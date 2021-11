Phim của Trương Nghệ Mưu được gửi đi tranh giải Oscar 2022

"Phía trên vách núi" được kỳ vọng có thể mang về tượng vàng Oscar đầu tiên cho Trương Nghệ Mưu sau 3 lần trượt giải.

Ngày 11/11, Sina đưa tin bộ phim Phía trên vách núi của Trương Nghệ Mưu là tác phẩm đại diện điện ảnh Trung Quốc Đại lục, tham gia tranh giải tại Oscar lần thứ 94 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Theo Sina, tác phẩm được kỳ vọng có thể vào danh sách rút gọn. Kể từ Anh hùng, 18 năm qua, Trương Nghệ Mưu chưa có thêm bất kỳ bộ phim nào vào đề cử chính thức tại Oscar. Năm 2012, đạo diễn gạo cội có phim Kim lăng thập tam thoa dự tranh, nhưng sớm kết thúc hành trình.

Trương Nghệ Mưu được xem là đạo diễn không có duyên với Oscar. Ông từng được đề cử 3 lần với Cúc đậu, Đèn lồng đỏ treo cao và Anh hùng, nhưng đều trượt giải.

Phía trên vách núi là tác phẩm thành công nhất về mặt thương mại của Trương Nghệ Mưu. Ảnh: Sina.

Phía trên vách núi có bối cảnh năm 1930, kể về cuộc chiến của một tiểu đội gồm 4 đặc công. Họ vốn được đào tạo tại Liên Xô, trở về Trung Quốc để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Tuy nhiên, vì có kẻ phản bội, họ rơi vào nhiều tình huống nguy hiểm.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu gồm Trương Dịch, Vu Hòa Vỹ, Tần Hải Lộ, Chu Á Văn, Nghê Đại Hồng, Chu Hiểu Phàm, Lôi Giai Âm, Sa Dật.

Tác phẩm có 5 đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 15, giành chiến thắng hạng mục Phim có hình ảnh đẹp nhất tại liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 34. Theo Sina, Phía trên vách núi là tác phẩm có thành tích thương mại tốt nhất trong sự nghiệp của Trương Nghệ Mưu. Phim đạt tổng doanh thu phòng vé 1,19 tỷ NDT.

Theo Sohu, Đài Loan sẽ gửi The Falls - tác phẩm được đề cử 11 giải tại Kim Mã 2021, do Giả Tịnh Văn, Trương Tịnh đóng chính - đến Oscar. Trong khi Hong Kong lại lựa chọn Zero to Hero của Ngô Quân Như.