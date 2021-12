Phim có Jisoo (BlackPink) đóng chính bị yêu cầu dừng chiếu

Bộ phim "Snowdrop" có sự tham gia của Jung Hae In và Jisoo, thành viên nhóm nhạc BlackPink, bị chỉ trích vì xuyên tạc lịch sử. Có hơn 200.000 chữ ký yêu cầu phim dừng chiếu.

Ngày 20/12, trang Naver đưa tin hơn 230.000 người đã ký đơn yêu cầu ngừng chiếu bộ phim Snowdrop với lý do xuyên tạc lịch sử, lãng mạn hóa các phong trào đấu tranh của người dân Hàn Quốc. Phim do nam diễn viên Jung Hae In và ca sĩ Jisoo, thành viên nhóm nhạc BlackPink đóng chính.

Theo Naver, trước khi phát sóng, phim Snowdrop đã vấp phải sự phản đối của khán giả. Cũng có hơn 200.000 người đã ký đơn kiến nghị lên Nhà Xanh yêu cầu bộ phim dừng quay. Tuy nhiên, phía Nhà Xanh bác bỏ với lý do "cơ quan chức năng không có quyền can thiệp hay điều chỉnh nội dung do các đơn vị này sản xuất nếu chúng vẫn tuân thủ pháp luật hiện hành".

Sau khi tập một được phát sóng, có cảnh nữ chính (do Jisoo thủ vai) cứu nhầm một điệp viên chống lại phong trào dân chủ. Phim cũng phát bản nhạc có ý nghĩa với phong trào đấu tranh này. Khán giả cho rằng phát bài hát này với các tình huống, nhân vật có liên quan là không phù hợp.

Phim của Jisoo bị yêu cầu ngừng chiếu vì xuyên tạc lịch sử. Các nhà tài trợ cũng đang rút khỏi phim. Ảnh: Naver.

Trong bản kiến nghị dừng chiếu phim, khán giả cho rằng đội ngũ sản xuất đang lãng mạn hóa các vấn đề chính trị, làm mất đi tính khốc liệt của cuộc đấu tranh dân chủ, làm thay đổi bộ mặt chính trị và xã hội Hàn Quốc cuối thế kỷ XX. Với tầm ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ Jisoo nhóm BlackPink có thể khiến nhiều người hiểu sai về phong trào ủng hộ dân chủ.

Theo Naver, bộ phim Snowdrop hiện chặn phần thảo luận trên bảng tin của đài jTBC. Tuy nhiên, số người phản đối dự án này ngày một nhiều. Họ đã gửi e-mail cho các bên liên quan để yêu cầu ngừng phát sóng phim.

Một số nhà tài trợ như nội thất Heungil, hãng thời trang Ganisong, bánh gạo Ssarijae Village, Hans Electronics, công ty gốm sứ Dopyeongyo, đồ ngủ Jo’s Lounge, thương hiệu trà chức năng Teazen... đã rút tài trợ và xin lỗi khán giả vì không tìm hiểu trước nội dung phim.

Snowdrop lấy đề tài phong trào đấu tranh dân chủ thập niên 1980 tại Hàn Quốc. Nhân vật chính trong phim là Young Cho (Jisoo) và Im Su Ho (Jung Hae In). Bất chấp hiểm nguy, cô sinh viên trẻ Young Cho đã che giấu và chăm sóc Su Ho trong thời gian anh náu mình ở ký túc xá nữ chờ vết thương hồi phục.