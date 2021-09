Phim của Ngô Kinh thu 4,6 triệu USD

Tác phẩm "Hồ Trường Tân" do Ngô Kinh đóng chính đã có doanh thu bán vé sớm là 4,6 triệu USD.

Ngày 23/9, trang 163 đưa tin tổng doanh thu bán vé sớm của các bộ phim mới, sẽ chiếu vào dịp Quốc khánh Trung Quốc, đạt 50 triệu NDT.

Trong đó, theo trang bán vé Maoyan, phim Hồ Trường Tân do Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính đạt 30 triệu NDT ( 4,6 triệu USD ), tạm thời dẫn đầu. Tôi và bậc cha chú của tôi xếp thứ hai với 10 triệu NDT ( 1,5 triệu USD ).

Theo 163, tổng doanh thu bán vé trước cho thấy các tác phẩm điện ảnh mới chưa tạo được sức hút với khán giả. Giới chuyên môn hy vọng vào dịp Quốc khánh, doanh thu phòng vé sẽ có biến chuyển khả quan hơn.

Phim mới của Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ có lượng vé đặt trước dẫn đầu. Ảnh: Maoyan.

Trang 163 nhận định doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc đã giảm sút trong thời gian qua. Vào dịp lễ Trung thu 2021, phòng vé Trung Quốc ghi nhận mức thu thấp nhất trong 7 năm qua.

Trong đó, chỉ có tác phẩm Cloudy Mountain với Chu Nhất Long trong vai chính vượt qua doanh thu 100 triệu NDT. Phim thu 33,1 triệu USD sau ba ngày nghỉ lễ (theo số liệu từ Maoyan), chiếm 30% số suất chiếu và 40% tổng doanh thu phòng vé.

Ngoài Cloudy Mountain, không có thêm tác phẩm nào vượt qua 100 triệu NDT. Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là bộ phim đề tài gia đình All About My Mother của đạo diễn Triệu Thiên Vũ. Phim thu 11,3 triệu USD . Xếp thứ ba là phim Hollywood Free Guy. Tác phẩm với Ryan Reynolds trong vai chính thu 8,21 triệu USD trong dịp lễ Trung thu.

Nhận xét về sự sụt giảm doanh thu bán vé mùa Trung thu 2021, chuyên gia phân tích từ China Securities Journal nói: “Tình hình kinh doanh Trung thu năm nay giảm sút phần lớn do dịch bệnh. Nó cũng ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành phim mới”.

Hồ Trường Tân là bộ phim có đội ngũ sản xuất hùng hậu. Tác phẩm do đạo diễn Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền cầm trịch. Hoàng Kiến Tân đảm nhiệm vai trò tổng giám chế và biên kịch.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Lý Thần, Trương Hàm Dư, Âu Hào... Tác phẩm nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn khi chiếu sớm tại Liên hoan phim Bắc Kinh. Phim dự kiến công chiếu từ ngày 30/9.