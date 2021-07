Phim của Scarlett Johansson bị gọi là rác rưởi

Stephen Dorff dùng nhiều từ ngữ nặng nề chỉ trích tác phẩm "Black Widow" và nữ chính Scarlett Johansson.

Ngày 5/7, Stephen Dorff gây chiến với Scarlett Johansson và đoàn phim Black Widow. Anh phát biểu trên The Independent : "Tôi vẫn luôn theo đuổi những điều tốt đẹp vì tôi không muốn tham gia Black Widow. Với tôi, nó giống như rác rưởi. Một bộ phim chẳng khác nào trò chơi điện tử rởm".

Nam diễn viên cho rằng anh cảm thấy xấu hổ thay những người đóng phim này, nhất là Johansson. Anh liên tục nói: "Tôi xấu hổ cho Scarlett!".

Mặt khác, Dorff nhấn mạnh minh tinh Hollywood nhận thù lao hậu hĩnh cho Black Widow, song những con số đó không khiến anh bị cám dỗ.

Tiếp tục trong bài phỏng vấn gây tranh cãi, Dorff nói: "Tôi chắc chắn cô ấy được trả 5 đến 7 triệu USD , nhưng tôi vẫn xấu hổ thay Scarlett. Thực sự, tôi không muốn góp mặt ở các tác phẩm như vậy".

Stephen Dorff chỉ trích Scarlett Johansson và tác phẩm Black Widow sắp ra mắt. Ảnh: Page Six.

Theo Daily Mail, Dorff chế nhạo MCU nhưng trên thực tế, nam diễn viên từng xuất hiện trong dự án của Marvel. Anh đã đóng chính phim chuyển thể năm 1998 của nhân vật truyện tranh Blade cùng với Wesley Snipes.

Những phát ngôn gây sốc của tài tử 49 tuổi không khép lại tại đó, khi Oscar trở thành đối tượng tiếp theo nằm trong tầm ngắm của diễn viên này.

"Lễ trao giải Oscar năm nay chán ngấy nhất mà tôi từng thấy", Dorff nói và nhấn mạnh Hollywood quá an toàn, khiến anh không hứng thú.

Những chia sẻ được cho là ngông cuồng của Dorff vấp phải sự phản đối kịch liệt. Trong bài viết đăng trên Daily Mail, nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc.

Một tài khoản viết: "Đó là cuộc tấn công rất cá nhân. Scarlett không phải diễn viên giỏi nhất nhưng cô ấy đặc biệt, có chất riêng, và phim Black Widow cũng trở nên đáng giá trong bối cảnh ngành công nghiệp phim ảnh nhiều biến động như hiện nay".

Giới thạo tin cho hay Scarlett Johansson đã được nghe phát ngôn của Dorff, song cô giữ im lặng.

Stephen Dorff sinh năm 1973, là diễn viên người Mỹ được biết đến với vai Roland West trong mùa thứ ba của loạt phim True Detective. Ngoài ra, anh còn tham gia The Power of One, Backbeat và Somewhere.