Phim của Yoo Ah In tạo nên địa chấn ngành truyền hình

“Hellbound” có sự góp mặt của Yoo Ah In trong vai chính. Tác phẩm kinh dị là một trong những phim đáng chú ý của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cuối năm nay.

Hellbound là dự án truyền hình do Netflix đầu tư sản xuất, chuyển thể từ bộ webcomic Jiok của hai tác giả Yeon Sang Ho (biên kịch) và Choi Kyu Seok (họa sĩ).

Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh Netflix nói riêng và truyền hình Hàn Quốc nói chung đang ăn nên làm ra với nhiều TV series kinh dị, siêu nhiên chuyển thể từ webtoon như Strangers From Hell (2019), Sweet Home (2020) hay The Uncanny Counter (2021).

Phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên tham dự LHP quốc tế

Ngày 16/8, Chosun Biz đưa tin Hellbound đã được mời tham dự LHP quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 46 tổ chức từ 8/9 tới đây. Đây là tác phẩm truyền hình Hàn Quốc đầu tiên nhận vinh dự này.

Tạo hình của dàn nhân vật chính phim Hellbound.

Hellbound sẽ được trình chiếu trong chương trình Primetime của TIFF. Primetime tập trung tìm kiếm những tác phẩm pha trộn giữa thể loại truyền hình với cách kể của phim điện ảnh, sở hữu cốt truyện ấn tượng và hình ảnh hoành tráng.

Trong 6 năm qua, Primetime đã giới thiệu đến khán giả những series như Heroes, Transparent hay Black Mirror... Rất nhiều trong số này tiếp tục gây tiếng vang tại các giải thưởng truyền hình và được khán giả toàn thế giới đón nhận.

Năm 2021, ngoài Hellbound từ Hàn Quốc, Netflix còn một đại diện khác góp mặt trong danh sách TV series được giới thiệu tại TIFF là phim Mỹ Colin in Black and White của Ava DuVernay. Hai bộ phim truyền hình còn lại trong danh sách là The Panthers đến từ New Zealand và Sort Of của Canada.

Nội dung hấp dẫn

Hellbound có độ dài 6 tập, thuộc thể loại chính kịch, kỳ ảo pha trộn yếu tố kinh dị. Nội dung phim diễn ra ở thế giới giả tưởng, nơi hiện tượng siêu nhiên làm đảo lộn cuộc sống của con người ở quy mô toàn xã hội.

Poster Hellbound được Netflix tiết lộ.

Trong thế giới ấy, nhiều người sẽ nhận được lời tiên tri về thời điểm tử vong của mình. Khi khoảnh khắc đã điểm, thiên thần báo tử sẽ xuất hiện và kết liễu họ. Người nhận được lời tiên tri đã như cá nằm trong rọ, không thể chống lại số phận bị đày xuống địa ngục.

Jung Jin Soo (Yoo Ah In) là lãnh tụ của một tôn giáo mới Saejinrihwe. Anh không ngừng lan truyền việc thiên thần báo tử từ địa ngục trỗi dậy là sắp đặt của chúa trời. Không chỉ tỏa ra sức hút mãnh liệt, Jin Soo còn khiến người ta tò mò vì những góc khuất trong thân thế và mục đích.

Trước việc giáo phái Saejinrihwe ngày càng bành trướng, một đạo diễn truyền hình tên Bae Young Jae (Park Jung Min) đã quyết tâm tìm hiểu chân tướng tổ chức này. Đây cũng là mục tiêu của luật sư Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) khi cô lên tiếng chống lại nhóm Hwasalchok - những tín đồ cực đoan của Saejinrihwe.

Câu chuyện trong Hellbound càng phức tạp với sự xuất hiện của Song So Hyun (Won Jin A), vợ của Bae Young Jae - một nạn nhân không thể vượt qua những chấn thương tâm lý gây ra bởi xã hội hỗn loạn. Nhân vật cuối cùng trong đa giác là Jin Kyung Hoon (Yang Ik June), một thám tử đang điều tra về sự xuất hiện của các thiên thần báo tử.

Ê-kíp làm phim danh tiếng

Đạo diễn kiêm biên kịch Hellbound là Yeon Sang Ho. Tiếng tăm nhà làm phim gắn liền với thành công của hai bom tấn xác sống Train to Busan (2016) và Peninsula (2020). Trong khi Peninsula có phần yếu hơn về ý tưởng và cách triển khai, Train to Busan đã trở thành tượng đài của dòng phim xác sống Hàn Quốc.

Hellbound đánh dấu màn ra mắt của Yeon Sang Ho trong vai trò đạo diễn phim truyền hình. Trước đó, năm 2020, anh từng chấp chút cho kịch bản TV series thể loại giật gân, thần bí The Crused.

Yeon Sang Ho vừa là tác giả nguyên tác truyện tranh, vừa đảm nhận vai trò đạo diễn bản chuyển thể Hellbound.

Việc Yeon Sang Ho viết kịch bản và đạo diễn Hellbound mang lại cho bộ phim và người xem nhiều lợi ích. Một mặt, Yeon Sang Ho đã có kinh nghiệm trong việc kể những câu chuyện có yếu tố kinh dị trên màn ảnh. Mặt khác, với tư cách tác giả nguyên tác truyện tranh, Yeon Sang Ho là người nắm rõ tinh thần cũng như nội dung câu chuyện hơn cả. Điều này giúp việc chuyển thể vừa bám sát nguyên tác lại vừa có những sáng tạo phù hợp.

Thủ vai nam chính của Hellbound là Yoo Ah In. Thực lực của anh đã được chứng minh qua hàng loạt vai diễn đa dạng, trải dài từ điện ảnh đến truyền hình. Anh cũng là cái tên hiếm hoi hai lần được xướng danh tại lễ trao giải Beaksang ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Năm 2016, Yoo Ah In chiến thắng ở mảng truyền hình với phim dã sử Six Flying Dragons (2015) và tới năm 2021 là mảng điện ảnh cùng Voice of Silence.

Với khán giả Âu Mỹ, Yoo Ah In là cái tên không quá xa lạ sau thành công của phim điện ảnh Burning (2018). Tháng 9/2020, bộ phim xác sống #Alive có Yoo Ah In và Park Shin Hye trong vai chính được phát hành rộng rãi toàn cầu thông qua dịch vụ xem video trực tuyến Netflix.

Thủ vai Bae Young Jae và Min Hye Jin cũng là những gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu thích phim ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Nữ diễn viên Kim Hyun Joo phủ sóng màn ảnh nhỏ suốt 24 năm qua với vai chính trong nhiều TV series ăn khách như Glass Slippers (2002), Marrying a Millionaire (2005), Can We Fall In Love, Again? (2014)…

Park Jung Min cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Năm 2016, anh đồng thời nhận giải Beaksang và Blue Dragon cho Nam diễn viên mới xuất sắc với vai diễn trong Dongju: The Portrait of a Poet. Năm 2021, Park Jung Min tiếp tục thắng giải Beaksang và Blue Dragon ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Deliver Us From Devil (2020).