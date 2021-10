Phim của Ngô Kinh lập kỷ lục phòng vé tại Trung Quốc

"Hồ Trường Tân" tiếp tục là quán quân phòng vé trong mùa phim dịp Quốc khánh tại Trung Quốc sau 2 ngày ra mắt.

Ngày 2/10, Sina đưa tin Hồ Trường Tân (The Battle at Lake Changjin), do Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính, đạt doanh thu phòng vé hơn 600 triệu NDT (hơn 93 triệu USD ) sau 2 ngày công chiếu. Thành tích của tác phẩm xô đổ 10 kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Theo Sina, với số lượng vé bán ra đạt mốc 200 triệu NDT (tương đương 31 triệu USD ), Hồ Trường Tân vượt Bát bách trở thành phim có đề tài lịch sử - chiến tranh ăn khách nhất phòng vé Hoa ngữ sau một ngày ra mắt, cũng như tất cả các mùa phim Quốc khánh trước đây.

Phim của Ngô Kinh hốt bạc vì không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Ảnh: Sina.

Các nhà phát hành tại Trung Quốc dành 60% số lượng suất chiếu cho Hồ Trường Tân là nguyên nhân giúp doanh thu của phim vượt lên trên đối thủ. Thể hiện vị trí "thống trị" tuyệt đối trong mùa phim lễ năm nay. Nhà sản xuất sẽ hòa vốn trong vài ngày tới.

Theo dự đoán của các chuyên gia trên Sina, Hồ Trường Tân sẽ đạt tổng doanh thu phòng vé 4,5 tỷ NDT.

Tác phẩm mở màn với 7,6 điểm chất lượng trên Douban, và 9,5/10 điểm trên Maoyan. Diễn xuất của Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ được đánh giá cao. Nội dung phim được khán giả nhận xét kịch tính, có nhiều trường đoạn cao trào, nghẹt thở xuyên suốt thời lượng 3 tiếng.

Sohu cho biết hiện tại đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng phim ăn khách dịp Quốc khánh là Tôi và bậc cha chú của tôi với 42,3 triệu USD . Tác phẩm hoạt hình Dear Tutu: The T-Rex In Operation xếp thứ 3, đạt hơn 1,4 triệu USD .

Theo iFeng, với thành tích phòng vé khả quan hiện tại của hai dự án Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi, Ngô Kinh chắc chắn sẽ lật đổ kỷ lục phòng vé cá nhân của nam diễn viên Thẩm Đằng, trở thành ngôi sao ăn khách nhất Trung Quốc.

Không chỉ Ngô Kinh, đạo diễn Lâm Siêu Hiền cũng đứng trước cơ hội trở thành đạo diễn đầu tiên chạm mốc doanh thu phòng vé 10 tỷ NDT nhờ Hồ Trường Tân, vượt qua Từ Khắc và Trần Khải Ca.