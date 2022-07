Phim của The Rock đứng đầu doanh thu phòng vé

Bộ phim hoạt hình "DC League of Super-Pets" gây chú ý vì có sự góp giọng của nhiều ngôi sao như The Rock, Kevin Hart, Keanu Reeves và John Krasinski.

Theo Varierty, bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets (với sự lồng tiếng của nhiều ngôi sao hạng A như The Rock, Kevin Hart, Keanu Reeves và John Krasinski) đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước khi ra mắt, dự kiến đạt doanh thu mở màn 22 triệu USD .

Trước đó, bộ phim đạt 9,3 triệu USD từ 4.314 rạp chiếu vào ngày đầu công chiếu, bao gồm 2,2 triệu USD từ suất chiếu sớm. Do tốn đến 90 triệu USD để sản xuất, hãng hy vọng thu hút nhiều đối tượng trẻ nhỏ trước mùa tựu trường.

Hình ảnh cắt từ bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets. Ảnh: Variety.

DC League of Super-Pets nhận được đánh giá khả quan từ giới phê bình, với 60% từ Rotten Tomatoes. Phim cũng đạt A- trên Cinema Score, cho thấy sự tán thưởng mạnh mẽ từ khán giả.

Tuy đứng đầu doanh thu phòng vé vào tuần này, theo đánh giá của Variety, phim hoạt hình của Warner Bros. còn lâu mới vượt qua kỷ lục của Lightyear (Disney). Tác phẩm thu đến 50,2 triệu USD mở màn. Đây được xem là con số khá ấn tượng với phần ngoại truyện của Toy Story. Hồi tháng 7, Minions: The Rise of Gru của Universal thu về 107 triệu USD trong ba ngày mở màn.

Bộ phim khởi chiếu vào cuối tuần này là Vengeance chỉ thu về 1,6 triệu USD từ 998 rạp chiếu. Phim do BJ Novak viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính. Tác phẩm theo chân nhà báo và phát hiện bản thân điều tra vụ giết người.

Bộ phim kinh dị về người ngoài hành tinh được đánh giá cao về nội dung. Ảnh: Universal.

Phim kinh dị Nope của Jordan Peele tạo ra cuộc cạnh tranh vững chắc cho vị trí dẫn đầu phòng vé, dự kiến thu 19 triệu USD vào cuối tuần. Bộ phim sẽ đánh dấu mức giảm 57% vào tuần thứ hai công chiếu, thiếu ấn tượng so với hai tác phẩm trước đó của đạo diễn là Get Out và Us.