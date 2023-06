Phim của Samuel L. Jackson bị đánh giá thấp

"Secret Invasion" không thuyết phục được giới phê bình sau khi công chiếu hai tập đầu tiên. Loạt phim bị đánh giá là rời rạc và chậm chạp trong cách triển khai nội dung.

CBR đưa tin Secret Invasion chỉ nhận về số điểm 69% từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Tác phẩm do tài tử Samuel L. Jackson đóng chính trở thành loạt phim thuộc MCU được xếp hạng thấp nhất từ ​​​​trước đến nay.

Các bài phân tích tập trung chủ yếu vào hai tập đầu tiên của Secret Invasion. Cây viết Grace Randolph cho hay: "Bộ phim khác xa với các sự kiện trong nguyên tác truyện tranh. Phiên bản Secret Invasion của MCU có quy mô nhỏ hơn rất nhiều cả về nội dung và ngân sách thực hiện. Hai tập đầu tiên rất chậm và ngắn ngủi để khán giả có thể cảm nhận".

"Ngoài Nick Fury (Samuel L. Jackson) và đặc vụ MI6 Sonya Falsworth (Olivia Colman), một vài nhân vật trong Secret Invasion được khắc họa một cách phô trương. Điều đó khiến bộ phim trở nên lạc lõng", tờ The Verge nhận định.

Secret Invasion xoay quanh câu chuyện về chủng tộc Skrull với khả năng biến đổi ngoại hình. Ảnh: Marvel Studios.

Bên cạnh đó, màn thể hiện của Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury được giới phê bình dành lời khen. Cây viết Josh Wilding cho biết: "Secret Invasion là một bộ phim hấp dẫn về góc độ gián điệp của MCU. Loạt phim là kiệt tác của Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury. Theo đó, Secret Invasion tràn ngập những khoảnh khắc bất ngờ và nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu đối với bất kỳ người hâm mộ Marvel nào".

Theo The Direct, các series trong MCU lần lượt được xếp hạng dựa trên đánh giá của Rotten Tomatoes lần lượt là Ms. Marvel (98%), What If...? (94%), Loki (92%), Hawkeye (92%), WandaVision (91%), Moon Knight (86%), The Falcon and the Winter Soldier (84%), She-Hulk: Attorney at Law (80%) và Secret Invasion (67%).

Lấy cảm hứng từ đầu truyện cùng tên, loạt phim Secret Invasion xoay quanh hành trình Nick Fury ngăn chặn nhóm Skrull cực đoan do Gravik (Kingsley Ben-Adir) lãnh đạo. Cuộc chiến trở nên kịch tính bởi Nick Fury sẽ phải hoạt động đơn độc mà không thể tin tưởng bất kỳ ai.