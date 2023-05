Phim của Ma Dong Seok là cứu tinh của điện ảnh Hàn hiện tại

Giới chuyên gia nhận định điện ảnh Hàn Quốc đang khủng hoảng, các phim liên tục thua lỗ. Lúc này, "The Roundup: No Way Out" là niềm hy vọng hiếm hoi.

Theo bài viết đăng vào ngày 5/5 của Osen, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc tràn ngập những lời than thở về sự trì trệ của điện ảnh. Dư luận xôn xao về việc khán giả không còn đến rạp xem phim do giá vé tăng và thị trường OTT phát triển.

Phim Hàn liên tục thua lỗ

Các bộ phim Hàn Quốc với đề tài đa dạng đã xuất hiện nhưng vẫn chưa đủ sức lôi kéo khán giả. Gần đây, Rebound, Dream, Killing Romance ra rạp và được kỳ vọng giúp điện ảnh Hàn Quốc thay đổi cục diện. Trong đó, Rebound dựa trên câu chuyện có thật về đội bóng rổ trường trung học Busan Jungang. Đội chỉ có 6 cầu thủ khi thi đấu giải quốc gia năm 2012. Phim không có những ngôi sao hạng A.

Park Seo Joon và IU trong phim Dream. Ảnh: TV Report.

Ngược lại, Dream có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Park Seo Joon và IU. Đây là bộ phim hài, chính kịch về thể thao do Lee Byeong Heon viết kịch bản và đạo diễn. Phim xoay quanh Yoon Hong Dae (Park Seo Joon đảm nhận) - một cầu thủ bóng đá bị kỷ luật. Sau đó, anh được giao công việc đầy thử thách là huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia gồm những người vô gia cư cho giải vô địch thế giới.

Killing Romance kể về Hwang Yeo Rae (Lee Ha Nee) là một nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng thường bị chế giễu vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi. Cô đi du lịch đến hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương và gặp doanh nhân giàu có Johnathan Na (Lee Sun Kyun). Cuối cùng, cô kết hôn với Johnathan Na và tuyên bố từ giã làng giải trí.

Đáng tiếc, các bộ phim kể trên chưa đạt được mức doanh thu đủ hòa vốn và khiến không ít khán giả lẫn giới chuyên môn thất vọng.

Osen trích dẫn thống kê tổng hợp vé rạp chiếu phim. Trong số các tác phẩm ra mắt quý 1 năm nay (từ tháng 1 đến tháng 3), bộ phim duy nhất huy động được hơn một triệu lượt người xem là Negotiation. Phim ghi nhận tổng lượng vé bán ra là 1,72 triệu. Tuy nhiên, thành tích của Negotiation và hầu hết phim Hàn Quốc ra mắt sau Tết Nguyên đán vẫn được đánh giá là ế ẩm. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với các năm khác.

Đáng nói, Negotiation ban đầu rất được mong đợi bởi đề tài hấp dẫn và sự trở lại của Hyun Bin. Bộ phim có chủ đề hành động tội phạm kinh dị do Yim Soon Rye đạo diễn với sự tham gia của Hwang Jung Min, Hyun Bin. Phim dựa trên cuộc khủng hoảng con tin Hàn Quốc năm 2007 ở Afghanistan và nhiệm vụ giải cứu sau đó.

Negotiation với sự tham gia của Hyun Bin không thành công như mong đợi. Ảnh: The Star.

Niềm hy vọng

Theo Osen, các chuyên gia trong ngành công nhận vị cứu tinh duy nhất của phim Hàn Quốc lúc này là Crime City 3 (đạo diễn Lee Sang Yong). Loạt phim Crime City đến hiện tại có 3 phần. Phần đầu tiên mang tên The Outlaws của đạo diễn Kang Yoon Sung, với sự tham gia của Yoon Kye Sang trong vai phản diện, được phát hành năm 2017.

Phần phim thứ hai có tên The Roundup, do Lee Sang Yong đạo diễn và Son Suk Ku đóng vai phản diện, được phát hành năm 2022. Cả hai phần do Ma Dong Seok đảm nhận vai chính và đạt doanh thu lớn. Do đó, việc sản xuất phần phim thứ ba mang tên The Roundup: No Way Out được công chúng quan tâm.

The Roundup: No Way Out tiếp tục kể về thám tử không thể thay thế Ma Seok Do (Ma Dong Seok), người chuyển đến Đại học Gwangsu ở Seoul để bắt Joo Seong Cheol (Lee Jun Hyeok), kẻ đứng sau một vụ án tội phạm ma túy và Ricky (Aoki Munetaka) - nhân vật phản diện khác.

Phần 3 của Crime City chuẩn bị ra rạp. Ảnh: Spotv News.

Tác phẩm mô tả chiến dịch chống tội phạm ma túy cam go. Ma Dong Seok, Lee Jun Hyuk, Aoki Munetaka, Lee Beom Soo, Kim Min Jae, Lee Ji Hoon, Jeon Seok Ho và Ko Kyu Pil là dàn sao xuất hiện trong phần phim này. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ma Seok Do và hai nhân vật phản diện được dự đoán là điểm đáng xem.

Giống loạt phim Người dơi, những kẻ phản diện trong Crime City luôn được yêu thích, Osen nhận định.

Theo Korea Media Rating Board, Crime City 3 dành cho khán giả trên 15 tuổi. Trước đó, trong phần 1, cuộc đối đầu giữa Yoon Kye Sang và Ma Dong Seok ở bối cảnh Khu phố Tàu được đánh giá không phù hợp với khán giả trẻ.

Sau đó, phần 2 mô tả hoạt động của các thám tử điều tra án mạng và truy tìm tội phạm cũng phân loại khán giả trên 15 tuổi. Phần 1 thu hút 6,88 triệu người xem và đến phần 2 là 10 triệu người xem. Vượt qua tổng doanh thu 100 triệu USD , The Roundup trở thành tác phẩm được xem nhiều thứ 9 và phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử.

Những con số kể trên cho thấy triển vọng thành công phòng vé của phần 3. Đây chắc chắn là một thế mạnh để phim có thể thu hút lượng khán giả lớn hơn.

Trong khi bản thân ngành công nghiệp điện ảnh đang bị thu hẹp, đặc biệt sự sụt giảm nhân lực, chậm trễ trong việc phát triển dự án và các rạp chiếu bị đình trệ, mọi người đều có chung hy vọng Crime City 3 hồi sinh phim ảnh Hàn Quốc.

Một chuyên gia trong ngành điện ảnh chia sẻ với Osen: "Đây là một tình huống chưa từng có khi tất cả bộ phim thương mại của Hàn Quốc đều bị lỗ. Có vẻ Crime City sẽ trở thành bộ phim Hàn đầu tiên thu hút 10 triệu người xem sau đại dịch. Thành công của phần 3 sẽ ảnh hưởng đến động lực làm phim và ra mắt các phim bom tấn Hàn Quốc vào mùa hè này”.

Theo Spotv News, phim Crime City 3 được công chiếu ngày 31/5, sẽ thổi luồng sinh khí mới vào rạp chiếu phim với những cảnh hành động gay cấn.