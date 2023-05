Phim của Jennie tiếp tục gây tranh cãi vì nhiều cảnh nhạy cảm

Variety nhận định nhiều cảnh tình dục xuất hiện ở 2 tập đầu tiên của phim "The Idol". Trước đó, tác phẩm này vướng nhiều tranh cãi.

Ngày 22/5, The Idol được công chiếu hai tập tại Liên hoan phim Cannes. Bộ phim có sự tham gia của Jennie (thành viên nhóm BlackPink) nên được người hâm mộ Kpop mong đợi và theo dõi. Tuy nhiên, những đánh giá ban đầu từ giới truyền thông khiến The Idol một lần nữa vấp phải phản ứng tiêu cực từ khán giả Hàn Quốc.

“Những bức ảnh khiêu dâm của Lily Rose Depp, thủ dâm, kẻ lừa đảo ở hộp đêm và kẻ nịnh bợ hèn hạ ở Hollywood đã xuất hiện trong hai tập đầu tiên của The Idol - bộ phim vốn gây tranh cãi suốt thời gian qua” là nhận định Variety đưa ra. Tuy nhiên, Variety cũng cho biết The Idol gây chấn động Cannes và nhận tràng pháo tay nhiệt liệt trong 5 phút.

Jennie tham dự buổi ra mắt bộ phim truyền hình The Idol tại Cannes, Pháp. Ảnh: Yonhap News.

Bình luận trên lập tức gây chú ý tại Hàn Quốc và kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ cảm thấy sốc trước bài đánh giá của Variety. Trong khi đó, số khác hoang mang về việc làm thế nào một bộ phim như thế lại được sản xuất.

Trên diễn đàn Theqoo, khán giả bình luận: “Jennie xuất hiện trong bộ phim này, tại sao?”, “Tôi nghe nói đạo diễn và kịch bản của bộ phim bị thay đổi hoàn toàn, vì vậy các diễn viên về cơ bản đã bị lừa”, “Đây có phải bộ phim Jennie tham gia không?”, “Nhờ điều này mà tôi không nghĩ mình có thể nghe nhạc của The Weeknd nữa. Tôi không thể vờ như mình không biết. Điều này thật khó chịu”, “Chuyện gì thế này? Họ có điên không?”.

Không chỉ Variety, New York Times gọi bộ phim là "50 sắc thái của Tesfaye" (tên thật của The Weeknd), thậm chí so sánh nội dung tác phẩm với trang web khiêu dâm.

The Idol có sự tham gia của nhiều ngôi sao như The Weeknd, Lily Rose Depp, Jennie, Troye Sivan, Dan Levy, Rachel Sennott... Từ khi tung trailer, bộ phim đã liên tục vấp phải tranh cãi.

Trước đó, Rolling Stone chỉ ra kịch bản của The Idol chứa những cảnh bạo lực thể xác và tình dục đáng lo ngại giữa nhân vật của Depp và Tesfaye.

Rolling Stone ám chỉ Jennie bị lợi dụng danh tiếng trong bộ phim. Tờ này tiết lộ phần thể hiện của Jennie không tuyệt vời như công chúng đang tưởng tượng. "Trên thực tế, cô ấy chỉ đơn giản được sử dụng để tạo sức ảnh hưởng", tờ này viết.