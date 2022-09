Phim của Âu Dương Na Na vừa khai máy đã bị tố đạo nhái

"Công chúa cello" Âu Dương Na Na đóng nữ chính trong phim "Vĩnh An mộng" nhưng đoàn phim vướng bê bối ngay trong ngày khai máy.

Sina đưa tin đoàn phim Vĩnh An mộng vừa tổ chức lễ khai máy và công bố dàn diễn viên chính gồm Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê. Tuy nhiên, một họa sĩ đã lên tiếng tố cáo nhà sản xuất ăn cắp hình ảnh của cô để sử dụng làm poster mà không xin phép.

Cụ thể, hình ảnh nhân vật nữ chính trong poster được cắt ghép từ ảnh gốc và thay đổi một số chi tiết, tuy nhiên, gương mặt của nhân vật vẫn giữ nguyên. Nhiều khán giả bức xúc khi một đội ngũ làm phim với nhiều nhân viên, được đầu tư kinh phí lớn lại ăn cắp chất xám của tác giả ít tiếng tăm trên mạng. Sau khi bị tố cáo, đoàn phim Vĩnh An mộng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ liên hệ với tác giả để trả phí bản quyền.

Phim của Âu Dương Na Na bị tố sử dụng hình ảnh của họa sĩ khác mà không mua bản quyền.

Theo Sina, tình trạng bị tố đạo nhái diễn ra khá thường xuyên trong giới giải trí Hoa ngữ. Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Hoàng Hiên đóng chính ngay từ những tập đầu đã bị khán giả tố sử dụng thiết kế quạt tròn dùng trong hôn lễ của cô dâu mà không xin phép. Đoàn phim sau đó xin lỗi, mua lại bản quyền.

Ai là hung thủ với sự tham gia của các diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện, có phần hậu kỳ thiếu chỉn chu. Trước khi phát sóng, dự án bị tố đạo nhái poster của phim Legal High (Luật sư bất bại) do Nhật Bản sản xuất. Đoàn phim phải xin lỗi và xóa poster.

Tác phẩm Gia đình Tiểu Mẫn của Châu Tấn, Huỳnh Lỗi dù phá đảo rating trên sóng truyền hình, vẫn bị khán giả chỉ trích vì vướng nghi vấn "sao chép" phần giới thiệu của Only Murders In The Building. Sau khi bị tố đạo nhái, nhà sản xuất chưa có động thái xử lý.

Bên cạnh đó, việc đoàn phim lựa chọn Âu Dương Na Na thể hiện vai nữ chính cũng gây tranh cãi. Theo Sina, Âu Dương Na Na có ngoại hình nổi bật, phù hợp với nhân vật đệ nhất mỹ nhân thành Trường An - Thẩm Chân, theo nguyên tác. Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị đánh giá kém, những tác phẩm trước đều thất bại do cách thể hiện khoa trương của người đẹp 10X.

Âu Dương Na Na bị cho là có diễn xuất kém, không đủ sức thể hiện vai nữ chính.

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận.