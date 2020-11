Phim của Lee Min Ho, Kim Tae Hee bị chê tệ nhất năm 2020

Theo kết quả bình chọn của tạp chí Joynews24, bộ phim "Quân vương bất diệt" của Lee Min Ho bị đánh giá là tệ nhất năm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập, tạp chí kinh doanh - giải trí Hàn Quốc có tên Joynews24 đã tổ chức một cuộc khảo sát xoay quanh chủ đề phim, chương trình truyền hình, diễn viên, ca sĩ... Cuộc khảo sát diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 5/10 đến 16/10, thu hút hơn 200 người tham gia, bao gồm lãnh đạo các công ty giải trí, phát thanh truyền hình, các nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình và các nhà báo làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Kết quả bình chọn vừa được công bố vào hồi cuối tháng 10, trên Joynews24. Theo đó, ở mảng phim truyền hình, hơn 200 người đã bỏ phiếu chọn ra những tác phẩm hay nhất và tệ nhất. Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) và The World of the Married (Thế giới hôn nhân) là hai cái tên đứng đầu danh sách phim xuất sắc, trong khi The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) không nhận được phản hồi tích cực.

Chuyện đời bác sĩ và loạt phim hay nhất 2020

Chuyện đời bác sĩ nhận được 70 phiếu bình chọn, đứng đầu danh sách phim truyền hình xuất sắc. Nội dung tác phẩm xoay quanh mối quan hệ khăng khít, cuộc sống riêng tư và công việc của một nhóm bạn thân đều là bác sĩ.

Phim được dẫn dắt bởi bộ đôi đạo diễn - biên kịch nổi tiếng gồm Shin Won Ho và Lee Woo Jung. Họ là những người đứng sau thành công vang dội của series Reply. Trong suốt quá trình phát sóng, Chuyện đời bác sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả tại quê nhà và cả quốc tế, từng thống trị bảng xếp hạng các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian thực (real-time) trên cổng thông tin tại Hàn Quốc. Tác phẩm cũng thành công về mặt tỷ suất người xem, với rating tập cuối ấn tượng - 14.1% - dù chiếu trên đài cáp tvN.

Chuyện đời bác sĩ được nhiều người trong ngành công nghiệp giải trí đánh giá cao.

Không chỉ đánh giá cao cốt truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc của Chuyện đời bác sĩ, Joynews 24 còn dành tặng lời khen có cánh cho các bản nhạc được lồng ghép trong phim. Nói ngắn gọn, đây là tác phẩm gần như đạt đến độ hoàn hảo về kịch bản, diễn xuất và âm nhạc.

Bám sát Chuyện đời bác sĩ trong danh sách phim truyền hình hay nhất là Thế giới hôn nhân của đài cáp jTBC. Tác phẩm do minh tinh Kim Hee Ae đóng chính giành được 60 phiếu bình chọn.

Thế giới hôn nhân đem đến góc nhìn trần trụi và gai góc về hôn nhân, với trọng tâm câu chuyện đặt vào cặp vợ chồng Ji Sun Woo - một nữ bác sĩ thành đạt và Lee Tae Oh (Park Hae Joon) - một đạo diễn bất tài. Mối quan hệ của họ đổ vỡ bởi Tae Oh ngoại tình. Kể từ đó, họ cùng tiểu tam Yeo Da Kyung (Han So Hee) bị cuốn vào những cuộc chiến và bi kịch đẫm nước mắt - nơi bản chất của hôn nhân được phơi bày.

Thế giới hôn nhân đứng thứ hai trong danh sách phim hay nhất 2020 của Joynews24.

Tác phẩm nêu trên đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục rating trước đó của đài jTBC nói riêng và các đài cáp nói chung. Chỉ qua 2 tập đầu, rating phim đã nhảy vọt lên mốc 2 chữ số. Đến tập cuối, Thế giới hôn nhân cán mốc tỷ suất người xem 28.4% trên toàn quốc - con số mơ ước của rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn trong vài năm trở lại đây.

Thế giới hôn nhân chỉ xoay quanh những mâu thuẫn trong phạm vi nhỏ là gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái, nhưng dễ lôi kéo sự đồng cảm, khơi gợi sự phẫn nộ, chiếm trọn sự quan tâm của người hâm mộ. Đó là nhận định của Joynews24 về tác phẩm.

Ngoài Chuyện đời bác sĩ và Thế giới hôn nhân, những cái tên khác lọt vào danh sách phim hay nhất là Kingdom 2, Secret Forest 2, Crash Landing on You, It’s Okay to not be Okay và Itaewon Class.

Quân vương bất diệt và những bộ phim tệ nhất 2020

Trong một diễn biến khác, Quân vương bất diệt lại đứng đầu danh sách những bộ phim tệ nhất năm 2020, với 46 phiếu bình chọn. Tác phẩm mở ra hai thế giới song song cùng tồn tại, một bên thuộc chế độ dân chủ, bên còn lại thuộc chế độ quân chủ lập hiến do hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) cai trị. Trong lúc tìm cách đóng cánh cửa nối liền hai thế giới và ngăn chặn những mối nguy tiềm ẩn, Lee Gon gặp gỡ nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) rồi sa vào lưới tình cùng cô.

Quân vương bất diệt đứng đầu danh sách phim tệ nhất 2020.

Được chấp bút bởi “biên kịch vàng” Kim Eun Sook – “mẹ đẻ” của loạt phim ăn khách như Goblin, Mr.Sunshine, The Heirs, Secret Garden, lại có sự góp mặt của tài tử hàng đầu Lee Min Ho, Quân vương bất diệt từng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, kỳ vọng dần nhường chỗ cho sự thất vọng. Bộ phim vướng phải nhiều tranh cãi xuyên suốt quá trình phát sóng liên quan đến diễn xuất, độ ăn ý của hai diễn viên chính Lee Min Ho, Kim Go Eun, cốt truyện, kỹ xảo, lùm xùm đạo nhái… Rating của tác phẩm tại quê nhà chỉ dừng ở những con số khiêm tốn, đa phần là 6-8%. Joynews24 nhận xét rằng Quân vương bất diệt là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp cầm bút của Kim Eun Sook.

Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) là bộ phim nối sóng Quân vương bất diệt vào hồi cuối tháng 6 trên đài SBS. Tác phẩm này cũng nối gót “người tiền nhiệm”, lọt danh sách phim tệ nhất, với 30 phiếu bình chọn.

Cửa hàng tiện lợi Saet Byul của Ji Chang Wook cũng chung số phận.

Bộ phim do Ji Chang Wook đóng chính vấp phải nhiều ý kiến chê bai ngay từ giai đoạn khởi động vì những cảnh nhạy cảm và nội dung có phần nhạt, nhảm. Ở chặng đường còn lại, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul không có cú bứt phá nào thực sự đáng nể về mặt rating.

Cùng lọt vào danh sách phim truyền hình tệ nhất năm 2020 còn có Welcome của đài KBS, A Piece of Your Mind của tvN và Hi, Bye Mama của Kim Tae Hee. Theo Joynews24, Welcome có lẽ là tác phẩm có số phận thê thảm nhất, với rating cho nhiều tập phim chỉ nằm ở mức 0%.