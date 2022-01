Phim 'Đất phương Nam' có bản điện ảnh

Sau 5 năm chuẩn bị, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bắt tay thực hiện dự án điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi.

Trao đổi với Zing, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh và ê-kíp nắm quyền chuyển thể phim Đất rừng phương Nam thành bản điện ảnh từ 5 năm trước. Song thời điểm đó, nam đạo diễn chưa chuẩn bị đủ kinh phí và kỹ thuật để tiến hành sản xuất. Vì thế, Nguyễn Quang Dũng xem 5 năm qua là quãng thời gian ấp ủ, chuẩn bị và đưa bộ phim lên màn ảnh rộng.

Phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt vào năm 1997.

Trong phim, Nguyễn Quang Dũng giữ vai trò đạo diễn. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là cố vấn sản xuất và viết kịch bản cùng Trần Khánh Hoàng.

"Trước tiên, tôi mong muốn thực hiện một bộ phim hay, đúng với tinh thần tiểu thuyết. Ngoài ra, Đất rừng phương Nam cũng kế thừa và phát triển trên nền tảng của bộ phim truyền hình từng thành công trước đó. Ở bản điện ảnh, phim sinh động và mang màu sắc hiện đại hơn", anh cho biết.

Theo Nguyễn Quang Dũng, phim từng lên kế hoạch thực hiện vào tháng 7/2021. Song do ảnh hưởng của dịch, dự án đến nay mới được triển khai khâu casting.

Đất rừng phương Nam casting ở 3 hình thức: Trực tuyến, trực tiếp và tập huấn. Sau 2 vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, ban tổ chức chọn ra 3 ứng viên ở mỗi vai vào vòng tập huấn. Ở vòng này, các ứng viên được học kỹ năng diễn xuất và huấn luyện thể lực để đảm bảo cho vai diễn của mình. Sau vòng tập huấn, ban tổ chức chọn ra ứng viên phù hợp nhất cho từng vai diễn.

Ra mắt năm 1997, phim truyền hình Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi) được rất nhiều khán giả yêu thích. Lấy bối cảnh Nam Bộ ở thời kỳ bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị, tác phẩm là câu chuyện cuộc sống của những con người dân quê bình dị. Trong đó, bộ đôi sao nhí Hùng Thuận và Phùng Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn An, Cò.

An - cậu bé 12 tuổi về phương Nam tìm cha với ánh mắt non nớt đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Đây là một trong những vai diễn nhỏ tuổi nổi bật của màn ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho Hùng Thuận. Tuy nhiên, cũng vì cái bóng lớn của An, nam diễn viên không bứt phá được về sau. Hùng Thuận thừa nhận: "Tôi không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác".