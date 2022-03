Phim của Nicolas Cage nhận điểm tuyệt đối

Bộ phim "The Unbearable Weight of Massive Talent" với sự góp mặt của Nicolas Cage đã công chiếu tại LHP South by Southwest ngày 12/3 và nhận phản hồi tích cực.

The Unbearable Weight of Massive Talent là dự án điện ảnh đầu tiên phát hành trong năm 2022 của Nicolas Cage. Phim dự kiến phát hành tại Bắc Mỹ từ giữa tháng 4, nhưng đã có buổi công chiếu tại LHP South by Southwest ngày 12/3. Sau buổi công chiếu, tác phẩm nhận nhiều lời ngợi khen từ giới phê bình điện ảnh. Trên các trang chấm điểm phim, The Unbearable Weight of Massive Talent sở hữu điểm số ấn tượng.

Hiện tại, đã có 15 cây bút bình luận về The Unbearable Weight of Massive Talent trên trang Rotten Tomatoes. Số bài viết nhận xét tích cực là 15/15, giúp tỷ lệ phản hồi chất lượng về phim đạt mức tuyệt đối 100%. Số điểm trung bình mà tác phẩm với Nicolas Cage thủ vai chính nhận được là 7,4/10. Riêng trong nhóm các cây bút uy tín (top critic), con số này cao hơn, đạt mức 8,2/10.

Nicolas Cage và dàn diễn viên phim The Unbearable Weight of Massive Talent tại thảm đỏ LHP South by Southwest. Ảnh: Just Jared.

Trang Metacritic thu thập ý kiến từ 8 cây bút phê bình đã có cơ hội thưởng thức tác phẩm và tổng hợp số điểm trung bình cho phim là 78/100. Trong số 8 bài bình luận, 7 đưa nhận xét tích cực và 1 giữ quan điểm trung lập. Cây bút Jude Dry chấm The Unbearable Weight of Massive Talent 91/100, cao nhất trong số 8 người. Trên IndieWire, nhà phê bình gọi phim là “một trong những tác phẩm hài nhất năm”.

Trong The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage vào vai phiên bản giả tưởng của chính mình. Thiếu thốn về tài chính, Cage đã đồng ý xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của một fan cuồng, cũng đồng thời là tỷ phủ để đổi lấy một khoản tiền dằn túi. Nhưng anh thực chất là người đưa tin cho CIA còn gã fan cuồng trước đó phất lên nhờ buôn bán ma túy. Trong chớp mắt, tác phẩm trở thành một phim điện ảnh mang phong cách Quentin Tarantino.

The Unbearable Weight of Massive Talent là tác phẩm hành động kết hợp thể loại hài đen, do Tom Gormican đạo diễn từ kịch bản của Gormican và Kevin Etten. Ngoài Nicolas Cage trong vai chính mình, phim còn có sự góp mặt của Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Neil Patrick Harris và Tiffany Haddish.