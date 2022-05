Phim của Mã Đức Chung bị TVB cắt giảm số tập

Nhà đài Hong Kong thông báo giảm thời lượng chiếu của tác phẩm "Người lạ mặt song sinh". Phim có rating chạm đáy.

Ngày 16/5, HK01 đưa tin TVB thông báo cắt giảm số tập phát sóng của bộ phim Người lạ mặt song sinh do Mã Đức Chung, Thang Lạc Văn và Trần Vỹ đóng chính. Nhà đài cho biết sẽ chỉnh sửa nội dung để cô đọng tác phẩm từ 25 tập xuống còn 20 tập.

Theo HK01, nguyên nhân Người lạ mặt song sinh buộc phải kết thúc sớm là vì rating thấp dù được ưu ái chiếu khung giờ vàng trên sóng TVB. Tổng tỷ suất lượt xem của phim chỉ khoảng 13,5%.

Ngoài ra, việc cắt giảm số tập còn được TVB thực hiện với mục đích điều chỉnh lịch lên sóng phim truyền hình, tăng tính cạnh tranh với ViuTV. Theo On, nhà đài Hong Kong muốn đưa tác phẩm Against Darkness do Trần Triển Bằng, Trần Vỹ diễn chính lên sóng trước một tuần để tránh cuộc đối đầu rating với dự án Inevitable (Lưu Tâm Du và Quách Thiện Ni) của ViuTV.

Người lạ mặt song sinh là một trong những tác phẩm có rating thấp kỷ lục trong lịch sử TVB. Ảnh: HK01.

Người lạ mặt song sinh bị đánh giá có kịch bản kém duyên, cổ xúy ngoại tình. Chuyện phim kể về việc luật sư Cao Thủ Thành (Mã Đức Chung) vô tình nhìn thấy mẫu quảng cáo tìm bạn trai ngắn hạn của Dũ Phong - cô bạn gái cũ mất liên lạc nhiều năm (Thang Lạc Văn). Cao Thủ Thành vì muốn ứng tuyển đã tìm Vu Kỳ Nam - người đàn ông có ngoại hình giống hệt mình - trao đổi thân phận trong 2 tuần. Vu Kỳ Nam trong quá trình đóng giả nảy sinh tình cảm với vợ Cao Thủ Thành (Trần Vỹ).

Mã Đức Chung đóng hai vai là Cao Thủ Thành và Vu Kỳ Nam. Anh cho biết phải gội đầu hơn 400 lần trong 100 ngày quay vì tạo hình đối lập của hai nhân vật. Chia sẻ với On về thất bại của Người lạ mặt song sinh, Mã Đức Chung thừa nhận tác phẩm có rating không như mong đợi. Dù tiếc nuối công sức của ê-kíp, anh vẫn tôn trọng việc TVB quyết định cắt bỏ 5 tập phim.