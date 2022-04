Phim của Kim Hee Sun có tỷ suất người xem thấp kỷ lục

Kịch bản phim nhiều lỗ hổng, diễn xuất của dàn cast nhạt nhòa là những nguyên nhân khiến rating "Tomorrow" giảm sâu.

Tờ YTN Star đưa tin Tomorrow - bộ phim truyền hình của đài MBC với sự góp mặt của dàn diễn viên Kim Hee Sun, Ro Woon, Lee Soo Hyuk đang đối mặt với bài toán giảm rating sau mỗi tập phát sóng.

Theo thống kê của Nielsen Korea, trong tập đầu tiên, tác phẩm đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7,6%. Đây là thành tích khả quan đối với bộ phim truyền hình của đài MBC.

Tomorrow giảm rating sau mỗi tập phát sóng.

Tuy nhiên, ở tập hai, rating của phim tụt dốc nghiêm trọng với 3,4%. Đến tập 6, phim chỉ thu về lượng rating 2,7%. Trên nhiều diễn đàn phim, khán giả bày tỏ sự thất vọng về chất lượng tác phẩm và diễn xuất nhạt nhòa của dàn cast, đặc biệt là Ro Woon.

YTN Star chỉ ra hai nguyên nhân khiến rating phim giảm kỷ lục. Đầu tiên, Tomorrow chiếu vào cùng khung giờ với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác như Again My Life của đài SBS, Love (ft. Marriage and Divorce) mùa 3, Our Blues của tvN. Trong khi các đối thủ ngày càng cải thiện lượng rating qua từng tập, Tomorrow lại đi xuống với rating gần chạm đáy.

Ngoài ra, bộ phim của MBC chọn đề tài giải cứu những người muốn tự tử nhưng kịch bản nhiều lỗ hổng, lan man. Ngoài Kim Hee Sun, diễn xuất của các diễn viên khác đều bị chê. Nam chính Ro Woon gây thất vọng với đài từ kém, diễn đơ.

Bộ phim truyền hình giả tưởng Tomorrow được thực hiện bởi đạo diễn Kim Tae Yoon và Sung Chi Wook. Dựa trên webtoon cùng tên được xuất bản vào năm 2017, phim kể về nhóm thần chết cố gắng cứu sống những người muốn tự tử.

Trong phim, Ro Woon đảm nhận vai Choi Jun Woong - sinh viên mới tốt nghiệp đại học danh tiếng - nhưng lại không tìm được việc làm. Sau một tai nạn, anh gặp bộ đôi thần chết Goo Ryeon (Kim He Sun) - trưởng nhóm đội quản lý khủng hoảng ở Jumadeung và Lim Ryung Gu (Yoon Ji On). Sau đó, Jun Woong gia nhập hội thần chết với tư cách là nhân viên trẻ tuổi nhất trong đội.