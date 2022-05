Phim của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung công chiếu tại Cannes 2022

Bộ phim "Hunt" của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2022. Tác phẩm xuất hiện ở suất chiếu lúc nửa đêm.

Ngày 19/5, Dispatch đưa tin bộ phim Hunt do nam diễn viên Lee Jung Jae làm đạo diễn và tham gia viết kịch bản được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes 2022. Bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Jung Woo Sung.

Trước sự kiện này, Lee Jung Jae bày tỏ lòng biết ơn: "Có rất nhiều người mà tôi cần cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả nhân viên và diễn viên, người đã thể hiện nhiệt huyết mãnh liệt của họ".

Phim của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Naver.

Jung Woo Sung cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt của anh khi có cơ hội tham dự tác phẩm: "Lee Jung Jae vừa là bạn thân nhất của tôi, vừa là đồng nghiệp thân thiết. Vì vậy, tôi thực sự hạnh phúc khi có thể xuất hiện trên thảm đỏ cùng anh ấy".

Hunt được mời tham gia Đêm chiếu muộn (Midnight Screening) ở hạng mục phi cạnh tranh của Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả trên khắp thế giới tại nhà hát Lumière, rạp chính của Liên hoan phim Cannes, vào lúc 12h19 ngày 19/5 (theo giờ địa phương).

Hunt là bộ phim hành động xoay quanh câu chuyện của Park Pyeong Ho (Lee Jung Jae thủ vai) và Kim Jeong Do (Jung Woo Sung thủ vai), hai đặc vụ trực thuộc Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia, khi họ truy đuổi gián điệp trong tổ chức.

Park Pyeong Ho là đội phó đội 1 của Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia với 13 năm kinh nghiệm. Anh có sự nhanh nhạy, trí thông minh phi thường và tính cách tỉ mỉ, lạnh lùng.

Kim Jeong Do thuộc đội 2 của Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia. Đây là nhân vật gây ấn tượng với lòng nhiệt huyết mạnh mẽ và khả năng phán đoán táo bạo. Park Pyeong Ho và Kim Jeong Do là kỳ phùng địch thủ của nhau.

Nhiều khán giả thể hiện sự mong đợi trước tương tác trên màn ảnh của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung. Đây là lần đầu cả hai hợp tác cùng nhau sau 23 năm kể từ khi bộ phim City Of The Rising Sun lên sóng năm 1999.