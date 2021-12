Phim của Phạm Băng Băng được chiếu sau 6 năm

Bộ phim "The King's Daughter" sẽ công chiếu vào tháng 1/2022 sau nhiều lần hoãn ra mắt. Trong phim, Phạm Băng Băng thể hiện vai mỹ nhân ngư.

Ngày 11/12, trang QQ đưa tin bộ phim The King's Daughter sẽ công chiếu tại Mỹ và Canada từ ngày 21/1/2022. Đạo diễn Sean McNamara chia sẻ: "Phạm Băng Băng là mỹ nhân ngữ đẹp nhất trên màn ảnh. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý để ngắm nhìn cô ấy".

Theo QQ, The King's Daughter được sản xuất từ năm 2014. Tháng 3/2015, trước ngày ra mắt 3 tuần, phim thông báo hoãn chiếu với lý do hoàn thiện kỹ xảo. Sau đó, phim dự kiến ra mắt vào ngày 7/10/2016, nhưng cũng không suôn sẻ. Do đó, tác phẩm đã phải nằm kho suốt 6 năm.

Phạm Băng Băng sẽ thể hiện vai nàng tiên cá trong phim. Ảnh: QQ.

Người hâm mộ bày tỏ sự mong đợi khi được gặp lại Phạm Băng Băng trên màn ảnh. Đây là tác phẩm đầu tiên của cô sau khi vướng scandal trốn thuế năm 2018. Bên cạnh đó, bộ phim đề tài gián điệp 355 có sự tham gia của Phạm Băng Băng cũng sẽ phát hành tại Mỹ vào tháng 1 năm sau.

The King's Daughter có nội dung về vị vua Louis XIV của nước Pháp (do Pierce Brosnan thủ vai) muốn tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất tử nên đã bắt một mỹ nhân ngư (Phạm Băng Băng diễn) để thực hiện tham vọng.

Tuy nhiên, con gái rơi của ông (do Kaya Scodelario đảm nhiệm) đã kết bạn cùng nàng tiên cá. Cả hai tìm cách để chống lại kế hoạch của vua Louis XIV. Trong quá trình đó, công chúa đã phải lòng vị tướng quân được giao nhiệm vụ trông coi nàng tiên cá.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng The Moon and The Sun của nhà văn người Mỹ VVonda N. McIntyre, được xuất bản năm 1997.

Paramount Pictures đã mua lại bản quyền và để đạo diễn Sean McNamara cầm trịch. Biên kịch của phim có sự tham gia của Barry Berman và James Schamus, từng thực hiện phim Ngọa hổ tàng long. Bên cạnh đó, phim còn do công ty Bliss Media của Mỹ đầu tư sản xuất. Đây là công ty thực hiện các phim như Cối xay gió, Titanic, Kỷ băng hà, Trái tim dũng cảm...

Theo QQ, con đường trở lại giới giải trí của Phạm Băng Băng có nhiều khó khăn. Những bộ phim trên chỉ có thể được trình chiếu tại nước ngoài mà không xin được giấy phép phát hành tại Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay các đơn vị quản lý nghệ thuật Trung Quốc nghiêm cấm nghệ sĩ từng vi phạm luật pháp hay bị tẩy chay do vấn đề đạo đức được xuất hiện trên màn ảnh. Do đó, không có nhà sản xuất nào dũng cảm mời nữ diễn viên tham gia đóng phim. Hiện tại, Phạm Băng Băng chỉ tham gia các sự kiện nhỏ với danh phận người sáng lập, kinh doanh công ty mỹ phẩm.