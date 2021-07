Phim của Megan Fox và người yêu bị chê

Nhiều chuyên gia, tạp chí lớn ở Mỹ không đánh giá cao "Midnight in the Switchgrass" - bộ phim kết duyên cho Megan Fox và Machine Gun Kelly.

Ngày 22/7, theo Daily Mail, Midnight in the Switchgrass giúp Megan Fox và Machine Gun Kelly (MGK) có cái kết đẹp ngoài đời, nhưng bộ phim không làm hài lòng giới chuyên môn. Tác phẩm chỉ đạt 17% trên Rotten Tomatoes, phần lớn là lời chê từ nhà phê bình.

Midnight in the Switchgrass là tác phẩm hành động, kinh dị kể về hai đặc vụ FBI điều tra chuỗi các vụ giết người. Trong phim, MGK đóng vai ma cô không được tổ chức tín nhiệm, Megan Fox đảm nhận vai chính - đặc vụ Rebecca Lombardi. Phim còn có sự xuất hiện của ngôi sao Bruce Willis.

Ben Kenigsberg của tờ New York Times gọi Midnight in the Switchgrass là bộ phim tệ hại. Dàn diễn viên không ai thèm đọc kịch bản, diễn xuất kém ấn tượng.

Bộ ba Bruce Willis, Megan Fox và Machine Gun Kelly đồng loạt bị chê.

"Họ tạo ra bầu không khí có vẻ nhếch nhác nhưng thực tế không có gì đặc biệt. Phim toàn những câu thoại vô cảm, câu chuyện nửa vời", tác giả viết trong bài đánh giá.

Mark Hanson của tạp chí Slant cho rằng bộ phim không đáng được chấm sao nào: "Lần đầu làm đạo diễn của Randall Emmett không khác gì các bộ phim rẻ tiền anh ấy từng thực hiện".

Hollywood Reporter lại gọi bộ phim se duyên giữa Megan Fox và Machine Gun Kelly là màn ra mắt thiếu sức hút, không đáng kỳ vọng dù ở mức thấp nhất.

Trước đó, cả Megan Fox và Machine Gun Kelly không xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở California do lo ngại tình trạng dịch bệnh. "Gần đây số trường hợp mắc Covid-19 ở California tăng nhanh. Megan Fox sẽ không xuất hiện tại buổi ra mắt phim", đại diện nữ diễn viên nói.