tháng 8/2020, phim Madam Secretary (tựa Việt: Bà Ngoại trưởng) cũng gặp vấn đề tương tự. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ, Netflix đã cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò".

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) chiếu vào tháng 7/2020 cũng bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ vì có các hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam.