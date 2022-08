Phim của Brad Pitt đứng đầu phòng vé dù bị chê

"Bullet Train" chuẩn bị thu 30 triệu USD vào cuối tuần. Đây cũng là lần đầu bộ phim "Top Gun 2" của Tom Cruise mất suất top 5 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, bộ phim Bullet Train của Brad Pitt sẽ đứng số một trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim đã kiếm được 12,6 triệu USD từ 4.357 rạp chiếu vào thứ sáu, dự kiến tiến đến doanh thu mở màn cuối tuần 30 triệu USD . Đây được xem là dấu hiệu tốt cho bộ phim gốc không lệ thuộc nhượng quyền thương mại hay những bộ phim về đa vũ trụ, siêu anh hùng.

Bộ phim phải tiếp tục kiếm tiền tốt đến hết tháng 8 để bù lại ngân sách 90 triệu USD . Dàn diễn viên toàn sao sẽ làm điều đó. Cùng với Brad Pitt, dàn diễn viên trong phim còn có những cái tên như Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon và Benito A.

Tạo hình của Brad Pitt trong bộ phim hành động Bullet Train. Ảnh: Variety.

Trước đó, phim của Brad Pitt nhận được phản ứng trung bình, đạt 41% đánh giá từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes. Nhà phê bình nổi tiếng Peter Debruge đã không hài lòng về phim và cho rằng tác phẩm không đủ sức hút. Khán giả lại dễ dàng tiếp nhận Bullet Train hơn với điểm B+ trên Cinema Score.

Bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets sẽ đứng thứ hai phòng vé. Phim thu về 3,35 triệu USD vào thứ sáu, đánh dấu mức giảm 64% so với ngày khởi chiếu từ tuần trước. Với tổng doanh thu nội địa hiện tại là 38 triệu USD , Super-Pets vẫn loay hoay tìm cách hồi vốn 90 triệu USD .

Phim của Tom Cruise vẫn kiếm tiền tốt sau nhiều tuần ra rạp. Ảnh: Variety.

Trong khi đó, Minions: The Rise of Gru vẫn là hit lớn từ khi ra rạp hồi tháng 7. Phần ngoại truyện của Despicable Me có doanh thu nội địa ở mức ấn tượng là 330 triệu USD .

Thor: Love and Thunder đang nhắm đến vị trí thứ tư sau khi tăng thêm 2,2 triệu USD vào thứ sáu. Tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel hiện là tác phẩm nội địa lớn thứ 6 trong năm, đẩy tổng doanh thu của phim ở Bắc Mỹ vượt mốc 315 triệu USD vào cuối tuần.