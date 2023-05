Phim điều tra về Britney Spears bị chỉ trích là 'kinh tởm'

Vũ công Sam Asghari bức xúc khi bộ phim "Britney Spears: The Price Of Freedom" dám khẳng định hôn nhân của anh và Britney Spears đang gặp trục trặc.

Sam Asghari và Britney Spears bị đồn hôn nhân rạn nứt.

Ngày 15/5, trên tài khoản cá nhân, Sam Asghari đăng video bày tỏ cơn tức giận. Anh nói những gì Britney Spears: The Price Of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) - phim điều tra do TMZ sản xuất - đề cập là sai sự thật.

"Tôi phát hiện những người xung quanh Britney quá kinh tởm khi họ kể câu chuyện của vợ tôi như thể đó là chuyện của họ vậy", Asghari nói.

Theo Asghari, chẳng ai thực sự hiểu được Spears đã khổ sở như thế nào trong 13 năm bị giám hộ. Từ việc làm gì, ăn uống gì, gặp ai, cô đều bị kiểm soát. Hơn nữa, Asghari nhấn mạnh vợ anh từng bị coi là cỗ máy kiếm tiền cho cha đẻ, ông Jamie Spears.

Sam Asghari kết hôn với Britney Spears vào năm 2022. Ảnh: Hello Magazine.

Anh tiếp tục: "Sau tất cả chuyện xảy ra, các người định thay cô ấy kể lại mọi thứ sao? Không, thật kinh tởm. Đừng làm như vậy. Mọi người cũng đừng tin những gì mình đọc trên mạng. 99% thông tin đó đều là mồi nhử nhấp chuột (clickbait) để họ kiếm tiền".

Khuyên độc giả hãy tỉnh táo trước thông tin chưa kiểm chứng, vũ công 29 tuổi đồng thời yêu cầu TMZ nên dừng bộ phim điều tra.

Hiện, video bức xúc của Asghari đã bị xóa.

Theo Page Six, đoạn video được Asghari đăng tải chỉ vài giờ trước khi Britney Spears: The Price Of Freedom lên sóng kênh Fox. Trước đó, nhà sản xuất hé lộ bộ phim sẽ phơi bày góc khuất trong sự nghiệp và hôn nhân của công chúa nhạc pop với vũ công Sam Asghari.

Người này nói đôi khi Spears "tác động vật lý lên người chồng trong lúc cả hai cãi nhau", và thậm chí, Asghari được cho là không còn sống cùng nhà với vợ.

Một clip khác cho biết Spears nghiện caffein khiến cô không thể ngủ được suốt 3 ngày liền. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bác bỏ thông tin này.