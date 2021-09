Phim của Chu Nhất Long không thể vực dậy phòng vé Trung Quốc

Doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp nghỉ lễ Trung thu 2021 ghi nhận mức thấp nhất trong 7 năm qua. Kết quả này nối tiếp chuỗi kinh doanh ảm đạm từ mùa phim hè năm nay.

Variety đưa tin dịp nghỉ lễ Trung thu 2021 tại Trung Quốc kéo dài trong ba ngày, từ 19-21/9. Rạp chiếu phim tại quốc gia này vẫn mở cửa phục vụ khách hàng nhưng giảm công suất vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong ngày thứ sáu và chủ nhật tuần qua, nhà phát hành đã tung hàng loạt phim mới, đa dạng thể loại và nhắm đến nhiều đối tượng khán giả để đón đầu dịp lễ. Dẫn đầu là Cloudy Mountain với Chu Nhất Long trong vai chính. Phim thu 33,1 triệu USD sau ba ngày nghỉ lễ (theo số liệu từ Maoyan), chiếm 30% số suất chiếu và 40% tổng doanh thu phòng vé.

Tạo hình Chu Nhất Long trong Cloudy Mountain. Ảnh: China Film.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là bộ phim đề tài gia đình All About My Mother của đạo diễn Triệu Thiên Vũ. Phim thu 11,3 triệu USD . Xếp thứ ba là phim Hollywood Free Guy. Tác phẩm với Ryan Reynolds trong vai chính thu 8,21 triệu USD trong dịp lễ Trung thu.

Raging Fire tiếp tục bám trụ ở vị trí thứ tư với 7,01 triệu USD . Đứng thứ năm là phim thanh xuân To be with You với 6,85 triệu USD .

Theo thống kê của trang dữ liệu điện ảnh Beacon, tổng doanh thu phòng vé trong ba ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc là 73 triệu USD (tương đương 472 triệu NDT). Đây là mùa Trung thu ghi nhận mức vé bán ra thấp nhất tại quốc gia tỷ dân kể từ năm 2014.

China Daily chỉ ra năm 2014, rạp chiếu phim tại Trung Quốc thu 54 triệu USD (đã quy đổi lạm phát) trong dịp nghỉ lễ Trung Thu. Đáng nói, thời điểm ấy, số rạp chiếu phim trên khắp lãnh thổ Trung Quốc chỉ xấp xỉ 30% quy mô hiện tại.

Dữ liệu do Xinhua cung cấp chỉ ra 2017 và 2020 là các năm ghi nhận mức doanh thu phòng vé dịp Trung thu cao bất thường tại quốc gia tỷ dân. Nguyên nhân là lễ Trung thu các năm này trùng với dịp nghỉ Quốc khánh 1/10.

Năm 2019, thị trường điện ảnh Trung Quốc thu 122 triệu USD từ dịp lễ Trung thu, tăng mạnh so với mức 81,8 triệu USD cùng kỳ 2018, 78,8 triệu USD từ năm 2016 và 91 triệu USD trong năm 2015.

Nhận xét về sự sụt giảm doanh thu bán vé mùa Trung thu 2021, chuyên gia phân tích từ China Securities Journal nói: “Tình hình kinh doanh Trung thu năm nay giảm sút phần lớn do dịch bệnh và ảnh hưởng của nó tới kế hoạch phát hành phim mới”.

Covid-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc từ tháng 7 khiến những tựa phim như The Battle at Changjin Lake, Little Canned Man hay Water Boys phải lùi lịch chiếu tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Trung thu mới chỉ được các nhà phát hành phim Trung Quốc coi là dịp lễ quan trọng những năm gần đây. Thời điểm đánh dấu sự thay đổi này là dịp Trung thu 2015, khi bộ phim Lost in Hong Kong của đạo diễn Từ Tranh phát hành và thắng lớn.

Ngày nay, Trung thu được coi như bước đệm qua trọng cho thị trường điện ảnh Trung Quốc. Nó duy trì đà tăng doanh thu từ mùa phim hè và chuẩn bị cho cú bùng nổ dịp lễ Quốc khánh. Trung thu cũng là dịp thích hợp để các hãng phim tung sản phẩm mới mà không chịu quá nhiều cạnh tranh.