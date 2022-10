Phim của Park Yoo Chun bị cấm ra rạp

"To Evil" do Park Yoo Chun đảm nhận vai chính không thể ra rạp do lệnh cấm từ của Tòa án quận trung tâm Seoul. Phim phải chiếu trên một số nền tảng.

Park Yoo Chun không thể hoạt động trong ngành giải trí vì đơn kiện từ công ty quản lý cũ. Ngày 20/10, tờ Newsis đưa tin bộ phim To Evil do Park Yoo Chun đảm nhận vai chính không thể ra rạp. Đại diện của To Evil nói với Newsis: “Phim được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 10. Tuy nhiên việc ra rạp gặp khó khăn nên chúng tôi sẽ giới thiệu phim trên một số nền tảng”. Đây là phim đầu tiên của Park Yoo Chun sau 4 năm vướng nhiều bê bối. To Evil kể về Tae Hong (do Park Yoo Chun thể hiện), một người đàn ông mất mọi thứ trong chốc lát. Anh gặp Hong Dan (Lee Jin Ri), người phụ nữ được mô tả là không có gì để mất với cuộc sống như ở vực thẳm. Phim do Kim Si Woo làm đạo diễn. Tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á ở Las Vegas năm 2021, Park Yoo Chun nhận Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn Tae Hong. Cuối tháng 9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Đội dân sự số 50 của Tòa án quận trung tâm Seoul bác đơn yêu cầu hủy lệnh cấm sóng của Park Yoo Chun. Đồng nghĩa, nam ca sĩ vẫn không thể xuất hiện trên chương trình truyền hình và hoạt động giải trí. Park Yoo Chun từng là ca sĩ nổi tiếng, có lượng fan đông đảo. Park Yoo Chun là cựu thành viên nhóm TVXQ và JYJ. Anh từng là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, có lượng fan đông đảo. Nam ca sĩ bị truy tố vì sử dụng methamphetamine vào năm 2019. Sau đó, Park Yoo Chun bị kết án 2 năm quản chế. Anh tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí nhưng bất ngờ trở lại sau một năm. Tháng 8/2021, công ty quản lý cũ Re:Cielo đệ đơn kiện vì Park Yoo Chun vi phạm điều khoản, ký hợp đồng kép với một công ty giải trí Nhật Bản. Theo Re:Cielo, Park Yoo Chun sử dụng 85.000 USD tiền công ty vào việc giải trí cá nhân và lan truyền thông tin sai lệch rằng giám đốc điều hành của công ty đã biển thủ tiền. “Park Yoo Chun đã chi khoảng 85.000 USD cho một công ty giải trí dành cho người lớn. Trong khi đó, anh ấy đã cầu xin công ty hoàn trả số tiền nợ. CEO đích thân giúp anh giải quyết khoản nợ cá nhân lên tới 2 tỷ won”, công ty cho biết. Trong vụ kiện, tòa án bác bỏ mọi lời bào chữa của Park Yoo Chun và quyết định anh không nên tham gia bất kỳ hoạt động nào của ngành giải trí như sản xuất album, video, quảng cáo, xuất hiện trên truyền hình... cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Chang Min (TVXQ) đón con đầu lòng và cuộc sống hoàn toàn kín tiếng Chang Min tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2020. Suốt những năm qua, nam ca sĩ quyết giữ kín danh tính vợ con.