Phim của Song Hye Kyo kết thúc nhạt nhẽo

Khán giả nhận xét "Now, We Are Breaking Up" có kết thúc nhạt nhẽo, gây thất vọng và không để lại điểm nhấn.

Ngày 8/1, tập cuối của Now, We Are Breaking Up - bộ phim do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong thủ vai chính - lên sóng. Tuy nhiên, cái kết của bộ phim dường như không thể làm thỏa mãn người xem, khi nhiều khán giả nhận xét Now, We Are Breaking Up có kết thúc "nhàm chán và gây hụt hẫng".

Tập cuối bộ phim kể về những điều đã xảy ra trong hai năm kể từ khi Ha Young Eun (Song Hye Kyo thủ vai) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong đóng) chính thức nói lời tạm biệt. Sau khi rời khỏi SONO, Ha Young Eun thành lập thương hiệu thời trang riêng. Dù còn đối mặt với nhiều cản trở, khoảng thời gian hạnh phúc mà cô trải qua cùng Jae Guk đã tiếp thêm cho cô động lực.

Tương tự, tại Paris, sự nghiệp của Yoon Jae Guk cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp. Anh tham gia chụp ảnh tại vô số địa điểm, sự kiện khác nhau trên khắp thế giới, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thời trang. Tài năng chụp ảnh của anh ngày càng được công nhận.

Một ngày nọ, Yoon Jae Guk nhận lời mời tham dự buổi trình diễn thời trang tại Busan. Trong phân cảnh cuối bộ phim, Ha Young Eun và Yoon Jae Guk vô tình gặp lại nhau khi họ đang đi dạo ở Busan. Cả hai hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương và mỉm cười với nhau.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk gặp lại nhau trong tập cuối của Now, We Are Breaking Up. Ảnh: Naver.

Trước đây, khi cả hai quyết định chia xa, Young Eun bảo với Jae Guk: "Nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau, em sẽ không đưa ra lý do bào chữa nữa. Em sẽ cố gắng tin chúng ta là định mệnh của nhau". Do vậy, nhiều khán giả khẳng định chi tiết cuối trong bộ phim ám chỉ Now, We Are Breaking Up đã có cái kết hạnh phúc.

Một số ý kiến cho rằng đây là kết thúc trọn vẹn và hợp lý dành cho Now, We Are Breaking Up. Sau nhiều năm tập trung phát triển bản thân, giờ đây Ha Young Eun và Yoon Jae Guk đã trở nên sẵn sàng hơn để bước vào mối quan hệ tình cảm cùng đối phương.

Dù vậy, không ít người xem tỏ ra thất vọng với kết thúc này. "Nhạt nhẽo", "cái kết gây hụt hẫng", "thiếu hụt điểm nhấn", "xử lý vấn đề đầy hời hợt" là bình luận của khán giả để lại sau khi theo dõi tập cuối. Đặc biệt, câu độc thoại cuối "lời hứa giữa chúng ta và tình yêu của anh đã chỉ lối cho em, bước đi trên con đường đó là cách em đáp lại anh, chúng ta đang trong quá trình chia tay" của nhân vật Ha Young Eun bị không ít khán giả đánh giá là "không có chiều sâu, không đem lại ý nghĩa gì để người xem có thể suy ngẫm".

Trước đó, Now, We Are Breaking Up nhận vô số chỉ trích bởi cốt truyện dài dòng, lỗi thời, kịch bản bị xây dựng một cách nghèo nàn. Công chúng cho rằng bộ phim nằm trong danh sách tác phẩm gây thất vọng nhất của Song Hye Kyo.