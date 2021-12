Phim của Ana de Armas và Ben Affleck bị xóa lịch phát hành

Tác phẩm "Deep Water" với sự tham gia của Ben Affleck và tình cũ Ana de Armas bị Disney loại khỏi danh sách công chiếu.

Theo People, do dịch Covid-19, Deep Water được dời lịch phát hành từ 13/11/2020 sang 13/8/2021, và tiếp tục hoãn lần nữa đến 14/1/2022. Nhưng mới đây, tác phẩm đột ngột bị loại khỏi danh sách công chiếu của Disney's 20th Century Studios.

Disney không nói rõ nguyên nhân vụ việc. Các nguồn tin Hollywood cũng không chắc phim của Ben Affleck và tình cũ có cơ hội lên sóng trong tương lai.

Dựa trên tiểu thuyết năm 1957 của Patricia Highsmith, Deep Water do Adrian Lyne đạo diễn là câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng không hạnh phúc sống trong thị trấn nhỏ. Sau khi kết hôn, cô vợ được quyền qua lại với người đàn ông khác, miễn là không rời bỏ gia đình hiện tại.

Tuy nhiên, khi cơn ghen của người chồng lên đến đỉnh điểm, anh ta lập ra kế hoạch bài bản để giết chết người tình của vợ.

Ben Affleck và Ana de Armas nên duyên nhờ Deep Water. Ảnh: Hola.

Ben Affleck và Ana de Armas lần lượt đóng hai vai chính - Vic Van Allen và Melinda Van Allen. Phim có sự góp mặt của dàn cast phụ là Tracy Letts, Lil Rel Howery, Rachel Blanchard, Finn Wittrock và Jacob Elordi.

Theo People, quá trình tham gia Deep Water đã khiến Affleck và Armas nảy sinh tình cảm yêu đương. Họ hẹn hò trong khoảng một năm trước khi chia tay vào tháng 1.

"Bộ đôi cảm mến nhau từ những ngày đầu. Ben vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh Ana. Dẫu vậy, anh ấy rất tập trung trong công việc. Ben đến phim trường sớm nhưng là một trong những người cuối cùng ra về", nguồn tin tiết lộ.

Sau chia tay, Affleck tái hợp Jennifer Lopez. Anh gặp lại khán giả qua hai dự án The Tender Bar và The Last.

Trong khi đó, Ana de Armas đang hạnh phúc bên CEO Tinder, Paul Boukadakis. Sau thành công của No Time to Die, người đẹp Cuba tham gia 3 dự án Ballerina, Blonde và The Grey Man.