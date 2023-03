Phim đầu tiên của Jennie (BlackPink) ngập cảnh bạo lực, tình dục

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, nguồn tin từ ê-kíp sản xuất "The Idol" tiết lộ kịch bản phim có nhiều cảnh bạo lực thể xác và tình dục đáng lo ngại.

The Idol được công chúng mong đợi suốt thời gian qua khi có sự tham gia của nhiều ngôi sao như The Weeknd, Lily-Rose Depp và đặc biệt Jennie (BlackPink). Theo tờ Rolling Stone, trong nhiều tháng, ê-kíp đã hoạt động hết công suất để thực hiện loạt phim The Idol sắp ra mắt của HBO. The Idol được quảng cáo là phiên bản đen tối hơn, điên rồ hơn và mạo hiểm hơn của bộ phim ăn khách Euphoria do đạo diễn Levinson thực hiện.

Tuy nhiên, Rolling Stone chỉ ra The Idol gặp nhiều rắc rối và đi lệch hướng về nội dung so với ý tưởng ban đầu. Đặc biệt, vai diễn của Jennie được Rolling Stone chỉ ra chỉ là sự lợi dụng để thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, đẩy hiệu ứng truyền thông.

Jennie bị lợi dụng

Khi teaser đầu tiên của The Idol được phát hành, có vẻ Jennie chỉ đảm nhận một vai khách mời. Nhưng khi nhiều trailer khác của phim được tung ra, Jennie xuất hiện nổi bật trong những cảnh quay cùng nữ diễn viên chính Lily-Rose Depp. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng thành viên nhóm BlackPink có một vai phụ đáng kể trong bộ phim đầu tay.

Jennie (ngoài cùng bên trái) trong một cảnh phim.

Người hâm mộ của BlackPink rất ngạc nhiên khi thấy màn ra mắt với tư cách diễn viên của Jennie không chỉ là vai khách mời đơn thuần. Điều này càng gây phấn khích với cộng đồng LGBTQIA+ vì nhân vật của Jennie được cho là lưỡng tính.

Tuy nhiên, Rolling Stone tiết lộ phần thể hiện của Jennie không tuyệt vời như công chúng đang tưởng tượng. "Trên thực tế, cô ấy chỉ đơn giản được sử dụng để tạo sức ảnh hưởng", tờ này viết.

“Việc tuyển chọn siêu sao Kpop Jennie của BlackPink là thành công lớn nhất đối với đạo diễn Levinson. Dưới đoạn video giới thiệu bộ phim, hầu hết bình luận đến từ người hâm mộ của Jennie. Họ cổ vũ nữ ca sĩ trong vai diễn đầu tiên. Nhưng các nhân viên trong ê-kíp sản xuất cho biết Jennie có rất ít thời lượng lên hình với một câu chuyện vụn vặt. Một nguồn tin từ ê-kíp sản xuất cho biết: ‘Cô ấy chỉ có 3-4 lời thoại trong mỗi tập phim. Họ không để cô ấy nói nhiều. Về cơ bản, công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp’”, tờ Rolling Stone viết.

Rolling Stone cho biết Jennie không có nhiều lời thoại ở The Idol.

The Idol đi chệch hướng

Theo Rolling Stone, ban đầu The Idol được lên kế hoạch phát sóng vào mùa thu năm ngoái, ở khung giờ bị bỏ ngỏ bởi House of the Dragon. Tuy nhiên, sau khi phát 3 đoạn video teaser, HBO vẫn chỉ có thể đưa ra thông báo mơ hồ là “vào cuối năm nay” khi được hỏi về thời gian phát sóng The Idol.

Giờ đây, nguồn tin trong ê-kíp sản xuất nói với Rolling Stone họ thậm chí cũng mù mờ về thời điểm chương trình được phát sóng và không biết rõ nội dung cuối cùng sẽ như thế nào. Người này cho biết quá trình sản xuất phim bị chậm trễ bởi kịch bản liên tục thay đổi và ê-kíp phải quay lại. Người này nhấn mạnh: “Có thể nói, đó là một bộ phim chết tiệt”.

Rắc rối đầu tiên của The Idol xảy ra vào tháng 4/2022, khi đạo diễn Amy Seimetz đột ngột rời đi dù trước đó ông đã thực hiện được khoảng 80% bộ phim. HBO sau đó thông báo The Idol sẽ có một cuộc đại tu lớn và điều chỉnh dàn diễn viên, nhân viên làm phim. Có rất ít lời giải thích được đưa ra cho sự thay đổi này.

Qua các cuộc phỏng vấn mới đây với 13 thành viên trong dàn diễn viên và đoàn làm phim, Rolling Stone biết được sự chậm trễ nghiêm trọng là do Levinson đảm nhận vị trí đạo diễn. Ông hủy bỏ dự án trị giá 54- 75 triệu USD để viết lại kịch bản và quay lại toàn bộ.

Bốn nhân viên từ đoàn làm phim nói Levinson loại bỏ cách tiếp cận câu chuyện của Seimetz. Ban đầu bộ phim xoay quanh một ngôi sao nhỏ gặp rắc rối và phải chiến đấu để giành lại công ty quản lý của chính mình. Tuy nhiên, sau quyết định của Levinson, The Idol thiên về câu chuyện tình hèn hạ với thông điệp sáo rỗng. Một số nhân viên khi nói với tờ Rolling Stone thậm chí mô tả nội dung phim là một sự xúc phạm.

Theo 4 nguồn tin từ ê-kíp sản xuất, vấn đề đáng ngại nhất là Levinson đã loại bỏ hoàn toàn thông điệp ban đầu của The Idol để tạo ra câu chuyện méo mó về một đàn ông lạm dụng người phụ nữ nhưng cô ấy yêu việc đó.

Sau cuộc trò chuyện với các nguồn tin, Rolling Stone chỉ ra kịch bản của Levinson chứa những cảnh bạo lực thể xác và tình dục đáng lo ngại giữa nhân vật của Depp và Tesfaye (The Weeknd). Một tập phim nháp được cho là có cảnh Tesfaye tát vào mặt Depp. Nhân vật của Depp sau đó mỉm cười và yêu cầu được đánh nhiều hơn.

Rolling Stone nhận định The Idol thiên về nội dung tình dục.

Một kịch bản khác có cảnh Depp mang một quả trứng vào âm đạo và nếu cô ấy làm rơi hoặc vỡ quả trứng, nhân vật của Tesfaye sẽ từ chối “cưỡng hiếp” cô. Điều này khiến nhân vật của Depp rơi vào tình thế khó xử và cầu xin anh ta "cưỡng hiếp" vì cô tin anh là chìa khóa thành công. Tuy nhiên, cảnh này không được quay.

“Cảm giác của tôi khi đọc kịch bản là: 'Cái gì đây? Tôi đang đọc gì vậy?’. Nó giống khiêu dâm, tra tấn tình dục”, một nguồn tin cho biết.

Hai thành viên đoàn làm phim nói với Rolling Stone họ không rõ điều gì sẽ thực sự xảy ra trong bộ phim, vì các kịch bản được thay đổi hàng ngày và các cảnh liên tục được quay đi quay lại. Nhiều người nói họ không chắc chương trình sẽ đi về đâu.

Khi bị Rolling Stone chỉ trích The Idol “đi chệch hướng một cách kinh tởm”, The Weeknd đăng một video của phim lên trang cá nhân và bình luận: “Chúng tôi có làm bạn khó chịu không?”.

Trong video, nhân vật do Dan Levy thủ vai giới thiệu ngôi sao nhạc pop Jocelyn (do Lily-Rose Depp thủ vai) đến buổi chụp hình cho trang bìa của tạp chí Rolling Stone. Tuy nhiên, Tedros (do The Weeknd đảm nhận) phản hồi: “Rolling Stone? Không phải chúng hơi không liên quan sao?. Rolling Stone có 6 triệu người theo dõi trên Instagram và một nửa trong số họ có lẽ là nick ảo. Còn Jocelyn có 78 triệu người theo dõi và tôi cá tất cả là thật. Vì vậy, nếu cô ấy chụp ảnh rồi gắn thẻ họ, họ sẽ có thêm những người theo dõi cô ấy. Việc này chỉ có lợi cho Rolling Stone”.

Trong một tuyên bố gửi đến Variety, HBO khẳng định: “Thật không may, cách tiếp cận ban đầu của The Idol và chất lượng các tập đầu tiên không đáp ứng tiêu chuẩn của HBO nên chúng tôi quyết định thay đổi. Trong suốt quá trình, nhóm sáng tạo cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Năm ngoái, nhóm thực hiện những thay đổi sáng tạo mà họ cảm thấy có lợi nhất cho cả nhà sản xuất cũng như dàn diễn viên, đoàn làm phim”.