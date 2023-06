Phim của Lý Hải 'sống dai', anh hùng tốc độ vượt ánh sáng 'chạy chậm'

Tuần vừa qua, rạp Việt bớt sôi động hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Sức hút từ các bom tấn cũ giảm mạnh, trong khi phim mới cũng không được hưởng ứng tích cực.

Như Tri thức trực tuyến đã đưa tin trước đó, thị trường điện ảnh hè 2023 vắng bóng phim Việt. Hiện tại, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải là dự án nội địa duy nhất vẫn đang trụ rạp. Với suất chiếu ít ỏi, tác phẩm chỉ thu về 279 triệu đồng trên tổng số 3200 đầu vé được bán ra cuối tuần qua.

Thế nhưng, dù sức hút “chạm đáy”, phim vẫn kiên trì bám trụ và chưa có dấu hiệu rút lui. Sáng 19/6, tác phẩm thu về thêm gần 14 triệu đồng, nâng tổng doanh thu phòng vé lên con số 271,8 tỷ. Theo khảo sát, phần 6 Lật mặt còn tiếp tục được chiếu tại một số rạp khu vực phía Nam trong tuần này.

Bom tấn cũ giảm nhiệt sâu

Chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 9/6, Transformers: Quái thú trỗi dậy xô đổ Doraemon để xưng vương phòng vé. Theo đơn vị quan sát Box Office Vietnam, bom tấn nhà Paramount Pictures thu về 7 tỷ đồng tính đến chiều cùng ngày và tiếp tục tăng doanh thu nhanh chóng. Dẫu vậy, sức hút này không duy trì được bao lâu.

Hiện tại, tổng số tiền phần 7 Transformers kiếm được lên tới 56 tỷ đồng . Cuối tuần qua, tác phẩm xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp phòng vé, với doanh thu 10,262 tỷ (xấp xỉ 127 nghìn đầu vé được bán ra trên tổng cộng hơn 5700 suất chiếu).

Thành tích này giảm mạnh (khoảng 65%) so với tuần mở màn. Cụ thể, cuối tuần đầu tiên công chiếu, Transformers: Quái thú trỗi dậy thu về gần 30 tỷ đồng .

Doanh thu phim tại rạp Việt trong sáng 19/6.

Xếp ngay sau Transformers 7 là Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời - tác phẩm hoạt hình Nhật Bản từng gây sốt phòng vé Việt Nam 2 tuần liên tiếp. Tuần qua, bộ phim cũng giảm nhiệt khá sâu, chỉ dắt túi thêm 3,1 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần.

Trước đó, bộ phim về chú mèo ú thu hút một lượng lớn khán giả ngay từ khi mở bán vé sneakshow (suất chiếu đặc biệt). Sau khi chính thức khởi chiếu từ ngày 26/5, Doraemon nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, trở thành phần ăn khách nhất thương hiệu. Hiện, tổng doanh thu phim chạm ngưỡng 75 tỷ đồng . Song, với tốc độ kiếm tiền giảm mạnh như hiện tại, dự án không có cơ hội chạm tay tới “cột mốc trăm tỷ”.

Đáng tiếc nhất phải kể tới trường hợp Fast & Furious 10. Siêu bom tấn với kinh phí sản xuất 340 triệu USD của Universal Pictures có mở màn không tệ tại rạp Việt. Chỉ sau 2 ngày khởi chiếu, bộ phim gặt hái gần 28 tỷ đồng , nhanh chóng vượt mặt Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh.

Được kỳ vọng là “cú hit phòng vé lớn nhất mùa hè 2023”, song, phần 10 Fast & Furious lại không tạo được kỳ tích tại thị trường nước ta. Theo thống kê của Box Office Vietnam, sáng 19/6, tác phẩm hành động chỉ kiếm được thêm 32,7 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên 98,7 tỷ. Cuối tuần qua, doanh thu phim cũng chỉ dừng chân ở mức 900 triệu đồng.

Như Tri thức trực tuyến đã dự đoán trước đó, Fast & Furious 10 vẫn có thể dắt túi trăm tỷ trước khi rút lui khỏi rạp Việt. Song, thành tích này không được như kỳ vọng. Trước đó, phần phim năm 2019 có tổng doanh thu 157 tỷ đồng , trong khi phần phim năm 2017 cũng kiếm chác được hơn 152 tỷ.

The Flash chạy chậm so với kỳ vọng

Tuần qua, rạp Việt có sự xuất hiện của một bom tấn mới - The Flash. Dự án siêu anh hùng từ nhà DC ra mắt vào ngày 16/6, vượt qua những phim phát hành trước đó để dẫn đầu phòng vé. Sau 3 ngày mở màn, phim kiếm được 13 tỷ. Riêng sáng nay, The Flash thu về thêm 518 triệu đồng, với khoảng 6700 đầu vé được bán ra trên tổng số hơn 2200 suất chiếu.

The Flash đang dẫn đầu rạp Việt, nhưng tốc độ tăng doanh thu khá khiêm tốn.

Dù dẫn đầu bảng, đây không phải là thành tích ấn tượng của cả The Flash lẫn dòng phim siêu anh hùng trước nay tại Việt Nam. Trên toàn cầu, thành tích mở màn của phim cũng khá yếu ớt ( 55 triệu USD ). Tất nhiên, thành tích mở màn không nói lên tất cả. Vẫn có nhiều dự án khiêm tốn ban đầu, nhưng bứt phá về sau. Song, điều này rất khó xảy ra, đặc biệt trong thời điểm hè với sự đổ bộ liên tục của nhiều phim mới.

Trước đó, dự án siêu anh hùng khác của DC phát hành đầu năm nay mang tên Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần cũng lao đao về doanh thu. Phim rút rạp chỉ với số tiền 23,3 tỷ đồng , một con số khá khiêm tốn.

Đáng nói, khác với Shazam 2, chất lượng không phải là thứ khiến The Flash bị khán giả thờ ơ. Ngược lại, bộ phim được khán giả lẫn giới chuyên gia đánh giá khá tích cực về mặt kịch bản lẫn diễn xuất.

Chuyện phim xoay quanh Barry Allen (Ezra Miller), vẫn ám ảnh về nỗi đau mất mẹ, trong khi cha bị giam giữ do là nghi can sát hại vợ. Tình cờ, anh chàng phát hiện ra khả năng đi ngược thời gian. Điều đó khiến Barry quyết tâm trở về quá khứ, cứu cả gia đình khỏi tấn bi kịch.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý định. Anh bị mắc kẹt ở một thực tại khác, nơi tướng Zod tái xuất và đe dọa hủy diệt thế giới. Để ngăn cản sự kiện này, anh phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những siêu anh hùng tại chính nơi đây.

Các cây bút phê bình từ MovieWeb, Deadline hay Rolling Stone nhận xét đứa con tinh thần của đạo diễn Andy Muschietti sở hữu nhiều yếu tố gây bất ngờ. Bên cạnh cốt truyện thu hút, màn trình diễn của hầu hết nhân vật đều để lại dấu ấn tích cực, đặc biệt là nam chính Barry Allen. Cuối cùng, kết phim cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Lựa chọn giữ lại Ezra Miller là nước cờ đầy thách thức của nhà sản xuất.

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng The Flash là phim siêu anh hùng hay nhất kể từ Spider-Man: No Way Home,với cách tiếp cận thông minh và hiện đại. Dù hình ảnh kỹ xảo gây tranh cãi, nhưng có thể thông cảm do dự án phải trải qua không ít xáo trộn trong quá trình sản xuất và phát hành, bắt đầu từ khoảng 2017.

Có nhiều nguyên nhân tác động đến doanh thu của The Flash. Một mặt, phim phải cạnh tranh với nhiều đối thủ tại rạp. Lượng khán giả phân tán sẽ khiến doanh thu phim bị ảnh hưởng không nhỏ. Mặt khác, tác phẩm siêu anh hùng của DC vướng phải sự chỉ trích do ồn ào đời tư của nam chính Ezra Miller. Ngay trước khi ra mắt, nhiều người đã tuyên bố “quay lưng” với The Flash do không recast vai diễn Barry Allen, bất chấp phản đối dữ dội của khán giả. Trước đó, vào tháng 4/2022, tài tử người Mỹ liên tục chìm trong scandal với loạt cáo buộc xâm nhập gia cư, trộm cắp và hành hung phụ nữ...

Dù trình diễn xuất sắc trong dự án riêng, Ezra Miller có vẻ như chưa thể khiến khán giả nguôi giận sau những hình ảnh tiêu cực trong quá khứ. Vậy nên, phim hay vẫn không đủ để kéo thượng đế ra rạp. Truyền thông chính là rào cản rất lớn khiến The Flash chạy chậm hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu.