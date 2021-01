Phim của Ariana Grande và Leonardo DiCaprio đã quay xong

Nữ ca sĩ xác nhận đã hoàn thành việc ghi hình cho phim “Don’t Look Up”. Phim do đạo diễn Adam McKay thực hiện.

Just Jared đưa tin mới đây Ariana Grande tiết lộ trên Instagram cá nhân cô vừa hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim Don’t Look Up của Netflix.

Hình ảnh bài đăng trên Instagram Story của Ariana Grande. Ảnh: Instagram.

Nữ ca sĩ 27 tuổi, chủ nhân ca khúc 34+35 đăng ảnh chụp một phần chiếc xe kéo sử dụng làm nơi nghỉ ngơi lên chức năng Story của Instagram.

Bức ảnh đi kèm mô tả “Đã quay xong”. Thông qua bức ảnh, Ariana Grande cũng tiết lộ nhân vật mình thủ vai trong Don’t Look Up có tên Riley Bina.

Don’t Look Up do đạo diễn Adam McKay thực hiện, với sự góp mặt của đông đảo tên tuổi hạng A Hollywood gồm Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, và Tomer Sisley.

Bộ phim hài hước xoay quanh hai nhà thiên văn học phát hiện Trái Đất sắp bị nghiền nát bởi thiên thạch khổng lồ sau sáu tháng nữa. Họ lên kế hoạch xuất hiện trước các phương tiện truyền thông để cảnh báo nhân loại về hiểm họa, nhưng không thể thuyết phục bất kỳ ai.

Don’t Look Up được kỳ vọng ra mắt vào nửa cuối 2021.