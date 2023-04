Phim của Song Joong Ki, Suzy 'đắp chiếu' và khủng hoảng ở điện ảnh Hàn

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 90 phim đã quay xong nhưng chưa có lịch phát hành. Trong đó, một số dự án do Song Joong Ki, Suzy hoặc Park Bo Gum đảm nhận vai chính.

“Liệu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có thể đứng vững trở lại?” là câu hỏi được tờ Korea JoongAng Daily đặt ra trong bài viết đăng ngày 25/4.

Theo tờ này, không phải các rạp chiếu tại Hàn Quốc vẫn vắng khách như hồi đại dịch. Tuy nhiên, những siêu phẩm phòng vé thu hút khán giả gần đây đều là phim nước ngoài, kể từ Avatar: The Way of Water năm 2021 - vượt mốc 10 triệu lượt vé. Gần nhất là thành công của phim hoạt hình Nhật Bản The First Slam Dunk và Suzume.

90 phim Hàn Quốc “đắp chiếu”

Theo tính toán của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic), số lượng khán giả đến rạp trong 3 tháng đầu năm chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2019 - trước khi đại dịch bùng phát. Theo Kofic, lý do là thiếu các bộ phim trong nước.

Không phải các đạo diễn phim Hàn Quốc đã ngừng làm việc. Thay vào đó, họ không biết khi nào nên phát hành phim.

Theo những người trong ngành, khoảng 90 phim Hàn Quốc đã được sản xuất nhưng vẫn chưa ấn định ngày phát hành. Khán giả trong nước phàn nàn không có phim Hàn Quốc nào đáng xem, trong khi các công ty điện ảnh băn khoăn về thời điểm phát hành phim do lượng khán giả đến rạp giảm.

“Số tiền đầu tư vào phim có thể giảm xuống một nửa so với năm trước và bản thân thị trường có thể thu hẹp”, Lee Ha Young - Giám đốc điều hành của công ty sản xuất Haha Films và tác giả cuốn sách phân tích công thức phòng vé Hàn Quốc Film Distribution and Box Office - cho biết.

“Cuối cùng, thị trường và ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có thể chết”, Lee nói. Theo Korea JoongAng Daily, giới chuyên môn đang dự đoán bản án “tử hình” cho bối cảnh điện ảnh nội địa.

The Roundup: No Way Out là một trong số ít phim dự kiến ra rạp vào cuối năm. Ảnh: ABO Entertainment.

Lee cho rằng rất có thể thị trường phim Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn trong tương lai. “Lý do đằng sau thất bại của những bộ phim sản xuất trong nước rất phức tạp”, truyền thông nước này nhận định.

Trong tháng này, ba công ty lớn gồm CJ CGV, MegaBox và Lotte Cinema trợ cấp cho các bộ phim nội địa khởi chiếu tại Hàn Quốc. Nhờ đó, Rebound, Killing Romance và Dream lần lượt ra mắt. Kế hoạch trợ cấp giúp những bộ phim kể trên cuối cùng cũng được ra mắt khán giả địa phương. Tuy nhiên, việc đó liệu có thể phá vỡ rào cản hiện tại với phim điện ảnh Hàn Quốc hay không?.

The Roundup: No Way Out - phim thứ ba nối tiếp loạt phim The Outlaws (2017), The Roundup (2022); Smugglers của đạo diễn Ryoo Seung Wan và 1947 Boston là những phim dự kiến ra rạp nửa cuối năm. Tuy nhiên, ngoài những phim kể trên, hầu hết tác phẩm trong số 90 phim nội địa đã được thực hiện và bị hoãn chiếu trong đại dịch đều chưa ấn định ngày phát hành.

Bogota do nam diễn viên Song Joong Ki đảm nhận vai chính, hai phim khoa học viễn tưởng The Moon và Wonderland (có Suzy, Park Bo Gum tham gia) hay Citizen Deok-hee là một vài trong số nhiều phim được mong đợi nhưng vẫn chưa ấn định ngày phát hành, Korea JoongAng Daily nhận định.

Bogota do nam diễn viên Song Joong Ki đảm nhận vai chính chưa có lịch ra mắt.

Cuộc khủng hoảng của điện ảnh Hàn

Theo truyền thông Hàn Quốc, một trong những lý do khiến các phim trì hoãn việc ra rạp là sự phát triển của các dịch vụ phát trực tuyến. Hiện tại, nhiều nội dung được phát trên các nền tảng thay vì ra rạp, kênh truyền hình. Ngoài ra, thời gian kể từ khi bộ phim kết thúc chiếu ở rạp tới khi xuất hiện trên các nền tảng ngày càng ngắn.

Thông thường, thời gian này kéo dài khoảng 45 ngày. Nghĩa là sau khi buổi chiếu rạp cuối cùng kết thúc, khán giả sẽ phải đợi 45 ngày để được xem phim trên dịch vụ phát trực tuyến. Nhưng kể từ khi xảy ra đại dịch, thời gian này đã giảm xuống chỉ còn hai tuần hoặc lâu nhất là một tháng.

Kết quả là thói quen xem của mọi người đã thay đổi. Giờ đây, ngay cả khi không cần đến rạp chiếu phim, khán giả có thể sớm xem các bộ phim mới trên dịch vụ phát trực tuyến.

Giới làm phim Hàn Quốc lo lắng vì khán giả đến rạp ngày càng giảm. Ảnh: The Korea Herald.

Những chuyên gia trong ngành điện ảnh đang kêu gọi chính phủ nước này có quy định mới về thời gian chiếu phim trên các nền tảng, dịch vụ phát trực tuyến. Họ hy vọng có thể kéo dài thời gian từ lúc phim rời rạp đến khi xuất hiện trên các nền tảng. Hành động đó nhằm thúc đẩy nhu cầu ra rạp xem phim của khán giả.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng việc tăng giá vé đang kìm hãm khán giả. Tăng giá vé là cách tự cứu của các nhà rạp sau thời gian dài chịu tác động của Covid-19. Tuy nhiên, do gánh nặng về giá đối với người tiêu dùng, lượng người xem giảm mạnh và tâm lý của công chúng đối với phim ngày càng gay gắt.

Từ đó, giới chuyên môn dự đoán còn khá lâu nữa, phim nội địa mới ồ ạt trở lại rạp. Lý do là các nhà rạp gần như không thể hạ giá vé và các nhà phân phối đầu tư đang kìm hãm việc phát hành phim để xem liệu thị trường có thể phục hồi sau khi The Roundup: No Way Out ra mắt hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với Korea JoongAng Daily, một số chuyên gia khác trong ngành sản xuất phim điện ảnh bày tỏ sự lạc quan hơn. Một số công ty đang tìm cách thay đổi phạm vi sản xuất và phân phối trực tiếp để thoát khỏi khó khăn. Trong đó, Barunson E&A - công ty sản xuất Ký sinh trùng (2019) - đã mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phân phối. Barunson E&A gần đây tiên phong kinh doanh phân phối trên các thị trường nước ngoài.

Kwak Shin Ae, Giám đốc điều hành của Barunson E&A, cho biết: “Ngành điện ảnh đang gặp khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, nhưng phim Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh. Với nhân viên đẳng cấp thế giới và cơ sở hạ tầng công nghiệp, điện ảnh Hàn không biến mất dễ dàng như vậy. Chúng tôi đang tìm kiếm nhiều cách khác nhau để mở rộng ra thị trường nước ngoài nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng”.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có thể vượt lên trên những phức tạp và thách thức này hay không? Đây là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, Korea JoongAng Daily kết luận.

