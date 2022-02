Phim cổ trang Hàn phải dừng phát sóng vì tranh cãi

"The King of Tears, Lee Bang Won" của đài KBS bị chỉ trích ngược đãi động vật. Phim phải tạm dừng phát sóng và quá trình quay.

Ngày 3/2, tờ Star News đưa tin bộ phim truyền hình The King of Tears, Lee Bang Won của đài KBS1 không phát sóng tuần thứ 3 liên tiếp.

Trước đó, đoàn làm phim bị chỉ trích vì ngược đãi động vật. Sau khi đưa ra lời xin lỗi chính thức, ê-kíp sản xuất của The King of Tears, Lee Bang Won thông báo bộ phim tạm dừng phát sóng trong 2 tuần, tức ngày 22-23/1 và 29-30/1.

Theo thông tin mới nhất, bộ phim tiếp tục bị hoãn chiếu trong tuần thứ 3 liên tiếp, tức ngày 5-6/2. Đặc biệt, tất cả quá trình quay phim cũng bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới. Lý do được đưa ra là ê-kíp cần kiểm tra kỹ lưỡng các quy định và phương pháp sản xuất. Các thành viên đoàn làm phim cũng chưa được thông báo về thời điểm quay phim trở lại.

The King of Tears, Lee Bang Won bị khán giả tẩy chay.

The King of Tears, Lee Bang Won là bộ phim cổ trang xoay quanh cuộc đời vua Taejong của triều đại Joseon. Nhân vật chính do nam diễn viên Joo Sang Wook thủ vai.

Tờ JoongAng đưa tin vào giữa tháng 1, ê-kíp phim The King of Tears, Lee Bang Won bị chỉ trích vì sử dụng ngựa để thực hiện một cảnh quay nguy hiểm khiến con ngựa này bị thương, rồi qua đời.

Sau đó, hàng loạt tổ chức bảo vệ động vật lên án hành vi và nhận định ê-kíp sản xuất phim đã có hành động tàn ác với động vật. Cùng thời điểm, một bản kiến ​​nghị được gửi tới Nhà Xanh và yêu cầu ngừng phát sóng bộ phim truyền hình.

Sau đó, đài KBS thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Đài KBS cho biết: “Khi xác nhận con ngựa tự đứng dậy sau vụ tai nạn và không có vết thương nghiêm trọng, chúng tôi đã trả lại con ngựa. Khoảng một tuần sau, chủ nhân xác nhận con ngựa đã chết”.