Phim của Tom Cruise đồng loạt bị dời lịch chiếu

“Top Gun: Maverick” và “Mission: Impossible 7” của Tom Cruise là hai trong số những bộ phim tiếp tục bị lùi lịch phát hành trước lo ngại biến chủng mới của Covid-19 lây lan.

Variety đưa tin lãnh đạo hãng Paramount Pictures mới đây ra thông báo điều chỉnh lịch phát hành của nhiều phim điện ảnh dự kiến ra mắt cuối 2021 và 2022. Hai trong số đó bao gồm Top Gun: Maverick và Mission: Impossible 7 có sự góp mặt của Tom Cruise.

Top Gun: Maverick được sắp lịch phát hành mới vào 27/5/2022 thay vì 19/11 như từng công bố, thế vị trí của Mission: Impossible 7. Bộ phim thứ bảy của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi sẽ lùi lại bốn tháng, sẵn sàng ra rạp vào 30/9/2022. Tác phẩm hài Jackass Forever, dự kiến ra rạp ngày 22/10 cũng được ấn định ngày phát hành mới 4/2/2022.

Tom Cruise và Hayley Atwell trên phim trường Mission Impossible 7. Ảnh: Getty Images.

Tom Cruise là diễn viên kiêm nhà sản xuất đi đầu trong việc xây dựng mô hình làm phim an toàn giữa đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, vì nhiều lý do - rạp chiếu phim phải đóng cửa trong thời gian dài để phòng dịch và tình hình kinh doanh không khả quan khi mở cửa trở lại cùng sự lây lan Covid-19 trên phim trường - các bom tấn đắt đỏ của Cruise liên tục phải lùi ngày ra mắt.

Quyết định của hãng Paramount Pictures là thay đổi lớn nhất trong kế hoạch phát hành mà một hãng phim hoặc nhà phân phối từng đưa ra những tháng gần đây. Trước đó, cả MGM và Disney đều giữ nguyên kế hoạch ra mắt các bộ phim hè như Respect hay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bất chấp tình hình số ca lây nhiễm Covid-19 gia tăng tại Mỹ.

Việc Top Gun: Maverick đột ngột dời lịch chiếu tới 2022 cũng ảnh hưởng sâu sắc tới các công ty kinh doanh rạp chiếu phim. Tác phẩm của Tom Cruise là một trong những cái tên được kỳ vọng giúp phòng vé Bắc Mỹ gỡ gạc sau thời gian dài kinh doanh ảm đạm.

Sau khi Paramount Pictures chính thức rút chân khỏi cuộc đua doanh thu ba tháng cuối năm, màn ảnh rộng quốc tế sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các tựa phim No Time to Die (8/10), Eternals (5/11), West Side Story (10/12)…