Phim của Cổ Thiên Lạc dở nhất màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2021

A Tale of Two Girls: Tác phẩm bị nhận xét là phim kinh dị dở nhất ra mắt trong nửa đầu năm 2021. Phim có nội dung xoay quanh cuộc cạnh tranh, đấu đá giữa các thực tập sinh nữ trong một công ty giải trí. Nhân vật do Bồ Vũ Đồng diễn bị ác quỷ giết chết sau khi tiến hành nghi thức trao đổi trong nhà vệ sinh, còn nữ chính Trương Nhã Mộng bị mất trí nhớ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát tìm ra sự thật phía sau lời đồn.